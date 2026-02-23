ETV Bharat / state

कमरा किराए पर लेकर चला रहे ऑनलाइन सट्टेबाजी का नेटवर्क, दुबई-नेपाल से जुड़े तार, 5 गिरफ्तार

जयपुर के चित्रकूट थाना इलाके में जयपुर (पश्चिम) साइबर टीम ने दिया कार्रवाई को अंजाम.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी और जब्त उपकरण (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 23, 2026 at 4:22 PM IST

जयपुर: राजधानी जयपुर की पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में सट्टेबाजी के मॉड्यूल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें से चार आरोपी नागौर और एक चूरू जिले का रहने वाला है. ये जयपुर में कमरा किराए पर लेकर सट्टेबाजी का काम कर रहे थे. इनके तार नेपाल और दुबई से जुड़े होने की बात सामने आई है. अब पुलिस इस पूरे नेटवर्क की पड़ताल करने में जुटी है.

जयपुर (पश्चिम) डीसीपी हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि साइबर टीम ने एक संगठित अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सट्टा गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पांच आरोपियों को पकड़ा है. इस गिरोह के अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन सामने आने के बाद I4C से समन्वय स्थापित किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि अनूप पारीक खेड़ी (नागौर), अब्दुल करीम बड़ी खाटू (नागौर), सिद्धार्थ पारीक (चूरू), श्रवण कुमार मेघवाल डावोली मीठी (नागौर) और सुनील कुमार बड़ी खाटू (नागौर) का रहने वाला है.

हनुमान प्रसाद मीणा, डीसीपी (ETV Bharat Jaipur)

नकदी, मोबाइल, डेबिट-क्रेडिट कार्ड जब्त : उन्होंने बताया कि इनके कब्जे से 85 हजार रुपए, 11 मोबाइल, एक लैपटॉप, एक आईपेड, 9 बैंक पासबुक, 12 एटीएम कार्ड और 3 क्रेडिट कार्ड जब्त हैं. जांच में करोड़ों रुपए की साइबर ठगी और अवैध रूप से ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े डिजिटल साक्ष्य मिले हैं. आरोपियों के तार दुबई और नेपाल तक जुड़े हुए हैं. इस गिरोह से जुड़े लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और इन्क्रिप्टेड माध्यम से अवैध रूप से धन का लेनदेन करते थे.

कमीशन के बदले फंसाते लोगों को : उन्होंने बताया कि ये एक ऐप के जरिए लोगों को सट्टा खिलाते थे. जिसके बदले इन्हें तय कमीशन मिलता था. बाकि की रकम ये आगे भिजवाते थे. ये आरोपी दुबई और नेपाल से सट्टेबाजी की लाइन लेकर ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में लोगों को सट्टा खिलाते थे. पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी करीब डेढ़-दो महीने से यह काम कर रहे थे. ये लोगों से किराए पर बैंक खाते लेकर उनमें रकम ट्रांसफर करवाते थे. जिन लोगों के बैंक खाते इनके पास मिले हैं, उनसे भी पुलिस पूछताछ करेगी.

