ETV Bharat / state

IPL मैच पर सट्टा लगा रहे 9 सटोरिए गिरफ्तार, 20 मोबाइल, दो लग्जरी गाड़ियां जब्त, करोड़ों का मिला हिसाब

जयपुर पुलिस आयुक्त कार्यालय. ( ETV Bharat jaipur )

जयपुरः इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. इस बीच राजधानी जयपुर में आईपीएल मैच पर सट्टेबाजी की संभावनाओं के मद्देनजर पुलिस भी चौकस है. जयपुर में होने वाले मैच से ठीक पहले पुलिस ने शहर के दो अलग-अलग ठिकानों पर दबिश देकर 9 सटोरियों को गिरफ्तार किया है. स्पेशल कमिश्नर (ऑपेरशन) ओमप्रकाश ने बताया कि कमिश्नरेट की स्पेशल टीम ने सांगानेर सदर और मुरलीपुरा थाना इलाके में दबिश दी है. दोनों जगहों पर आरोपी राजस्थान रॉयल और दिल्ली कैपिटल्स के मैच पर सट्टा लगा रहे थे. आरोपियों के कब्जे से 20 मोबाइल, एक एलईडी, सट्टे के हिसाब के चार रजिस्टर और दो लग्जरी वाहन जब्त किए हैं. रजिस्टर में करोड़ों रुपए के सट्टे का हिसाब मिला है. पड़ताल में सामने आया है कि आरोपी आईपीएल मैचों पर ऑनलाइन सट्टेबाजी का नेटवर्क संचालित कर रहे थे. पढ़ेंः हनुमानगढ़: क्रिकेट सट्टा रैकेट पर बड़ी कार्रवाई, 14.25 लाख रुपये बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार दुकान के ऊपर कमरे में सट्टेबाजी का नेटवर्कः उन्होंने बताया कि सीएसटी को सांगानेर सदर थाना इलाके में जेडीए कॉलोनी में ऑनलाइन सट्टेबाजी की जानकारी मिली थी. टीम ने दबिश दी तो लोग राजस्थान रॉयल और दिल्ली कैपिटल के बीच चल रहे आईपीएल मैच में गिरोह बनाकर सट्टा लगा रहे थे. पड़ताल में सामने आया कि आरोपी बुकियों उत्तम सैनी, निरंजन शर्मा और भगवान शर्मा से लाइन लेकर एप के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी करवा रहे थे. ये पुलिस से बचने के लिए दुकान के ऊपर बने कमरे में सट्टेबाजी का नेटवर्क चला रहे थे.