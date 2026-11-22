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जयपुर पुलिस को मिले 10 नए पेट्रोलिंग वाहन, मंत्री राठौड़ और कमिश्नर ने किया फ्लैग ऑफ

फ्लैग ऑफ कर दस नए वाहनों को किया रवाना ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: पुलिस की गश्त व्यवस्था को और अधिक मजबूत व प्रभावी बनाने के उद्देश्य से रविवार को पुलिस थाना करधनी (पश्चिम) परिसर में 10 नए पेट्रोलिंग वाहनों का फ्लैग ऑफ समारोह आयोजित किया गया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और पुलिस कमिश्नर जयपुर सचिन मित्तल ने फ्लैग ऑफ कर 10 नए पेट्रोलिंग वाहनों को रवाना किया.

मंत्री कर्नल राठौड़ ने कहा कि अपराध नियंत्रण में जयपुर पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है. इस मौके पर कमिश्नर सचिन मित्तल ने मुख्य अतिथि मंत्री राठौड़ का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में पुलिस के समय पर पहुंचने से हालात काफी हद तक काबू में किए जा सकते हैं.