क्रिप्टो करेंसी में निवेश का झांसा देकर ठगे 95.50 लाख, तीन आरोपी गिरफ्तार
साइबर अपराधियों ने सोशल मीडिया के जरिए निवेश का झांसा दिया. अन्य वारदातों का खुलासा होने की संभावना है.
Published : December 3, 2025 at 10:47 AM IST
जयपुरः राजधानी जयपुर में यूएसडीटी (क्रिप्टो करेंसी) में निवेश का झांसा देकर 95.50 लाख रुपए की ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. साइबर अपराधियों ने सोशल मीडिया के जरिए निवेश का झांसा दिया और कई बार में पीड़ित से 95.50 लाख रुपए एक खाते में जमा करवा लिए.
मामला पुलिस तक पहुंचा तो जिस खाते में रुपए जमा करवाए गए. उसकी पड़ताल कर पुलिस साइबर अपराधियों तक पहुंची. इस मामले में सांगानेर सदर थाना पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. उनसे पूछताछ जारी है. इसमें साइबर ठगी की अन्य वारदातों का खुलासा होने की संभावना है.
जयपुर और अलवर के हैं आरोपीः जयपुर दक्षिण डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि जोतड़ावाला (सांगानेर) निवासी परिवादी ने सांगानेर सदर थाने में एक मुकदमा दर्ज करवाया था. इसमें उसने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए उसे क्रिप्टो करेंसी (यूएसडीटी) में निवेश का झांसा दिया गया. कई बार में उससे बैंक खातों में कुल 95.50 लाख रुपए ऑनलाइन जमा करवाए गए. इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. इस मामले में पुलिस ने सहनपुरी (अलवर) निवासी जितेंद्र कुमार, मोहना की ढाणी (जयपुर) निवासी अभिषेक गुर्जर और झोटवाड़ा (जयपुर) निवासी नाहिद खान को गिरफ्तार किया है.
बैंक खाता बेचने और खरीदने वाले गिरफ्तारः उन्होंने बताया कि मामले के खुलासे के लिए सांगानेर सदर थानाधिकारी अनिल जैमन के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया. इस टीम ने ठगी की वारदात में इस्तेमाल बैंक खातों की जानकारी जुटाई. इनमें से एक बैंक खाता इंडियन ओवरसीज बैंक का निकला. यह खाता सहनपुरी (अलवर) निवासी जितेंद्र का है. उससे पूछताछ में सामने आया कि उसने अपना खाता अभिषेक गुर्जर और नाहिद खान को बेच दिया. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि दोनों आरोपियों ने जितेंद्र के खाते में ठगी की रकम हासिल की है.