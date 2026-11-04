ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में सट्टेबाजी, सात गिरफ्तार...50 बैंक खाते, 35 यूपीआई आईडी में करोड़ों का लेनदेन

ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में सट्टेबाजी, सात गिरफ्तार...50 बैंक खाते, 35 यूपीआई आईडी में करोड़ों का लेनदेन
जयपुर पुलिस ने बैंक खाते और यूपीआई आईडी कराई ब्लॉक. पांच लाख रुपए और 3200 USDT भी ब्लॉक.
Published : November 4, 2026 at 11:53 AM IST
जयपुर: पुलिस ने राजधानी में ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में सट्टेबाजी का भंडाफोड़ करते हुए सात आरोपियों को गिरफ्तार किया. इनसे 50 से ज्यादा बैंक अकाउंट और 35 से ज्यादा यूपीआई आईडी में करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेनदेन का खेल भी उजागर हुआ है. बैंक अकाउंट और यूपीआई आईडी को पुलिस ने ब्लॉक करवा दिया है. प्रोबेशनर आईपीएस अदिति उपाध्याय के सुपरविजन में जयपुर पश्चिम की साइबर सेल टीम और तकनीकी शाखा ने मामले का भंडाफोड़ किया. पुलिस ने बैंक खातों में पांच लाख रुपए और क्रिप्टो करेंसी वॉलेट में 3200 यूएसडीटी भी ब्लॉक करवाई है. अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ और मामले का अनुसंधान कर इस पूरे नेटवर्क की जड़ें तलाशने में जुटी है.
अलग-अलग जगह के रहने वाले हैं आरोपी: जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया, साइबर अपराध के खिलाफ अभियान के तहत ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में सट्टेबाजी के संगठित नेटवर्क और साइबर ठगी की रकम को ठिकाने लगाने के नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस रैकेट में शामिल मदनगंज-किशनगढ़ निवासी वैंकेन्द्र यादव, मगरी की ढाणी (बालोतरा) निवासी मुकेश गुर्जर, पचपदरा निवासी रमेश कुमार, बालोतरा निवासी रमेश कुमार, मदनगंज-किशनगढ़ निवासी शैलेंद्र शर्मा व रोहित मेघवाल और बालोतरा निवासी लक्ष्मण कुमार को गिरफ्तार किया है.
पढ़ें:कुचामनसिटी में साइबर गिरोह का खुलासा, ऑनलाइन गेमिंग-बुकिंग के नाम पर ठगी करने वाले 4 गिरफ्तार
पैनल खरीदकर चला रहे नेटवर्क : पुलिस की प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया कि आरोपी ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी का पैनल खरीदकर ऑनलाइन सट्टेबाजी का नेटवर्क चला रहे थे. इसके जरिए लोगों को ऑनलाइन सट्टा खिलवाया जाता. इनसे 19 मोबाइल और एक लैपटॉप मिला है. इनसे जुड़े 50 बैंक अकाउंट का पता लगाकर ब्लॉक करवाया गया, जबकि 35 से ज्यादा यूपीआई आईडी में करोड़ों रुपए का लेनदेन होने की बात सामने आई है. जिन्हें ब्लॉक करवाया है. बैंक खातों में जमा करीब पांच लाख रुपए को पुलिस ने ब्लॉक करवा दिया है. साथ ही क्रिप्टो वॉलेट में जमा 3200 यूएसडीटी भी ब्लॉक करवाए हैं. इनकी कीमत 3.50 लाख रुपए है.
तकनीकी विश्लेषण से जड़ें खंगालने का प्रयास: जांच में सामने आया कि आरोपी ऑनलाइन सट्टेबाजी से मिलने वाली रकम के लेनदेन के लिए अलग-अलग बैंक खातों और यूपीआई आईडी व यूएसडीटी वॉलेट का उपयोग करते थे. वे क्रिप्टो करेंसी वॉलेट के जरिए डिजिटल करेंसी में भी लेनदेन कर रहे थे. जांच में सामने आया कि इस नेटवर्क के जरिए करोड़ों रुपए का संदिग्ध लेनदेन हुआ. नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान को लेकर पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है. आरोपियों से जब्त मोबाइल, लैपटॉप, मास्टर आईडी, बैंक खाते, यूपीआई आईडी और क्रिप्टो करेंसी वॉलेट का तकनीकी विश्लेषण किया जा रहा है.
पढ़ें: मकराना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ऑनलाइन गेमिंग व साइबर ठगी गिरोह के 3 आरोपी गिरफ्तार
पढ़ें:गेमिंग और निवेश के नाम पर साइबर फ्रॉड: एक करोड़ से ज्यादा की ठगी का खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार
पढ़ें: ऑनलाइन गेमिंग और साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़, 20 वर्षीय युवक गिरफ्तार