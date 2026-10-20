जयपुर कमिश्नरेट में कांग्रेस का धरना जारी: जीरो एफआईआर पर अड़े डोटासरा और जूली, छावनी बना परिसर
गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली का कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में धरना जारी है.
Published : October 20, 2026 at 10:46 PM IST
जयपुर: एनएसयूआई कार्यकर्ता रितु बराला के साथ दिल्ली में हुई मारपीट के मामले को लेकर राजस्थान में सियासी पारा पूरी तरह गरमा गया है. जीरो एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का धरना जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में दूसरे दिन भी पूरी मजबूती के साथ जारी है. कांग्रेसियों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, वे कमिश्नरेट परिसर से टस से मस नहीं होंगे.
समझाइश की कोशिशें नाकाम: मंगलवार शाम को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजय सिंह ने धरना स्थल पर पहुंचकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से लंबी समझाइश की. हालांकि, पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच यह बातचीत पूरी तरह बेनतीजा रही. डोटासरा ने दो टूक शब्दों में कहा कि अब पुलिस कमिश्नर के आने पर ही कोई वार्ता होगी, उससे पहले आंदोलन खत्म करने का कोई सवाल ही नहीं उठता. इसी बीच वैभव गहलोत भी धरना स्थल पहुंचे हैं.
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कमिश्नरेट परिसर में बसें पहुंचने से बढ़ी सरगर्मी: मंगलवार देर शाम पुलिस कमिश्नरेट परिसर में दो बसें आकर खड़ी होने के बाद वहां अचानक हलचल बढ़ गई. बसों को देखते ही धरना दे रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त किया और जोरदार नारेबाजी की. कांग्रेस कार्यकर्ताओँ की आशंका है कि पुलिस प्रशासन द्वारा प्रदर्शनकारियों को कमिश्नरेट से बाहर निकालने की तैयारियां की जा रही हैं, और चर्चा है कि देर रात के समय उन्हें बसों में भरकर वहां से हटाया जा सकता है.
आरएसी और स्पेशल टास्क फोर्स तैनात: तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पुलिस कमिश्नरेट परिसर और उसके बाहरी हिस्सों को भारी सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है. मौके पर पुलिस के कई आलाधिकारियों ने डेरा डाला हुआ है. इसके साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए RAC और STF के जवानों को भारी संख्या में तैनात किया गया है.
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सुबह 11 बजे कांग्रेस करेगी पुलिस कमिश्नरेट का बड़ा घेराव: इस बीच, जीरो एफआईआर दर्ज न होने से नाराज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ने बुधवार को जयपुर में एक बड़े शक्ति प्रदर्शन का एलान कर दिया है. पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश के सभी विधायकों, सांसदों और जिलाध्यक्षों को निर्देश जारी कर अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं को जयपुर लाने के लिए कहा है. कांग्रेस नेताओं का दावा है कि बुधवार सुबह 11 बजे हजारों की संख्या में कांग्रेसी एकजुट होकर पुलिस कमिश्नरेट का ऐतिहासिक घेराव करेंगे.
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