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पुलिस ने पिकअप में भरे दूध पाउडर के पैकेट किए जब्त, मिड डे मील में मिलने वाले पाउडर की कालाबाजारी की आशंका

पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत दूध पाउडर सरकारी विद्यालयों के बच्चों को नि:शुल्क वितरण के लिए होता है. इसे बाजार में बेचना प्रतिबंधित है.

दूध पाउडर के पैकेट से भरी पिकअप
दूध पाउडर के पैकेट से भरी पिकअप (सोर्स- ईटीवी भारत.)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 29, 2026 at 1:10 PM IST

3 Min Read
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जयपुर : प्रदेश की स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिड डे मील में दिए जाने वाले दूध पाउडर की कथित कालाबाजारी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. स्कूली बच्चों को दिए जाने वाले दूध पाउडर से भरी एक पिकअप को जयपुर ग्रामीण की सामोद थाना पुलिस ने जब्त किया है. इसमें करीब 3 हजार किलो दूध पाउडर भरा हुआ था. पुलिस ने इस मामले को लेकर कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है. पूछताछ में दूध पाउडर की कथित कालाबाजारी से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं.

प्रदेश की स्कूलों में इस साल अप्रैल के बाद मिड डे मील में दूध पाउडर नहीं मिला है. इसे देखते हुए पुलिस ने पूरे मामले में जांच तेज कर दी है. जयपुर ग्रामीण एसपी हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देशन में डीएसटी टीम, वृत्ताधिकारी शिवा शर्मा, सामोद थाना प्रभारी हेमराज सिंह और डीएसटी प्रभारी सुहेल खान की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है. जयपुर ग्रामीण एसपी हनुमान प्रसाद मीना का कहना है कि सामोद थाना पुलिस ने करीब 3 हजार किलो दूध पाउडर से भरी एक पिकअप को जब्त किया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सरकारी स्कूलों में पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत मिड डे मील योजना के तहत बांटे जाने वाले दूध पाउडर के पैकेट हैं. फिलहाल, इस पूरे मामले में कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है. सामोद थाना पुलिस मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई में जुटी है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे. उनके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी.

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मावा भट्टियों तक कालाबाजारी की आशंका : प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह दूध पाउडर स्कूलों में वितरण के बजाय मावा भट्टियों तक पहुंचाया जाना था, जबकि पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत यह दूध पाउडर केवल सरकारी विद्यालयों के बच्चों को नि:शुल्क वितरण के लिए होता है और इसे बाजार में बेचना प्रतिबंधित है. पूछताछ के बाद पूरे गिरोह से जुड़े अन्य लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं. मामले ने इसीलिए भी गंभीर रूप ले लिया है क्योंकि अप्रैल माह के बाद से कई स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील के साथ मिलने वाला दूध उपलब्ध नहीं हो रहा.

नेटवर्क की जड़ें खंगालने में जुटी पुलिस : दूसरी ओर सरकारी योजना का दूध पाउडर कथित रूप से बाजार और मावा भट्टियों तक पहुंचाया जा रहा था. बरामद दूध पाउडर के पैकेट श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा और जयपुर डेयरी से निर्मित बताए जा रहे हैं. पुलिस ने संबंधित विभागों को मामले की सूचना दे दी है और अब विभाग की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराए जाने का इंतजार किया जा रहा है. मामले की जांच जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि बच्चों के हक का दूध पाउडर सप्लाई चेन से बाहर कैसे पहुंचा और इसमें किन-किन लोगों की भूमिका रही.

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POLICE HAVE SEIZED PICKUP TRUCK
PICKUP LOADED WITH MILK POWDER
पिकअप से दूध पाउडर जब्त
BLACK MARKETING OF MILK POWDER

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