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जयपुर में ज्वेलर से लूट मामला: पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया, चांदी गलाकर बनवाई सिल्लियां

पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: जिले की पश्चिम जिला पुलिस ने खोरा बीसल थाना क्षेत्र में ज्वेलर पर जानलेवा हमला करके लूट करने वाली गैंग का सफलतापूर्वक पर्दाफाश किया है. पुलिस ने मुख्य सरगना समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से लगभग 3 किलो वजनी चांदी की सिल्लियां बरामद की गई हैं, जो लूटे गए जेवरात को गलाकर बनाई गई थीं. साथ ही वारदात में इस्तेमाल की गई किराए की स्विफ्ट कार भी जब्त कर ली गई है. डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण ने बताया कि 3 जुलाई की रात को खोरा बीसल थाना क्षेत्र के गांव नांगल लाड़ी में ज्वेलर शंकर लाल शर्मा पर हमला हुआ था. पुलिस को सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची. ज्वेलर घायल अवस्था में मिले, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. पीड़ित ने बताया कि वह दुकान बंद कर मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे. उनके पास बैग में करीब 10 किलो चांदी के आभूषण, सोने के जेवर और 15,000 रुपये नकद थे. पीड़ित ज्वेलर ने पुलिस को बताया कि रास्ते में एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार ने उनका रास्ता रोका. कार से चार बदमाश लाठी-डंडों के साथ उतरे और उन पर हमला बोल दिया. हमले में ज्वेलर के दोनों हाथों में फ्रैक्चर हो गए, साथ ही सिर, नाक और आंखों पर गंभीर चोटें आईं. बदमाश जेवरात भरा बैग छीनकर फरार हो गए. इसे भी पढ़ें- एक ही रात में दो ATM को बनाया निशाना, नीमराणा में उखाड़ ले गए पूरा एटीएम, बहरोड़ में सायरन बजने से टली लूट