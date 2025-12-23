ETV Bharat / state

देवी से मनौती मांगकर लूटपाट करने वाले 'ऑटो गैंग' के दो बदमाश गिरफ्तार, वारदात के बाद चढ़ाते थे चढ़ावा

इस गिरोह के दो बदमाशों को पुलिस पहले कर चुकी गिरफ्तार, लूट का माल भी बरामद.

दो बदमाश गिरफ्तार
पुलिस की गिरफ्त में लूटपाट के आरोपी (फोटो सोर्स- जयपुर पुलिस.)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 23, 2025 at 7:23 AM IST

|

Updated : December 23, 2025 at 7:43 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजधानी जयपुर में अकेली बुजुर्ग महिलाओं को ऑटो में बिठाकर लूटपाट की वारदातों को अंजाम देने वाली गुजराती गैंग के दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इस गैंग ने जयपुर के मुरलीपुरा, विधायकपुरी और नारायण सिंह सर्किल इलाकों में करीब आधार दर्जन वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल की है. इस गैंग के दो आरोपी पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं. इनके कब्जे से पुलिस ने लूट का माल भी बरामद किया है. प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि इस गिरोह से जुड़े बदमाश देवी (जोगमाया) से मनौती मांगकर वारदातों को अंजाम देते हैं और बाद में चढ़ावा भी चढ़ाते हैं.

तिहाड़ जेल से लिया प्रोडक्शन वारंट पर : जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि अकेली बुजुर्ग महिलाओं को ऑटो में बिठाकर लूटपाट करने वाली गुजराती गैंग के रवि भाई और दिलीप भाई को विधायकपुरी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है. उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया है. दोनों का संबंध गुजरात के भावनगर इलाके से है. लेकिन दोनों दिल्ली में रहते हैं.

इसे भी पढ़ें: इंद्रगढ़ में 15 लाख की चोरी का खुलासा, परिवार का चालक ही निकला मास्टरमाइंड, तीन गिरफ्तार

गिरोह के लोगों ने दिल्ली में बनाया ठिकाना : पड़ताल में यह भी सामने आया है कि इस गिरोह से जुड़े लोगों ने दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके की 25 गज कच्ची बस्ती में अपना ठिकाना बना रखा है. इस बस्ती की आधी आबादी गुजराती है. इस गिरोह ने 2022 से दिल्ली, राजस्थान और गुरुग्राम में दर्जनों वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल की है.

जून में बुजुर्ग महिलाओं को बनाया शिकार : उन्होंने बताया कि 1 जुलाई को एक बुजुर्ग महिला संगीता नंदवानी ने विधायकपुरी थाने में एक मुकदमा दर्ज करवाया था. अपनी रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि अमरपुरा दर्शन के बाद उन्होंने 30 जून को एक ऑटो को रुकवाया. जिसमें चालक सहित तीन लोग बैठे थे. कुछ दूर चलने के बाद मारपीट कर उनसे सोने के कंगन छीन लिए. इसी तरह दो बुजुर्ग महिलाओं हेमलता वासवानी और कमला वासवानी के साथ भी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया.

इसे भी पढ़ें: जयपुर पुलिस ने साइबर ठगी की रकम को क्रिप्टो में बदलने वाला गिरोह पकड़ा, तीन शातिर गिरफ्तार

ऑटो चलाता है मुख्य सरगना : उन्होंने बताया कि इस गैंग का मुख्य सरगना गोविंद राजकोटिया 2014 से ही जयपुर में रह रहा है. जो यहां के बारे में अच्छी जानकारी रखता है. वह यहां ऑटो चलाता है. वह गुजरात से अपने परिवार के अन्य लोगों को बुलाकर गिरोह के रूप में काम करते और लूटपाट की वारदातों को अंजाम देते. वारदात से पहले वे माता जोगमाया से मनौती मांगते और वारदात के बाद ऑटो को पार्किंग में खड़ा कर बस या ट्रेन पकड़कर फरार हो जाते. मुख्य सरगना सहित दो आरोपी पहले पकड़े जा चुके हैं.

Last Updated : December 23, 2025 at 7:43 AM IST

TAGGED:

RAJASTHAN POLICE
STEALING JEWELRY AND CASH
ऑटो में सवारियों से लूटपाट
AUTO GANG
POLICE ARRESTS TWO CRIMINALS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.