ब्लूटूथ लगे महंगे हेलमेट की बजाए सस्ते हेलमेट भेजे, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर एड दिया तो पकड़े गए आरोपी

ब्लूटूथ लगे महंगे हेलमेट की बजाए सस्ते हेलमेट भेजे, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर एड दिया तो पकड़े गए आरोपी
ज्योति नगर थाना पुलिस की कार्रवाई. 10 लाख रुपए के हेलमेट बरामद.
Published : October 23, 2026 at 3:49 PM IST
जयपुर: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर ब्लूटूथ लगे महंगे हेलमेट के ऑर्डर पर सस्ते हेलमेट भेजकर ग्राहकों और कंपनी के साथ ठगी करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उन्होंने महंगे हेलमेट अपने पास रखे और उन्हें सस्ते दाम पर बेचने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर एड दिया, जिससे पुलिस की नजर में आ गए. उनके कब्जे से दस लाख रुपए के 200 से ज्यादा हेलमेट बरामद हुए हैं. पुलिस पड़ताल में जुटी है कि इस खेल में कोई और भी शामिल था या नहीं.
जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज वर्मा ने बताया कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ब्लूटूथ लगे महंगे हेलमेट के ऑर्डर पर सस्ते हेलमेट भेजकर महंगे हेलमेट अपने पास रखने के आरोप में सुरेंद्र कुमार नागर और सुशील कुमार बुरडिया को गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से 200 से ज्यादा महंगे हेलमेट बरामद किए हैं, जिनकी कीमत करीब 10 लाख रुपए है.
ग्राहकों की शिकायतों के आधार पर मुकदमा : उन्होंने बताया कि 19 अक्टूबर, 2019 को शुभम चौहान ने ज्योति नगर थाने में एक मुकदमा दर्ज करवाया था. जिसमें बताया कि उनकी Headfox Innovation Pvt Ltd नाम से कंपनी है, जो Headfox नाम से ब्लूटूथ लगे हेलमेट बनाती है. बाजार में उनके एक हेलमेट की कीमत करीब चार हजार रुपए है.
पढ़ें : फर्जी विज्ञापनों के जरिए ऑनलाइन ठगी करने वाले 12 साइबर ठग गिरफ्तार, 11 मोबाइल व 5 फर्जी सिम जब्त...48.10 लाख की साइबर ठगी का रिकॉर्ड मिला
कंपनी इन हेलमेट की बिक्री ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए करती है. इस साल जनवरी से कंपनी द्वारा भेजे गए हेलमेट और अन्य उत्पाद पर रिमार्क आने लगे. जिसमें बड़ी संख्या में गलत उत्पाद प्राप्त होने और बॉक्स के भीतर हेलमेट नहीं होने की शिकायतें थी. उनकी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने ज्योति नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया.
एड दिया तो पकड़ा गया एक आरोपी : उनका कहना है कि थानाधिकारी गुंजन सोनी के नेतृत्व में पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. जांच में सामने आया कि सुरेंद्र कुमार नागर नाम के शख्स ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर कम दाम पर Headfox कंपनी के हेलमेट बेचने का एड पोस्ट किया. उससे पूछताछ में सामने आया कि एक अन्य व्यक्ति एक ई कॉमर्स कंपनी में काम करता है.
वह कंपनी द्वारा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए बेचे जाने वाले महंगे हेलमेट की जगह दूसरे सस्ते हेलमेट भेज देता है और असली हेलमेट अपने पास रख लेता है. जांच में सामने आया कि ग्राहक रिमार्क के साथ हेलमेट लौटा देता है, जिससे कंपनी को नुकसान उठाना पड़ रहा है.
पढ़ें : Cyber Fraud : दिल्ली में चल रहा था साइबर ठगी का बड़ा नेटवर्क, डीग पुलिस ने 43 महिलाओं समेत 80 संदिग्धों को किया डिटेन
इस तरह चल रहा था पूरा खेल : जांच में सामने आया कि कंपनी के असली हेलमेट दूसरे ग्राहकों को कम कीमत पर बेचे जा रहे थे. उससे पूछताछ में एक अन्य आरोपी सुशील का नाम सामने आया. जांच में सामने आया कि ई-कॉमर्स कंपनी में कम करने वाला वह शख्स सुरेंद्र कुमार और सुशील को गबन किए हुए हेलमेट बेचने के लिए देता. उनके पास 200 से ज्यादा असली हेलमेट रखे थे, जिनकी कीमत करीब दस लाख रुपए है. अब पुलिस ई-कॉमर्स कंपनी में काम करने वाले उस शख्स की तलाश में जुटी है, जो असली हेलमेट का गबन कर इन दोनों आरोपियों को बेचने के लिए देता था.