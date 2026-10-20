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जयपुर कमिश्नरेट में कांग्रेस का धरना जारी: जीरो एफआईआर पर अड़े डोटासरा और जूली, छावनी बना परिसर

जयपुर कमिश्नरेट में कांग्रेस का धरना ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: एनएसयूआई कार्यकर्ता रितु बराला के साथ दिल्ली में हुई मारपीट के मामले को लेकर राजस्थान में सियासी पारा पूरी तरह गरमा गया है. जीरो एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का धरना जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में दूसरे दिन भी पूरी मजबूती के साथ जारी है. कांग्रेसियों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, वे कमिश्नरेट परिसर से टस से मस नहीं होंगे.