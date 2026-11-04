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ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में सट्टेबाजी, सात गिरफ्तार...50 बैंक खाते, 35 यूपीआई आईडी में करोड़ों का लेनदेन

पुलिस उपायुक्त (जयपुर पश्चिम) कार्यालय ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: पुलिस ने राजधानी में ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में सट्टेबाजी का भंडाफोड़ करते हुए सात आरोपियों को गिरफ्तार किया. इनसे 50 से ज्यादा बैंक अकाउंट और 35 से ज्यादा यूपीआई आईडी में करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेनदेन का खेल भी उजागर हुआ है. बैंक अकाउंट और यूपीआई आईडी को पुलिस ने ब्लॉक करवा दिया है. प्रोबेशनर आईपीएस अदिति उपाध्याय के सुपरविजन में जयपुर पश्चिम की साइबर सेल टीम और तकनीकी शाखा ने मामले का भंडाफोड़ किया. पुलिस ने बैंक खातों में पांच लाख रुपए और क्रिप्टो करेंसी वॉलेट में 3200 यूएसडीटी भी ब्लॉक करवाई है. अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ और मामले का अनुसंधान कर इस पूरे नेटवर्क की जड़ें तलाशने में जुटी है.