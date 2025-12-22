ETV Bharat / state

जयपुर पुलिस ने साइबर ठगी की रकम को क्रिप्टो में बदलने वाला गिरोह पकड़ा, तीन शातिर गिरफ्तार

जयपुर पुलिस ने साइबर ठगी के शातिर गिरोह को पकड़ा, जो ठगी की रकम को क्रिप्टो करेंसी में बदलकर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे.

जवाहर सर्किल थाना, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 22, 2025 at 11:59 AM IST

जयपुर: साइबर ठग अब पुलिस की पकड़ से बचने और काली कमाई को वैध दिखाने के लिए ठगी की राशि को क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर रहे हैं. ऐसा ही एक शातिर गिरोह जयपुर के जवाहर सर्किल थाना पुलिस के हत्थे चढ़ा है. पुलिस ने गिरोह के दो मास्टरमाइंड और एक बैंक अकाउंट होल्डर को गिरफ्तार किया है. जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. गिरोह ने अब तक करीब 5 करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन क्रिप्टो करेंसी (USDT) खरीदने में किया है. आरोपियों के पास से पुलिस ने एक बैंक पासबुक, छह चेकबुक, चार एटीएम कार्ड, एक फर्जी सिम और दो मोबाइल फोन जब्त किए हैं. पूछताछ में साइबर ठगी से जुड़े और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है.

लालच देकर लेते थे बैंक खाते: जयपुर (पूर्व) डीसीपी संजीव नैन ने बताया कि जवाहर सर्किल थानाधिकारी आशुतोष सिंह की टीम ने मुखबिर की सूचना पर अनिल श्योराण और अनुराग सिंह को हिरासत में लिया. इनके पास से पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड, फर्जी सिम और मोबाइल बरामद हुए. पूछताछ में पता चला कि आरोपी बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देकर या पैसे देकर उनके बैंक खाते लेते थे. बदले में अकाउंट होल्डर को कमीशन देते और इन खातों में साइबर ठगी की रकम ट्रांसफर करवाते थे. इसके बाद रकम को USDT क्रिप्टो करेंसी में बदल देते थे. आरोपियों की वाट्सएप चैट से 19 बैंक खातों की डिटेल मिली है. जांच में इन खातों पर साइबर पोर्टल पर शिकायतें दर्ज पाई गईं. आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग राज्यों में भी साइबर ठगी के मामले दर्ज हैं.

मुरादाबाद से अकाउंट होल्डर गिरफ्तार: पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जाकर जांच की तो वहां रहने वाले शुभम गुप्ता को हिरासत में लिया. शुभम ने कबूल किया कि अनुराग और अनिल उसे जयपुर बुलाते थे. उसके खातों में लाखों रुपये का ट्रांजेक्शन होता था. आरोपी उसे गाड़ी में ले जाकर बैंक से नकदी निकलवाते और रकम आपस में बांट लेते थे. पुलिस अब अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है. यह कार्रवाई साइबर ठगी के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बैंक खाते किसी को किराए पर न दें और संदिग्ध ट्रांजेक्शन पर तुरंत शिकायत करें.

