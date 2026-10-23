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ब्लूटूथ लगे महंगे हेलमेट की बजाए सस्ते हेलमेट भेजे, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर एड दिया तो पकड़े गए आरोपी

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( Source : Jaipur Police )

जयपुर: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर ब्लूटूथ लगे महंगे हेलमेट के ऑर्डर पर सस्ते हेलमेट भेजकर ग्राहकों और कंपनी के साथ ठगी करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उन्होंने महंगे हेलमेट अपने पास रखे और उन्हें सस्ते दाम पर बेचने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर एड दिया, जिससे पुलिस की नजर में आ गए. उनके कब्जे से दस लाख रुपए के 200 से ज्यादा हेलमेट बरामद हुए हैं. पुलिस पड़ताल में जुटी है कि इस खेल में कोई और भी शामिल था या नहीं.

जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज वर्मा ने बताया कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ब्लूटूथ लगे महंगे हेलमेट के ऑर्डर पर सस्ते हेलमेट भेजकर महंगे हेलमेट अपने पास रखने के आरोप में सुरेंद्र कुमार नागर और सुशील कुमार बुरडिया को गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से 200 से ज्यादा महंगे हेलमेट बरामद किए हैं, जिनकी कीमत करीब 10 लाख रुपए है.