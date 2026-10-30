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लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे चार प्रशिक्षु कांस्टेबल बर्खास्त, आदेश के बावजूद चुनाव ड्यूटी पर भी नहीं पहुंचे

जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: चार प्रशिक्षु कांस्टेबलों को पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है. चारों लंबे समय से ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहे थे और कमिश्नर के आदेश के बावजूद चुनाव ड्यूटी पर भी नहीं पहुंचे. इसके चलते यह कार्रवाई की गई.