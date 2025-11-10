ETV Bharat / state

जयपुर: पुलिस ने 25 हजार रुपए के ईनामी को पकड़ा, ऑनलाइन परीक्षा में किया था फर्जीवाड़ा

जयपुर: नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन की ऑनलाइन परीक्षा में फर्जीवाड़े के वांछित आरोपी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. वह कई महीनों से फरार चल रहा था. उस पर पुलिस ने 25 हजार रुपए का ईनाम घोषित कर रखा था. जयपुर (पश्चिम) जिले की जिला विशेष टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है.

जयपुर (पश्चिम) डीसीपी हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि जिला विशेष टीम (डीएसटी) ने मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर 25 हजार रुपए के इनामी आरोपी मनोज कुमार को गिरफ्तार किया है. वह जयपुर में कालवाड़ के सुंदरियावास गांव का रहने वाला है. उन्होंने बताया कि नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था. उस परीक्षा में सॉफ्टवेयर और डिजिटल उपकरणों की मदद से पेपर हल करके नकल करवाई गई थी. इसमें कंप्यूटर सेंटर्स और हैकरों की मिलीभगत भी सामने आई थी. अभ्यर्थियों से नकल करवाने के लिए 50-50 हजार रुपए एडवांस लिए गए थे.