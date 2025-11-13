ETV Bharat / state

आग की घटनाएं रोकने की कवायद, अवैध रिफिल सेंटर्स पर पुलिस की सख्ती, 200 से ज्यादा सिलेंडर जब्त

जयपुर: प्रदेशभर में आगजनित हादसों के लगातार बढ़ते को लेकर जयपुर पुलिस अवैध रूप से गैस सिलेंडर रिफिल करने वालों पर सख्ती बरत रही है. राजधानी में दक्षिण जिला पुलिस अवैध रूप से गैस सिलेंडर रिफिल करने वालों के खिलाफ लगातार दबिश दे रही है. इसके साथ ही घरों और गोदामों में अवैध रूप से गैस सिलेंडर रखने वालों पर भी एक्शन लिया जा रहा है. ऐसे लोगों के खिलाफ आमजन की जान जोखिम में डालने का मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जा रही है. 20 दिन में अब तक की गई कार्रवाई में 200 से अधिक गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं.

जुटाई जा रही जानकारी: जयपुर (दक्षिण) पुलिस की ओर से चलाए गए इस विशेष अभियान के तहत संबंधित थाना पुलिस और जिला विशेष टीम (डीएसटी) मुखबिरों के जरिए जानकारी जुटा रही है. इसके आधार पर अवैध रूप से सिलेंडर रिफिल करने वाले सेंटर्स और गोदामों पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है. जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि शहर में आगजनित हादसों को देखते हुए जनहानि रोकने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है. यह अभियान दीपावली पर शुरू किया गया. जिसके तहत शहर की तंग गलियों, रिहायशी इलाकों या अन्य जगहों पर गैस सिलेंडरों के अवैध गोदाम बनाकर गैस रिफिल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. सूचनाओं के आधार पर अब तक पुलिस टीमों ने कई कार्रवाईयों को अंजाम दिया है.

आठ बड़ी कार्रवाई को दिया गया अंजाम: उनका कहना है कि इस अभियान के तहत 20 दिन के भीतर दक्षिण जिले में 8 बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 200 से अधिक गैस सिलेंडरों को जब्त किया गया है. कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से गैस रिफिलिंग में काम आने वाली मोटर और अन्य उपकरणों को भी जब्त किया गया है. उनका कहना है कि गैस रिफिलिंग के अवैध कारोबार के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रखा जा रहा है. इस अभियान की तर्ज पर अब अन्य जिलों ने भी कार्रवाई शुरू की है.