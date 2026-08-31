Cyber Crime : ठगी की कमाई से खरीदी SUV, स्पोर्ट्स बाइक और ट्रैक्टर, 12 करोड़ का संदिग्ध ट्रांजेक्शन, एक गिरफ्तार

Cyber Crime : ठगी की कमाई से खरीदी SUV, स्पोर्ट्स बाइक और ट्रैक्टर, 12 करोड़ का संदिग्ध ट्रांजेक्शन, एक गिरफ्तार
पड़ताल में सामने आया कि आरोपी के नाम पर 14 बैंक खाते हैं, जिनमें 2,77,960 रुपए की साइबर ठगी की रकम जमा है.
Published : August 31, 2026 at 4:28 PM IST
जयपुर: राजस्थान में जयपुर ग्रामीण जिले की मनोहरपुर थाना पुलिस ने साइबर ठगी के आरोप में एक शातिर को गिरफ्तार किया है. आरोपी अपने नाम से बैंक खाते खुलवाता था और इन खातों को साइबर ठगी की रकम जमा करवाने के लिए 50-60 हजार रुपए में बेच देता था. उसके 14 बैंक खातों में पुलिस को दो साल में करीब 12 करोड़ रुपए का संदिग्ध लेनदेन मिला है.
जांच में सामने आया कि साइबर ठगी की रकम से आरोपी ने एक ट्रैक्टर, एसयूवी और स्पोर्ट्स बाइक खरीदी है, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है. फिलहाल, पुलिस साइबर ठगी के लिए बैंक खाते मुहैया करवाने वाले पूरे नेटवर्क की जड़ें खंगालने में जुटी है.
पहाड़ी पर छिपा था आरोपी, पुलिस ने पकड़ा : जयपुर ग्रामीण एसपी हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि साइबर फ्रॉड के मामलों में फरार चल रहे राधेश्याम गुर्जर को मनोहरपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है. साइबर फ्रॉड की कमाई से खरीदा गया ट्रैक्टर और स्पोर्ट्स बाइक भी पुलिस ने जब्त कर लिया है. थाना अधिकारी आशुतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में मनोहरपुर थाना पुलिस म्यूल अकाउंट और पीओएस सिम की जांच कर रही है.
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इस दौरान आरडी ट्रेडिंग कंपनी के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते के खिलाफ I4C पोर्टल पर 36 और राधेश्याम गुर्जर के पंजाब नेशनल बैंक के खाते के खिलाफ 10 शिकायतें मिली. दोनों बैंक खाते राधेश्याम गुर्जर के होने की बात जांच में सामने आई, जो मनोहरपुर का निवासी है. उसके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया तो वह फरार हो गया और अलग-अलग जगहों पर छिपकर फरारी काटी. साइबर सेल की मदद से उसका तकनीकी आधार पर पीछा कर पुलिस ने उसे चेच्यावाला की पहाड़ी से गिरफ्तार किया.
काल्पनिक फर्म के नाम से भी खुलवाए खाते : पूछताछ में सामने आया कि आरोपी साइबर ठगी की रकम जमा करवाने के लिए अपने बैंक खाते देता और बदले में 50-60 हजार रुपए लेता था. पड़ताल में सामने आया कि उसके नाम पर 14 बैंक खाते हैं, जिनमें 2,77,960 रुपए की साइबर ठगी की रकम जमा है. आरोपी के PNB के बैंक खाते के खिलाफ 10 शिकायतें दर्ज हैं. आरोपी के सभी बैंक खातों को मिलाकर साइबर हेल्पलाइन पर 57 शिकायतें दर्ज हैं. इनमें 26,74,691 रुपए की साइबर ठगी की रकम हासिल की गई है. उसकी काल्पनिक फर्म आरडी ट्रेडिंग कंपनी, देव फैशन पॉइंट्स के नाम से खुले बैंक खातों में भी बड़ी मात्रा में साइबर ठगी की रकम जमा हुई है.
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पहले खुद के खाते दिए, फिर दूसरों के दिलवाने लगा : जांच में सामने आया है कि आरोपी ने पहले अपने नाम से बैंक खाते खुलवाकर साइबर ठगी की रकम जमा करवाने के लिए इन खातों को 50-60 हजार रुपए में बेचना शुरू किया. इसके बाद अपने आस पड़ोस के लोगों, दोस्तों और अन्य लोगों को लालच देकर उनके एटीएम कार्ड और मोबाइल सिम हासिल करता और साइबर ठगों को 70-80 हजार रुपए में बेच देता. जिसका खाता होता, उसे 30-40 हजार रुपए मिलते. उसके पास एक एसयूवी है, जिससे रौब जमाकर वह लोगों को लालच देता और उनके बैंक खाते ले लेता.
राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़ में भी मुकदमे : जांच में सामने आया है कि आरोपी के खिलाफ दिल्ली के द्वारका थाने की स्पेशल सेल, कोटपूतली साइबर थाना, अंबिकापुर (छत्तीसगढ़) साइबर थाना, जयपुर कमिश्नरेट का साइबर थाना, मंगोलपुरी (दिल्ली) साइबर थाना, कामां थाना और भरतपुर साइबर थाने में साइबर ठगी से जुड़े मुकदमे दर्ज हैं. जांच में सामने आया कि उसने साइबर ठगी की रकम से एसयूवी, ट्रैक्टर और स्पोर्ट्स बाइक खरीदी. एसयूवी, ट्रैक्टर और बाइक को पुलिस ने जब्त कर लिया है.
खुद बेरोजगार, पिता मजदूर, बनवा रहा आलीशान कोठी : पुलिस की पड़ताल में सामने आया है कि आरोपी खुद बेरोजगार है. उसके पिता मजदूरी और खेती करते हैं. उसने खुद के नाम काल्पनिक फर्म बना रखी है, जिसके करंट अकाउंट में साइबर ठगी की रकम जमा करवाता है. उसके पास एसयूवी और ट्रैक्टर के अलावा एक बाइक मिली है. वह अपनी एक आलीशान कोठी भी बनवा रहा है, जिसे लेकर संबंधित एजेंसियों से जानकारी मांगी गई है. उसकी संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इसके दो साथियों की तलाश में पुलिस जुटी है.