लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे चार प्रशिक्षु कांस्टेबल बर्खास्त, आदेश के बावजूद चुनाव ड्यूटी पर भी नहीं पहुंचे
प्रशिक्षु कांस्टेबल लोकेश कश्यप, विजय सिंह, मोहरी लाल और बजरंग लाल को सेवा से बर्खास्त किया गया है.
Published : October 30, 2026 at 7:58 PM IST
जयपुर: चार प्रशिक्षु कांस्टेबलों को पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है. चारों लंबे समय से ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहे थे और कमिश्नर के आदेश के बावजूद चुनाव ड्यूटी पर भी नहीं पहुंचे. इसके चलते यह कार्रवाई की गई.
उन्होंने बताया कि प्रशिक्षु कांस्टेबल लोकेश कश्यप (10033), विजय सिंह (4049), मोहरी लाल (7997) और बजरंग लाल (7346) को सेवा से बर्खास्त किया गया है. ये चारों कांस्टेबल प्रोबेशन पीरियड पर रहते हुए लंबे समय से ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहे थे, जिन्हें समय-समय पर नोटिस देकर जवाब मांगा गया और ड्यूटी पर हाजिर होने को कहा गया. बिना आधिकारिक अनुमति के लंबे समय से अनुपस्थित रहने और निर्वाचन जैसी महत्वपूर्ण ड्यूटी पर आदेश के बाद भी गैरहाजिर रहने पर चारों कांस्टेबल (प्रशिक्षु) को सेवा से पृथक (बर्खास्त) किया गया है.
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अनुशासन सर्वोच्च प्राथमिकता: पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने कहा कि पुलिस बल में अनुशासन सर्वोच्च प्राथमिकता है. चुनाव जैसी महत्वपूर्ण ड्यूटी पर भी नहीं आना अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा है. किसी भी कार्मिक की अनधिकृत गैरहाजिरी से ड्यूटी व्यवस्था के साथ-साथ पुलिस फोर्स के अनुशासन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. उन्होंने इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए चार कांस्टेबल (प्रशिक्षु) को सेवा से पृथक करने के निर्देश दिए. इस संबंध में पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) अनुष्ठा कालिया ने आदेश जारी किए हैं. जिसमें प्रशिक्षु कांस्टेबल लोकेश कश्यप, विजय सिंह, मोहरी लाल और बजरंग लाल को सेवा से बर्खास्त किया गया है.
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