डिजिटल अरेस्ट कर 24 लाख की ठगी: गिरोह को बैंक खाते देने वाली गैंग के दो बदमाश गिरफ्तार, एक कजाकिस्तान से एमबीबीएस
जयपुर की श्याम नगर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई. 32 एटीएम कार्ड, 12 चेकबुक, 9 पासबुक, सिम आदि जब्त.
Published : June 9, 2026 at 8:04 PM IST
जयपुर: राजधानी की श्याम नगर थाना पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट कर साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम देने वाली गैंग के लिए बैंक खातों का इंतजाम करने वाले गिरोह के दो गुर्गों को गिरफ्तार किया. इनमें एक आरोपी ने कजाकिस्तान से एमबीबीएस कर रखी है. वह अपने गिरोह के लोगों के साथ विदेश से एमबीबीएस करने वाले स्टूडेंट के खातों में नकद रुपए जमा करवा USDT (क्रिप्टो करेंसी) खरीदता था.
मुख्य आरोपी फरार, उसका सहयोगी है गणेश: जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि बाड़मेर जिले के काश्मीर गांव निवासी गणेश चौधरी को श्याम नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया. उसके साथी जयपुर निवासी दुष्यंत जांगिड़ को भी गिरफ्तार किया है. इस गैंग से जुड़े बदमाशों ने पिछले साल एक महिला को वाट्सएप कॉल कर डिजिटल अरेस्ट किया और 24 लाख रुपए अपने बैंक खाते में जमा करवा लिए थे. उन्होंने बताया कि गणेश चौधरी मुख्य आरोपी कार्तिक उर्फ सुनील विश्नोई का सहयोगी है. दुष्यंत उसे साइबर अपराध की रकम जमा कराने के लिए बैंक खाते मुहैया करवाता था. गणेश ने कजाकिस्तान से एमबीबीएस की. वह इस मामले के मुख्य आरोपी सुनील विश्नोई उर्फ कार्तिक के लिए विदेश से एमबीबीएस करने वाले स्टूडेंट्स के खातों में नकद रकम जमा करवा USDT खरीदता. दोनों आरोपियों से 32 एटीएम कार्ड, 12 चेकबुक, 9 पासबुक, 8 सिम कार्ड, दो रबर स्टाम्प, पांच मोबाइल और 1.27 लाख रुपए बरामद किए हैं. मुख्य आरोपी कार्तिक उर्फ सुनील विश्नोई अभी फरार है.
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महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 24 लाख ठगे: डीसीपी राजर्षि राज ने कहा कि 22 दिसंबर, 2025 को डॉ. सुरेखा ने श्याम नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया. रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि 15 दिसंबर को वाट्सएप कॉल और मैसेज के जरिए बदमाशों ने उन्हें डरा-धमकाकर डिजिटल अरेस्ट कर लिया. उन्हें और परिजनों को गिरफ्तार करने की धमकी देकर 19 दिसंबर को आरटीजीएस के जरिए 24 लाख रुपए अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करवा लिए. वारदात के खुलासे के लिए श्याम नगर थानाधिकारी दलबीर सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन किया.
आरोपियों के खिलाफ 100 से ज्यादा शिकायतें: इस टीम ने लगातार तकनीकी रूप से अनुसंधान करते हुए संदिग्धों को चिह्नित किया. गणेश चौधरी को चिह्नित कर आखिरकार उसे गिरफ्तार किया गया. फरार आरोपी फर्जी नाम पते से आधार कार्ड बनवा बैंक खाते खुलवाता है. आरोपियों के खिलाफ साइबर पोर्टल पर अलग-अलग राज्यों में 100 से अधिक शिकायतें दर्ज हैं. पूछताछ में सामने आया है कि गणेश और सुनील ने कजाकिस्तान से एमबीबीएस कर रखी है. दोनों गहरे दोस्त हैं. सुनील लंबे समय से जयपुर में फर्जी आधार कार्ड से अलग-अलग स्थानों पर किराए से रहता.
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इस तरह रकम को घुमाते आरोपी: पूछताछ में सामने आया कि सुनील विश्नोई अपनी गैंग के जरिए अलग-अलग राज्यों के बैंक खाते किराए पर लेकर उनमें साइबर ठगी की रकम ट्रांसफर करवाता. गैंग के दूसरे बदमाश बैंक खाताधारकों को अलग-अलग एटीएम पर ले जाकर तत्काल रकम निकाल लेते. जांच में सामने आया कि विदेश से एमबीबीएस करने वाले स्टूडेंट्स के बैंक खाते विदेश में भी एक्टिव होते हैं. इसी का फायदा उठाकर ये उनके खातों में मशीन से नकदी जमा करवाते और उनसे यूएसडीटी खरीदते हैं. इन्हें ऑनलाइन बेचकर दूसरे खातों में रकम लेते हैं.
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