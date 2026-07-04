ETV Bharat / state

जयपुर में वाहनों के मॉडिफाइड साइलेंसरों के खिलाफ पुलिस का अभियान, रोड रोलर चलाकर तोड़ा

पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर 502, प्रेशर हॉर्न 402 और बॉडी में अवैध परिवर्तन करने वाले 2000 से अधिक वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई.

modified vehicle silencers crushed
रोड रोलर से मोडिफाइड साइलेंसरों को तोड़ते हुए (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 4, 2026 at 8:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान पुलिस की ओर से यातायात और मोटर यान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. जयपुर पुलिस ने शनिवार को वाहनों के मॉडिफाइड साइलेंसरों पर रोड रोलर चलाकर नियमों की पालना के प्रति सख्त संदेश दिया है. जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देशों पर मोटर यान अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के तहत वाहन का मॉडिफिकेशन, मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न लगाकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

डीसीपी ट्रैफिक योगेश गोयल ने बताया कि यातायात पुलिस को मोटरयान अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के तहत मॉडिफाइड या अवैध साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न लगाकर ध्वनि प्रदूषण करने वाले, वाहन की बॉडी में अवैध परिवर्तन करने और बंपर लगाकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं. जयपुर ट्रैफिक पुलिस की ओर से अभियान के दौरान मॉडिफाइड साइलेंसर 502, प्रेशर हॉर्न 402 और बॉडी में अवैध परिवर्तन करने वाले 2000 से अधिक वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है. जयपुर ट्रैफिक पुलिस की ओर से वाहनों में लगे अवैध मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और बंपर खुलवाए गए. रोड रोलर चलाकर मॉडिफाइड साइलेंसर और बंपर को अनुपयोगी बनाया गया.

modified vehicle silencers crushed
मोडिफाइड साइलेंसर किए नष्ट (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: दुपहिया के मॉडिफाइड साइलेंसरों पर पुलिस एक्शन: जब्त साइलेंसर के बनवाए बैरिकेड, रोड रोलर चला किया चकनाचूर

डीसीपी गोयल ने बताया कि सड़क दुर्घटना की दृष्टि से एसयूवी वाहनों पर मॉडिफाइड बंपर होने से एयरबैग खुलने में समस्या आने की संभावना रहती है, जिससे दुर्घटना के दौरान जोखिम बढ़ जाता है. इसलिए वाहनों पर मॉडिफाइड बंपर नहीं लगाने की अपील की गई है. सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के साथ यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए राजस्थान पुलिस की ओर से प्रदेशभर में 16 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है. यातायात नियमों के प्रति जागरूकता के साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है.

अभियान के दौरान बिना हेलमेट, ओवर स्पीडिंग, अवैध पार्किंग और लेन तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है. अभियान के तहत 'बिना हेलमेट नहीं सफर', 'चालक और सहयात्री दोनों के लिए हेलमेट अनिवार्य' और 'आईएसआई मार्क हेलमेट ही जीवन रक्षा का साधन' जैसे संदेशों का प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यातायात नियमों की पालना करें और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके.

TAGGED:

ACTION OF JAIPUR POLICE
ACTION AGAINST MOTORISTS
SPECIAL CAMPAIGN FOR ROAD SAFETY
MODIFIED VEHICLE SILENCERS CRUSHED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.