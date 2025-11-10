जयपुर: पुलिस ने 25 हजार रुपए के ईनामी को पकड़ा, ऑनलाइन परीक्षा में किया था फर्जीवाड़ा
पुलिस ने नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन की ऑनलाइन परीक्षा में फर्जीवाड़े के आरोपी मनोज कुमार को गिरफ्तार किया है.
Published : November 10, 2025 at 6:55 PM IST
जयपुर: नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन की ऑनलाइन परीक्षा में फर्जीवाड़े के वांछित आरोपी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. वह कई महीनों से फरार चल रहा था. उस पर पुलिस ने 25 हजार रुपए का ईनाम घोषित कर रखा था. जयपुर (पश्चिम) जिले की जिला विशेष टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है.
जयपुर (पश्चिम) डीसीपी हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि जिला विशेष टीम (डीएसटी) ने मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर 25 हजार रुपए के इनामी आरोपी मनोज कुमार को गिरफ्तार किया है. वह जयपुर में कालवाड़ के सुंदरियावास गांव का रहने वाला है. उन्होंने बताया कि नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था. उस परीक्षा में सॉफ्टवेयर और डिजिटल उपकरणों की मदद से पेपर हल करके नकल करवाई गई थी. इसमें कंप्यूटर सेंटर्स और हैकरों की मिलीभगत भी सामने आई थी. अभ्यर्थियों से नकल करवाने के लिए 50-50 हजार रुपए एडवांस लिए गए थे.
इसे भी पढ़ें- चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में पकड़ा गया 'मुन्ना भाई', अंडरवियर में छुपाकर लाया था स्मार्टवॉच
इस मामले में आरोपी मनोज सेंटर हेड के रूप में परीक्षा केंद्र पर मौजूद था. उसकी संलिप्तता सामने आने के बाद से वह फरार चल रहा था, अब उसे बीएनएस की धारा 318(4), 61(2-ए), आईटी एक्ट की धारा 43 व 66 और राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, की धारा 10(1) के तहत दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है.