रेंट एप से फार्म हाउस, फ्लैट, निजी आवास और होम स्टे देने वालों पर सख्ती, पहचान पत्र का रिकॉर्ड रखना जरूरी
रेंट एप से बिना पहचान पत्र लिए लोगों ठहराने की मिली पुलिस को जानकारियां.
Published : August 5, 2026 at 11:02 AM IST
जयपुर: शहर में फार्म हाउस, निजी फ्लैट, निजी आवास, होम स्टे किराए पर देने का चलन बढ़ रहा है. इनके साथ ही होटल और गेस्ट हाउस भी एप के जरिए किराए पर दिए जा रहे हैं. पुलिस की जानकारी में आया है कि इनमें ठहरने वाले लोगों से बिना पहचान पत्र लिए ही लोगों को किराए पर दिए जा रहे हैं. ऐसे में फार्म हाउस, निजी फ्लैट, निजी आवास, होम स्टे और होटल में ठहरने वालों की आड़ में संदिग्ध व्यक्ति, अलगाववादी, आतकंवादी, समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी तत्वों के छुपे होने की भी आशंका रहती है, जो अपने आपराधिक मंसूबों को पूरा करने के लिए पहचान छिपाकर ऐसी जगहों पर रह सकते हैं. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने ऐसे मामलों में सख्ती करनी शुरू कर दी है. जयपुर के एडिशनल कमिश्नर (कानून-व्यवस्था) डॉ. राजीव पचार ने बीएनएस की धारा 163 के तहत एक आदेश जारी किया है.
नाम-पता रखना होगा रजिस्टर में दर्ज: एडिशनल कमिश्नर (कानून-व्यवस्था) डॉ. राजीव पचार ने बताया, फार्म हाउस, निजी फ्लैट, निजी आवास, होम स्टे और होटल आदि में ठहरने वाले सभी लोगों के अधिकृत पहचान पत्र की प्रति सुरक्षित रखने, उनका नाम, पता और मोबाइल नंबर सुरक्षित रखने के लिए के लिए प्रभावी कदम उठाने की दरकार महसूस की गई है. इसके साथ ही किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को देने के किए पाबंद करने के लिए यह कदम उठाया गया है.
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संदिग्ध गतिविधि की देनी होगी सूचना: उन्होंने कहा, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में सभी फार्म हाउस, निजी फ्लैट, निजी आवास, होम स्टे और होटल के मालिक और प्रबंधन के लिए यह एडवाइजरी जारी की गई है. जो अपने परिसर को रेंट एप के जरिए किराए पर देते हैं, उन्हें पाबंद किया है कि वे किराए पर ठहरने वाले सभी लोगों का पूरा नाम और पता, मोबाइल नंबर के साथ आगंतुक रजिस्टर में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे. उनके अधिकृत पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस) की प्रति भी सुरक्षित रखने के लिए पाबंद किया गया है. किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की जानकारी भी पुलिस को देने के लिए पाबंद किया गया है.
अवहेलना करने पर मुकदमा: उन्होंने कहा कि इस एडवाइजरी में दिए गए दिशा-निर्देशों की अवहेलना करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है. दिशा-निर्देशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति, कंपनी या संस्था के संचालन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार लोगों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 233 के प्रावधानों के तहत अभियोग चलाया जाएगा. किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए संबंधित लोगों को इस एडवाइजरी के बिंदुओं की पालना सुनिश्चित करनी होगी.
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