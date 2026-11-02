2 करोड़ की बैंकिंग GPS डिवाइस चोरी का पर्दाफाश, कंपनी का कर्मचारी ही निकला मास्टरमाइंड, 2 गिरफ्तार
जीपीएस बेचकर खरीदा समान और 3.50 लाख रुपए भी पुलिस ने किए बरामद.
Published : November 2, 2026 at 7:01 AM IST
जयपुर : राजधानी जयपुर की सांगानेर सदर थाना पुलिस ने बैंकिंग सेक्टर में काम आने वाली जीपीएस डिवाइस की चोरी के मामले का खुलासा करते हुए मास्टरमाइंड सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. पुलिस ने जीपीएस डिवाइस बेचकर खरीदा गया समान, 3.50 लाख रुपए नकद और लाखों रुपए की जीपीएस डिवाइस बरामद कर लिए हैं.
चुराई गए जीपीएस डिवाइस की कीमत खरीद दो करोड़ रुपए बताई गई है. जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षी राज वर्मा ने बताया, इस वारदात का मास्टरमाइंड कंपनी का ही कर्मचारी अजहरुद्दीन निकला. पुलिस ने हुमायूंपुर (उत्तर प्रदेश) हाल जयपुर में ईदगाह कच्ची बस्ती निवासी अजहरुद्दीन उर्फ अजहर और उसके साथी गुलजार कॉलोनी (जयपुर) निवासी मोहम्मद जैद को गिरफ्तार किया है.
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कंपनी ने जताई थी दुरुपयोग की आशंका : उन्होंने कहा, सीतापुरा रीको एरिया में स्थित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस निर्माता कंपनी रेवेंस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सार्थक जैन ने 29 अगस्त, 2026 को सांगानेर सदर थाने में बैंकिंग सेक्टर में उपयोग होने वाले जीपीएस उपकरणों की चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया था. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कंपनी के साफ्टवेयर में हेर-फेर करते हुए फर्जी ऑनलाइन ऑर्डर जनरेट करके करीब दो करोड़ रुपए की कीमत के जीपीएस डिवाइस चुराए गए हैं. जिनका दुरुपयोग होने की संभावना है.
तकनीकी विश्लेषण और मुखबिर तंत्र से जुटाई जानकारी : उनका कहना है कि मामले के खुलासे और चोरी करने वालों की गिरफ्तारी के लिए थानाधिकारी कमलेश कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया. इस टीम ने जिला विशेष टीम (डीएसटी) के साथ मिलकर तकनीकी विश्लेषण किया और मुखबिर तंत्र से जानकारी जुटाई. कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने कंपनी के सॉफ्टवेयर में हेराफेरी कर फर्जी ऑनलाइन ऑर्डर जनरेट करने और कंपनी की जानकारी के बिना जीपीएस उपकरण चुराकर अवैध रूप से बाजार में बेचने की इस वारदात का खुलासा किया.
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जीपीएस बेचकर खरीदी सिलाई मशीन : जांच में सामने आया कि चुराए गए जीपीएस डिवाइस की कीमत करीब दो करोड़ रुपए हैं. जिन्हें बेचकर आरोपियों ने एक लैपटॉप, प्रिंटर, सिलाई की मशीने और कुर्सियां खरीद ली. जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है. इसके साथ ही चुराए गए 162 जीपीएस, उनके साथ काम आने वाले 103 एंटीना और जीपीएस बेचकर जुटाए गए 3.50 लाख रुपए भी पुलिस ने जब्त कर लिए हैं.
ऐसे दिया वारदात को अंजाम : जांच में सामने आया है कि अजरूद्दीन उर्फ अजहर और मोहम्मद जैद कंपनी में कस्टमर सपोर्ट एक्जिक्युटीव के पद पर नौकरी करते थे/ जिनके पास कंपनी के सॉफ्टवेयर का एक्सेस रहता था. दोनों ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए कंपनी के पुराने ग्राहको की आईडी से फर्जी तरीके से ऑनलाइन ऑर्डर बुक करके कंपनी के सॉफ्टवेयर में हेराफेरी करते हुए डिलीवरी एड्रेस में बदलाव कर जीपीएस उपकरणों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया. जिन्हें बाजार में कम कीमत में बेच देते.
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