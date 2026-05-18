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IPL मैच पर सट्टा लगा रहे 9 सटोरिए गिरफ्तार, 20 मोबाइल, दो लग्जरी गाड़ियां जब्त, करोड़ों का मिला हिसाब

दोनों जगहों पर आरोपी राजस्थान रॉयल और दिल्ली कैपिटल्स के मैच पर सट्टा लगा रहे थे.

JAIPUR POLICE ACTION, POLICE ARRESTED NINE ACCUSED
जयपुर पुलिस आयुक्त कार्यालय. (ETV Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 18, 2026 at 5:55 PM IST

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जयपुरः इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. इस बीच राजधानी जयपुर में आईपीएल मैच पर सट्टेबाजी की संभावनाओं के मद्देनजर पुलिस भी चौकस है. जयपुर में होने वाले मैच से ठीक पहले पुलिस ने शहर के दो अलग-अलग ठिकानों पर दबिश देकर 9 सटोरियों को गिरफ्तार किया है.

स्पेशल कमिश्नर (ऑपेरशन) ओमप्रकाश ने बताया कि कमिश्नरेट की स्पेशल टीम ने सांगानेर सदर और मुरलीपुरा थाना इलाके में दबिश दी है. दोनों जगहों पर आरोपी राजस्थान रॉयल और दिल्ली कैपिटल्स के मैच पर सट्टा लगा रहे थे. आरोपियों के कब्जे से 20 मोबाइल, एक एलईडी, सट्टे के हिसाब के चार रजिस्टर और दो लग्जरी वाहन जब्त किए हैं. रजिस्टर में करोड़ों रुपए के सट्टे का हिसाब मिला है. पड़ताल में सामने आया है कि आरोपी आईपीएल मैचों पर ऑनलाइन सट्टेबाजी का नेटवर्क संचालित कर रहे थे.

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दुकान के ऊपर कमरे में सट्टेबाजी का नेटवर्कः उन्होंने बताया कि सीएसटी को सांगानेर सदर थाना इलाके में जेडीए कॉलोनी में ऑनलाइन सट्टेबाजी की जानकारी मिली थी. टीम ने दबिश दी तो लोग राजस्थान रॉयल और दिल्ली कैपिटल के बीच चल रहे आईपीएल मैच में गिरोह बनाकर सट्टा लगा रहे थे. पड़ताल में सामने आया कि आरोपी बुकियों उत्तम सैनी, निरंजन शर्मा और भगवान शर्मा से लाइन लेकर एप के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी करवा रहे थे. ये पुलिस से बचने के लिए दुकान के ऊपर बने कमरे में सट्टेबाजी का नेटवर्क चला रहे थे.

बीएनएस और आईटी एक्ट में मुकदमा दर्जः उन्होंने बताया, शिकारपुरा (जयपुर) निवासी धर्मसिंह चौधरी, रोशन चौधरी, हरि गुर्जर, महेंद्र चौधरी, सांयपुरा (जयपुर) निवासी अजीत चौधरी, राहोली (टोंक) निवासी गिर्राज चौधरी और रणवा की ढाणी (जयपुर) निवासी सूर्यप्रकाश चौधरी के खिलाफ बीएनएस, आईटी एक्ट और आरपीजीओ एक्ट में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है. इनसे सट्टेबाजी के नेटवर्क के बारे में पूछताछ की जा रही है. पूछताछ में इस नेटवर्क से जुड़ी कई अहम जानकारी सामने आने की उम्मीद है. सात आरोपियों से 15 मोबाइल, एक-एक चार्जर-कैलकुलेटर, सट्टे के हिसाब के तीन रजिस्टर, दो लग्जरी वाहन, एक बाइक और 1.27 लाख रुपए की नकदी जब्त की है.

पढ़ेंः IPL में ऑनलाइन सट्टा लगाने के खिलाफ कार्रवाई, कुल 10 गिरफ्तार, लाखों का मिला हिसाब

पुलिस से बचने के लिए घर से चला रहे सट्टाः उन्होंने बताया कि दूसरी कार्रवाई मुरलीपुरा थाना इलाके में विजयवाड़ी के एक मकान में की गई है. मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने योगेश जैन संजय जैन को गिरफ्तार किया है. ये सौरभ और अभिषेक से लाइन लेकर एप से सट्टेबाजी का संचालन कर रहे थे. दोनों पुलिस से बचने के लिए अपने घर पर ही सट्टेबाजी का नेटवर्क चला रहे थे. आरोपियों के कब्जे से पांच मोबाइल, एक एलईडी, एक जियो फाइबर सेटअप बॉक्स और हिसाब का एक रजिस्टर जब्त किया है. दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है.

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