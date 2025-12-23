ETV Bharat / state

हरियाणा से MD लाकर जयपुर में नशा बांटने वाले तीन गिरफ्तार, 5 लाख की Drugs और कार जब्त

नशा बांटने वाले तीन गिरफ्तार ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी जयपुर में युवाओं को नशे की लत लगाने वाले तस्करों और ड्रग पैडलर्स के खिलाफ पुलिस ऑपेरशन क्लीन स्वीप अभियान चला रही है. जिसके तहत नशे के सौदागरों पर एक्शन लिया जा रहा है. इसी कड़ी में जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल टीम ने मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है. उनके कब्जे से एमडी और तस्करी में प्रयुक्त कार बरामद की गई है. जब्त की गई एमडी की कीमत 5.50 लाख रुपए है. पूछताछ में सामने आया है कि ये तस्कर हरियाणा से एक नाइजीरियन से सिंथेटिक ड्रग लाकर जयपुर में खपाते हैं. इनसे पूछताछ में नशे की तस्करी के नेटवर्क से जुड़े कई खुलासे होने की संभावना है. जिनके आधार पर आगे और गिरफ्तारियां होने की भी संभावना है. स्पेशल कमिश्नर राहुल प्रकाश ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur) 5.50 लाख से ज्यादा है जब्त एमडी की कीमत : स्पेशल कमिश्नर (ऑपेरशन) राहुल प्रकाश ने बताया कि सीएसटी की टीम ने ट्रांसपोर्ट नगर में कार्रवाई करते हुए सोडाला निवासी तरुण सिंह, मजदुर नगर निवासी लोकेंद्र सिंह और वैशाली नगर निवासी प्रशांत शर्मा को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि आरोपियों के कब्जे से 53 ग्राम 72 मिलीग्राम एमडी (मैकेड्रोन क्रिस्टल रुपी ड्रग) और एक कार जब्त की गई है. एमडी की कीमत 5.50 लाख रुपए है. पूछताछ में सामने आया है कि ये युवाओं को नशे का आदी बना रहे थे.