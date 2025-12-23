हरियाणा से MD लाकर जयपुर में नशा बांटने वाले तीन गिरफ्तार, 5 लाख की Drugs और कार जब्त
जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल टीम ने ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में दिया कार्रवाई को अंजाम.
Published : December 23, 2025 at 5:11 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर में युवाओं को नशे की लत लगाने वाले तस्करों और ड्रग पैडलर्स के खिलाफ पुलिस ऑपेरशन क्लीन स्वीप अभियान चला रही है. जिसके तहत नशे के सौदागरों पर एक्शन लिया जा रहा है. इसी कड़ी में जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल टीम ने मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है. उनके कब्जे से एमडी और तस्करी में प्रयुक्त कार बरामद की गई है.
जब्त की गई एमडी की कीमत 5.50 लाख रुपए है. पूछताछ में सामने आया है कि ये तस्कर हरियाणा से एक नाइजीरियन से सिंथेटिक ड्रग लाकर जयपुर में खपाते हैं. इनसे पूछताछ में नशे की तस्करी के नेटवर्क से जुड़े कई खुलासे होने की संभावना है. जिनके आधार पर आगे और गिरफ्तारियां होने की भी संभावना है.
5.50 लाख से ज्यादा है जब्त एमडी की कीमत : स्पेशल कमिश्नर (ऑपेरशन) राहुल प्रकाश ने बताया कि सीएसटी की टीम ने ट्रांसपोर्ट नगर में कार्रवाई करते हुए सोडाला निवासी तरुण सिंह, मजदुर नगर निवासी लोकेंद्र सिंह और वैशाली नगर निवासी प्रशांत शर्मा को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि आरोपियों के कब्जे से 53 ग्राम 72 मिलीग्राम एमडी (मैकेड्रोन क्रिस्टल रुपी ड्रग) और एक कार जब्त की गई है. एमडी की कीमत 5.50 लाख रुपए है. पूछताछ में सामने आया है कि ये युवाओं को नशे का आदी बना रहे थे.
नेटवर्क की पड़ताल में जुटी पुलिस : उनका कहना है कि तीनों आरोपी हरियाणा से हेनरी नाइजीरियन नाम के एक व्यक्ति से एमडी लाकर जयपुर में सप्लाई करते थे. आरोपियों से पूछताछ में सामने आई जानकारी की तस्दीक की जा रही है. इसके साथ ही जयपुर में नशे की तस्करी में इनके साथ कौन-कौन शामिल थे, इसे लेकर भी पड़ताल की जा रही है. उनका कहना है कि जयपुर में नशे की तस्करी में शामिल लोगों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.
आधा दर्जन से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी संभव : इस पूरे नेटवर्क को क्रैक करने के लिए सीएसटी कवायद में जुटी है. आरोपियों ने जिन लोगों से एमडी लाने की बात कबूल की है. उनके ठिकानों पर सीएसटी की टीमें दबिश देने में जुटी हैं. इसके साथ ही पूछताछ में उन लोगों के नाम भी सामने आए हैं. जो इन आरोपियों से एमडी लेकर आगे सप्लाई करने वाले थे. उन्होंने बताया कि यह एक लंबा नेटवर्क है, जिसे क्रैक करने की कवायद जारी है. इसमें आने वाले समय में करीब आधा दर्जन लोगों की और गिरफ्तारी होने की संभावना है.
पहले भी पकड़े जा चुके हैं आरोपी : सीएसटी ने दिसंबर के पहले पखवाड़े में नशे के तस्करों पर कार्रवाई करते हुए दो विदेशी महिलाओं सहित 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि तीन नाबालिगों को भी निरुद्ध किया है. सीएसटी ने 122.177 ग्राम स्मैक, 18.41 ग्राम एमडी, 117.21 ग्राम चरस और 7.331 किलो गांजा जब्त किया है. तस्करी में उपयोग की जा रही एक बाइक और बिक्री के 51,280 रुपए भी जब्त किए गए हैं.