Nakali Ghee Factory : 7500 लीटर नकली घी जब्त, चार गिरफ्तार

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( Source : Jaipur Police )

जयपुर: राजधानी जयपुर में नकली घी बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. फैक्ट्री में करीब 7500 लीटर नकली, नामी कंपनियों का पैकिंग मेटेरियल और अन्य सामान जब्त किया गया है. इस फैक्ट्री में घी, रिफाइंड ऑयल में एसेंस मिलाकर नकली घी बनाया जा रहा था. जयपुर (पश्चिम) डीएसटी और खोरा बीसल थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है. जयपुर (पश्चिम) डीसीपी हनुमान प्रसाद मीणा ने रविवार को बताया कि जिला विशेष शाखा के कांस्टेबल राकेश कुमार को मुखबिर से एक फैक्ट्री में नकली घी बनाने की सूचना मिली थी. इस पर खोरा बीसल थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह और डीएसटी प्रभारी गणेश सैनी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया. जयपुर डेयरी और खाद्य सुरक्षा विभाग को दी जानकारी : उन्होंने बताया कि जानकारी की तस्दीक करने के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेश कुमार चेजारा और जयपुर सरस डेयरी के गुण नियंत्रक अधिकारी हिमांशु कुमार बैरवा को मौके पर बुलाया गया. टीम फैक्ट्री में पहुंची तो वहां नामी कंपनियों के पैकिंग मेटेरियल भी मिले. घी के डिब्बों के कार्टन, गत्ते के पैकेजिंग रैपर, पैकिंग के लिए प्लास्टिक के रोल, एगमार्क रेप्लिका और सील करने के उपकरण मिले.