आग की घटनाएं रोकने की कवायद, अवैध रिफिल सेंटर्स पर पुलिस की सख्ती, 200 से ज्यादा सिलेंडर जब्त
अवैध रूप से सिलेंडर रिफिल करने वाले सेंटर्स पर पुलिस छापेमारी कर रही है. साथ ही मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं.
Published : November 13, 2025 at 1:48 PM IST
जयपुर: प्रदेशभर में आगजनित हादसों के लगातार बढ़ते को लेकर जयपुर पुलिस अवैध रूप से गैस सिलेंडर रिफिल करने वालों पर सख्ती बरत रही है. राजधानी में दक्षिण जिला पुलिस अवैध रूप से गैस सिलेंडर रिफिल करने वालों के खिलाफ लगातार दबिश दे रही है. इसके साथ ही घरों और गोदामों में अवैध रूप से गैस सिलेंडर रखने वालों पर भी एक्शन लिया जा रहा है. ऐसे लोगों के खिलाफ आमजन की जान जोखिम में डालने का मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जा रही है. 20 दिन में अब तक की गई कार्रवाई में 200 से अधिक गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं.
जुटाई जा रही जानकारी: जयपुर (दक्षिण) पुलिस की ओर से चलाए गए इस विशेष अभियान के तहत संबंधित थाना पुलिस और जिला विशेष टीम (डीएसटी) मुखबिरों के जरिए जानकारी जुटा रही है. इसके आधार पर अवैध रूप से सिलेंडर रिफिल करने वाले सेंटर्स और गोदामों पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है. जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि शहर में आगजनित हादसों को देखते हुए जनहानि रोकने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है. यह अभियान दीपावली पर शुरू किया गया. जिसके तहत शहर की तंग गलियों, रिहायशी इलाकों या अन्य जगहों पर गैस सिलेंडरों के अवैध गोदाम बनाकर गैस रिफिल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. सूचनाओं के आधार पर अब तक पुलिस टीमों ने कई कार्रवाईयों को अंजाम दिया है.
पढ़ें: जोधपुर में शादी के घर में हुआ विस्फोट, 13 लोग झुलसे, 2 की हालत गंभीर
आठ बड़ी कार्रवाई को दिया गया अंजाम: उनका कहना है कि इस अभियान के तहत 20 दिन के भीतर दक्षिण जिले में 8 बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 200 से अधिक गैस सिलेंडरों को जब्त किया गया है. कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से गैस रिफिलिंग में काम आने वाली मोटर और अन्य उपकरणों को भी जब्त किया गया है. उनका कहना है कि गैस रिफिलिंग के अवैध कारोबार के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रखा जा रहा है. इस अभियान की तर्ज पर अब अन्य जिलों ने भी कार्रवाई शुरू की है.
पढ़ें: खेतड़ी में हार्डवेयर की दुकान में भीषण विस्फोट, दुकानदार की मौत, 60 फीट दूर जा गिरा शटर
केस 01- आवश्यक वस्तु अधिनियम में मुकदमा दर्ज: ऐसा एक मामला गांधीनगर थाने में दर्ज हुआ है. प्रवर्तन अधिकारी योगेश कुमार मिश्रा ने रिपोर्ट दी कि झालाना डूंगरी में एक कमरे के आगे एक ऑटो में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग की जा रही थी. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 9 गैस सिलेंडर, रिफिलिंग मोटर, इलेक्ट्रिक कांटा आदि जब्त किए गए हैं.
पढ़ें: रेस्टोरेंट में तेज धमाके से सिलेंडर फटा, दो मंजिला इमारत ढही, एक की मौत
केस 02- दुकान में मिले दस घरेलू सिलेंडर: इसी तरह मालवीय नगर थाने में भी प्रवर्तन अधिकारी योगेश कुमार मिश्रा ने मुकदमा दर्ज करवाया है. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि एक दुकान में 10 घरेलू सिलेंडर मिले. आरोपी से पूछताछ में सामने आया कि वह घरेलू गैस सिलेंडर से वाहनों में अवैध रूप से एलपीजी गैस भरने का काम करता है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं.