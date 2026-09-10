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जयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 5 मिनट में बाइक चुराने वाले 2 चोर दबोचे, 80 चोरियों का खुलासा

कैटरिंग का काम करने के बहाने जयपुर में रहते थे दोनों आरोपी, हैंडल पर लात मारकर तोड़ते थे लॉक

Accused in Jaipur Police custody
पुलिस की गिरफ्त में बाइक चोरी के आरोपी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 10, 2026 at 7:12 PM IST

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Updated : September 10, 2026 at 7:53 PM IST

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जयपुर: राजधानी में ऑन डिमांड बाइक चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है. प्रताप नगर थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बदमाशों ने बाइक चोरी की 80 वारदातें कबूली हैं और पुलिस ने 51 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं. पूछताछ में सामने आया कि आरोपी जयपुर में कैटरिंग का काम करने के बहाने कमरा किराए पर लेकर रहते थे. दोनों रैकी कर वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देते और चुराई गई बाइक को छुपा देते थे. मामला ठंडा पड़ने के बाद बाइक को कम दामों में बेच देते थे. पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों के खिलाफ जयपुर के कई थानों में बाइक चोरी के मामले दर्ज हैं.

सवाई माधोपुर जिले के रहने वाले हैं दोनों आरोपी: जयपुर (पूर्व) डीसीपी रंजीता शर्मा ने बताया कि प्रताप नगर थाना पुलिस ने सवाई माधोपुर के तारणपुर निवासी शेर सिंह मीणा (26) और रामड़ी निवासी कमलजीत उर्फ कमल (33) को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में दोनों ने प्रताप नगर, मालपुरा गेट, सांगानेर सदर, शिप्रापथ, शिवदासपुरा और चाकसू थाना इलाके में 80 बाइक चोरी की वारदातें कबूल की हैं. पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की 51 बाइक बरामद की हैं.

डीसीपी रंजीता शर्मा बोलीं... (ETV Bharat Jaipur)

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पांच मिनट में ऐसे चुराते थे बाइक: रंजीता शर्मा ने बताया- पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे गांव से जयपुर आकर मुहाना और सांगानेर में कमरा किराए पर लेते और कैटरिंग का काम करते थे. ज्यादा पैसा कमाने के लालच में बाइक चुराकर बेचने की साजिश रची. दोनों सुनसान जगह खड़ी बाइक के हैंडल पर पैर से झटका देकर लॉक तोड़ देते और तारों को सीधा जोड़कर बाइक स्टार्ट कर ले जाते थे. इसमें उन्हें पांच मिनट लगते थे. वे रास्ते में नंबर प्लेट तोड़कर फेंक देते थे.चोरी की बाइक को वे सुनसान जगह इकट्ठा कर लेते और डिमांड के अनुसार जयपुर व अन्य जिलों में बेच देते थे. दोनों आरोपी चोरी की बाइक बेचने के लिए द्रव्यवती नदी किनारे चिनाब अपार्टमेंट के पास आए थे, जहां पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया. आरोपी कमलजीत उर्फ कमल चाकसू और सांगानेर सदर में वाहन चोरी के मामलों में स्थायी वारंट पर फरार चल रहा था.

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एक आरोपी पर चोरी-आर्म्स एक्ट के मुकदमे: जयपुर (पूर्व) डीसीपी के अनुसार, कमलजीत साल 2014 से अब तक चोरी, आर्म्स एक्ट और बाइक चोरी के मामलों में जयपुर के अलग-अलग थानों में गिरफ्तार हो चुका है. शेर सिंह के खिलाफ सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर थाने में मारपीट का मुकदमा दर्ज है. आरोपियों से चुराई गई चार बाइक सवाई माधोपुर के अलग-अलग थानों में और 47 बाइक प्रताप नगर थाना पुलिस ने जब्त की हैं. पुलिस अन्य वारदातों को लेकर अनुसंधान कर रही है.

बेटे का उपचार करवाने आए व्यक्ति की बाइक चुराई: डीसीपी ने बताया कि मोहनसिंहपुरा (दौसा) निवासी 41 वर्षीय गिर्राज प्रसाद सैनी ने 20 जुलाई को प्रताप नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था. वे अपने बेटे का उपचार करवाने आरयूएचएस अस्पताल आए थे. अस्पताल के गेट नंबर-3 के पास बाइक खड़ी कर जूस लेने गए और पांच मिनट बाद लौटे तो बाइक गायब थी. रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मानवीय आसूचना के आधार पर आरोपियों की पहचान की.

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Last Updated : September 10, 2026 at 7:53 PM IST

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