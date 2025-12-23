ETV Bharat / state

देवी से मनौती मांगकर लूटपाट करने वाले 'ऑटो गैंग' के दो बदमाश गिरफ्तार, वारदात के बाद चढ़ाते थे चढ़ावा

जयपुर: राजधानी जयपुर में अकेली बुजुर्ग महिलाओं को ऑटो में बिठाकर लूटपाट की वारदातों को अंजाम देने वाली गुजराती गैंग के दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इस गैंग ने जयपुर के मुरलीपुरा, विधायकपुरी और नारायण सिंह सर्किल इलाकों में करीब आधार दर्जन वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल की है. इस गैंग के दो आरोपी पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं. इनके कब्जे से पुलिस ने लूट का माल भी बरामद किया है. प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि इस गिरोह से जुड़े बदमाश देवी (जोगमाया) से मनौती मांगकर वारदातों को अंजाम देते हैं और बाद में चढ़ावा भी चढ़ाते हैं.

तिहाड़ जेल से लिया प्रोडक्शन वारंट पर : जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि अकेली बुजुर्ग महिलाओं को ऑटो में बिठाकर लूटपाट करने वाली गुजराती गैंग के रवि भाई और दिलीप भाई को विधायकपुरी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है. उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया है. दोनों का संबंध गुजरात के भावनगर इलाके से है. लेकिन दोनों दिल्ली में रहते हैं.

गिरोह के लोगों ने दिल्ली में बनाया ठिकाना : पड़ताल में यह भी सामने आया है कि इस गिरोह से जुड़े लोगों ने दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके की 25 गज कच्ची बस्ती में अपना ठिकाना बना रखा है. इस बस्ती की आधी आबादी गुजराती है. इस गिरोह ने 2022 से दिल्ली, राजस्थान और गुरुग्राम में दर्जनों वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल की है.