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जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में हेड कांस्टेबल से सीआई पद तक की पदोन्नतियों का रास्ता साफ

कोर्ट ने जयपुर नगर निगम से बिरला मंदिर के पीछे स्थित कॉलोनियों में सफाई को लेकर क्या कार्रवाई की गई. इसकी रिपोर्ट मांगी है.

Jaipur Police Commissionerate
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 30, 2026 at 8:58 PM IST

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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में कई सालों से अटकी हुई हेड कांस्टेबल से सीआई तक के पद पर होने वाली पदोन्नतियों का रास्ता साफ करते हुए इन पर लगी रोक हटा दी है. इसके साथ ही अदालत ने पदोन्नति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है. अदालत ने राज्य सरकार को कहा है कि साल 1989 के नियमों के तहत पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए. जस्टिस आनंद शर्मा ने यह आदेश तेजराम व अन्य की याचिकाओं को खारिज करते हुए दिए.अदालत ने राज्य सरकार व पुलिस विभाग की साल 2013 14 के खाली पदों पर की गई पदोन्नति प्रक्रिया को सही करार देते हुए कहा कि इसमें मनमाना व एकतरफा बदलाव नहीं किया है और यह नियमों के तहत ही है.

अदालत ने अपने आदेश में माना है कि राज्य सरकार ने पहले से चयनित कार्मिकों की वरिष्ठता और पदोन्नति की स्थिति को सुरक्षित रखने का प्रयास किया है. इसके साथ ही बाद के सालों में पात्र कर्मचारियों के लिए उपलब्ध नियमित कैडर की रिक्तियों को भी सुरक्षित रखा है. ऐसे में जब संशोधित निर्णय में वैधानिक नियमों का उल्लंघन, स्पष्ट मनमानी, भेदभाव या दुर्भावनापूर्ण निर्णय ही साबित नहीं हुआ है तो अदालत निर्धारित कैडर की संख्या या पदोन्नति के खाली पदों को लेकर दखल उचित नहीं समझती.

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पुलिसकर्मियों ने याचिकाओं में कहा था कि पदोन्नति प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं हो रहा और उन्हें पदोन्नति नहीं दी जा रही है. राज्य सरकार ने 2013 2014 और 2015 2016 के पुलिसकर्मियों के खाली पदों की सही गणना नहीं की है. इससे उनकी पदोन्नति प्रभावित हो रही है, इसलिए राज्य सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह खाली पदों की सही गणना कर याचिकाकर्ताओं को पदोन्नति दे. इसके विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से एएजी भुवनेश शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने नियमानुसार ही पदोन्नति प्रक्रिया की है और इसमें कोई मनमानी नहीं की गई है. इसलिए पदोन्नति प्रक्रिया पर लगी रोक हटाकर इसे जारी रखा जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने रोक हटाते हुए पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को कहा है.

बिरला मंदिर के पीछे स्थित कॉलोनियों में सफाई की रिपोर्ट मांगी: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और जयपुर नगर निगम के आयुक्त को शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि अदालती आदेश की पालना में बिरला मंदिर के पीछे स्थित कॉलोनियों में सफाई को लेकर क्या कार्रवाई की गई. सीजे संजय के. अग्रवाल और जस्टिस इन्द्रजीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश अधिवक्ता विमल चौधरी की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया की हाईकोर्ट ने 31 मई, 2012 को शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार और नगर निगम को 16 बिंदुओं पर निर्देश जारी किए थे. इसके बावजूद अभी तक आदेश की प्रभावी पालना नहीं हुई. शहर के बिरला मंदिर के पीछे स्थित गणेश नगर व तिलक नगर सहित अन्य कॉलोनियों में नियमित सफाई नहीं हो रही है.

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याचिकाकर्ता ने बताया की अदालत ने पूर्व में सुनवाई करते हुए निगम आयुक्त को यहां सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने को कहा था और जरूरत पडने पर पुलिस बल को साथ ले जाने को कहा था. इसके बावजूद अभी तक यहां सफाई नहीं हो रही है. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने राज्य सरकार और निगम आयुक्त को इन कॉलोनियों में सफाई को लेकर शपथ पत्र पेश करने को कहा है.

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