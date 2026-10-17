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साइबर ठगी के अंतरराज्यीय नेटवर्क का भंडाफोड़, 21 आरोपी गिरफ्तार, 18.60 करोड़ की ठगी का खुलासा

साइबर ठगी को लेकर खुलासा करते हुए पुलिस उपायुक्त (जयपुर दक्षिण) राजर्षि राज ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: जयपुर दक्षिण पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 21 अंतरराज्यीय साइबर ठगों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने विशेष साइबर अभियान के तहत कुल 15 प्रकरण दर्ज किए. शुरुआती अनुसंधान में आरोपियों से जुड़े बैंक खातों और दस्तावेजों की जांच के दौरान अलग-अलग राज्यों में दर्ज 101 साइबर शिकायतों का पता चला. इन शिकायतों में करीब 18 करोड़ 60 लाख रुपए की साइबर ठगी सामने आई है. पुलिस के अनुसार, ठगी से जुड़ी 45 लाख 83 हजार 504 रुपए की राशि बैंक खातों में होल्ड करवाई गई है. आरोपियों से नकदी, मोबाइल फोन, बैंक दस्तावेज, एटीएम कार्ड, फर्जी पहचान पत्र और एसयूवी कार बरामद की.