साइबर ठगी के अंतरराज्यीय नेटवर्क का भंडाफोड़, 21 आरोपी गिरफ्तार, 18.60 करोड़ की ठगी का खुलासा
जयपुर पुलिस का साइबर ठगों पर बड़ा एक्शन. अलग-अलग राज्यों में दर्ज 101 साइबर शिकायतों का पता चला.
Published : October 17, 2026 at 3:23 PM IST
जयपुर: जयपुर दक्षिण पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 21 अंतरराज्यीय साइबर ठगों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने विशेष साइबर अभियान के तहत कुल 15 प्रकरण दर्ज किए. शुरुआती अनुसंधान में आरोपियों से जुड़े बैंक खातों और दस्तावेजों की जांच के दौरान अलग-अलग राज्यों में दर्ज 101 साइबर शिकायतों का पता चला. इन शिकायतों में करीब 18 करोड़ 60 लाख रुपए की साइबर ठगी सामने आई है. पुलिस के अनुसार, ठगी से जुड़ी 45 लाख 83 हजार 504 रुपए की राशि बैंक खातों में होल्ड करवाई गई है. आरोपियों से नकदी, मोबाइल फोन, बैंक दस्तावेज, एटीएम कार्ड, फर्जी पहचान पत्र और एसयूवी कार बरामद की.
पुलिस उपायुक्त (जयपुर दक्षिण) राजर्षि राज के सुपरविजन में यह कार्रवाई साइबर अपराधों की रोकथाम और म्यूल अकाउंट्स के जरिए होने वाली वित्तीय धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए की. पुलिस का कहना है कि आरोपी ऑनलाइन ठगी से प्राप्त रकम को अलग-अलग बैंक खातों में मंगवाते थे. फिर उसे नेट बैंकिंग, यूपीआई या अन्य माध्यमों से आगे ट्रांसफर कर देते थे. पूरे नेटवर्क में फर्जी बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले और कमीशन लेकर ठगी की रकम निकालने वाले लोग भी शामिल थे.
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101 शिकायतों में 18.60 करोड़ की ठगी का खुलासा: उपायुक्त राजर्षि राज के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों से बरामद चेकबुक और पासबुक में दर्ज बैंक खातों की साइबर पुलिस पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 1930 से जुड़े रिकॉर्ड के आधार पर जांच की गई. इस दौरान अलग-अलग राज्यों से संबंधित 101 साइबर शिकायतें सामने आईं. इन शिकायतों में कुल 18 करोड़ 60 लाख रुपए की धोखाधड़ी का पता चला है. अनुसंधान के दौरान 45 लाख 83 हजार 504 रुपए बैंक खातों में होल्ड करवाए गए. यह राशि खातों में रोकी गई, जिसे पीड़ितों को लौटाई राशि नहीं माना जाना चाहिए. पुलिस इस मामले में बैंक खातों, लेनदेन और आरोपियों के आपसी संपर्कों की जांच कर रही है, ताकि साइबर ठगी के पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके.
मोबाइल से लेकर फर्जी पहचान पत्र तक बरामद: कार्रवाई के दौरान पुलिस ने साइबर ठगी में इस्तेमाल किए जा रहे 38 मोबाइल फोन बरामद किए. इसके अलावा आरोपियों से लग्जरी कार, 2 लाख 4 हजार 500 रुपए नकद और थाई करेंसी के 12 नोट मिले हैं. पुलिस ने आरोपियों से 25 बैंक चेकबुक, 20 बैंक पासबुक, 30 एटीएम और डेबिट कार्ड तथा अन्य व्यक्तियों के नाम पर बने 15 फर्जी पैन और आधार कार्ड भी बरामद किए. पुलिस को आशंका है कि इन दस्तावेजों और बैंकिंग साधनों का इस्तेमाल संदिग्ध बैंक खाते खोलने, ठगी की रकम प्राप्त करने और उसे आगे ट्रांसफर करने के लिए किया जा रहा था. बरामद डिजिटल उपकरणों और दस्तावेजों की जांच के आधार पर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है.
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कमीशन देकर खुलवाते थे बैंक खाते: पुलिस जांच में सामने आया कि साइबर ठगी के नेटवर्क में म्यूल अकाउंट्स की अहम भूमिका थी. म्यूल अकाउंट ऐसे बैंक खाते होते हैं, जिनका इस्तेमाल धोखाधड़ी से हासिल रकम को प्राप्त करने और आगे भेजने के लिए किया जाता है. कुछ मामलों में खाताधारकों को कमीशन का लालच देकर खाते खुलवाए जाते हैं, जबकि अन्य मामलों में खातों और बैंकिंग दस्तावेजों का दुरुपयोग किया जाता है.
10 हजार रुपए प्रति खाता कीमत: पुलिस के अनुसार, आरोपी संगठित गिरोह के रूप में काम करते हुए 8 से 10 हजार रुपए प्रति खाते की दर से बैंक खाते बेचते थे. इन खातों में अलग-अलग राज्यों के लोगों से ठगी गई रकम जमा करवाई जाती थी. इसके बाद नेट बैंकिंग, यूपीआई या अन्य माध्यमों से रकम दूसरे खातों में भेजी जाती थी. कुछ आरोपी कमीशन लेकर ठगी की राशि अपने खातों में प्राप्त करते और फिर उसे नकद निकालकर गिरोह के अन्य सदस्यों तक पहुंचाते थे.
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OLX से डिजिटल अरेस्ट तक, ठगी के कई तरीके: पुलिस के मुताबिक, गिरोह के सदस्य लोगों को ठगने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाते थे. इनमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सस्ती गाड़ियां बेचने का झांसा देना, सोशल मीडिया पर फर्जी पेज बनाना और खुद को सरकारी जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर लोगों को डराना शामिल था. आरोपियों की ओर से कथित तौर पर अपनाए जा रहे प्रमुख तरीकों में शामिल हैं.
इन राज्यों तक फैला जाल: पुलिस के अनुसार, इस नेटवर्क के तार ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में दर्ज साइबर धोखाधड़ी के मामलों से जुड़े होने की जानकारी मिली है. जांच के दौरान खातों के लेनदेन और शिकायतों के रिकॉर्ड का मिलान किया जा रहा है.
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एक करोड़ से अधिक के मोबाइल बरामद: इसी अवधि में जिले के विभिन्न थानों की ओर से कार्रवाई करते हुए 542 मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिनकी कुल कीमत करीब 1.05 करोड़ रुपए बताई गई है. बरामद मोबाइल फोन उनके संबंधित शिकायतकर्ताओं को सौंपे गए हैं.पुलिस ने बताया कि विशेष अभियान के दौरान साइबर ठगी की 8 करोड़ 84 लाख 86 हजार 566 रुपए की राशि आरोपियों के बैंक खातों में होल्ड करवाई गई. यह राशि खातों में रोकी गई रकम है, जबकि पीड़ितों को वास्तविक रूप से रिफंड की गई राशि अलग है.
31,976 लंबित शिकायतों में से 25,808 का निस्तारण: जयपुर दक्षिण पुलिस का दावा है कि विशेष अभियान के तहत साइबर शिकायतों के निस्तारण और पीड़ितों को राहत दिलाने को की अन्य कार्रवाइयों का ब्योरा भी दिया है. पुलिस के अनुसार, 1 जनवरी 2026 से 17 अक्टूबर 2026 तक जिले में लंबित 31,976 साइबर शिकायतों में से 25,808 का निस्तारण किया गया है.
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ऑपरेशन वज्र प्रहार 2.0 में 1.77 करोड़ रुपए रिफंड: पुलिस के अनुसार, ऑपरेशन वज्र प्रहार 2.0 के तहत साइबर धोखाधड़ी की शिकायतों में कुल 1 करोड़ 77 लाख 11 हजार 362 रुपए पीड़ितों के खातों में रिफंड करवाए गए. एमआरएम पोर्टल पर दर्ज 1,045 शिकायतों के संबंध में 93 लाख 84 हजार रुपए की राशि शिकायतकर्ताओं को वापस दिलाई जा चुकी है.
जागरूकता बढ़ाने को कार्यक्रम: साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जिले में 20 स्कूलों और कॉलेजों में कार्यक्रम किए गए. इनके जरिए 7,000 से अधिक लोगों को साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव और संदिग्ध लेनदेन की शिकायत करने के तरीकों के बारे में जागरूक किया गया. इसके अलावा समन्वय पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर देश के विभिन्न राज्यों में वांछित 944 साइबर अपराधियों की तलाश कर संबंधित मामलों में नोटिस तामील करवाए गए और आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित थानों को सूचना भेजी गई.
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