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2 करोड़ की बैंकिंग GPS डिवाइस चोरी का पर्दाफाश, कंपनी का कर्मचारी ही निकला मास्टरमाइंड, 2 गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर : राजधानी जयपुर की सांगानेर सदर थाना पुलिस ने बैंकिंग सेक्टर में काम आने वाली जीपीएस डिवाइस की चोरी के मामले का खुलासा करते हुए मास्टरमाइंड सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. पुलिस ने जीपीएस डिवाइस बेचकर खरीदा गया समान, 3.50 लाख रुपए नकद और लाखों रुपए की जीपीएस डिवाइस बरामद कर लिए हैं.