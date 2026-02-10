नशा तस्करों पर जयपुर पुलिस का शिकंजा, अलग-अलग कार्रवाई में पांच गिरफ्तार
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है.
Published : February 10, 2026 at 4:51 PM IST
जयपुरः राजधानी जयपुर में युवाओं को नशे का आदी बनाने वाले नशा तस्करों और ड्रग पैडलर्स के खिलाफ जयपुर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है. नशे की तस्करी के खिलाफ जयपुर पुलिस के 'ऑपेरशन क्लीन स्वीप' के तहत कमिश्नरेट की स्पेशल टीम (सीएसटी) ने तीन अलग-अलग कार्रवाई करते हुए चरस, स्मैक और एमडी जब्त कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ में जुटी है. नशे की तस्करी के नेटवर्क की जड़ें खंगालने में भी पुलिस जुटी हुई है. स्पेशल कमिश्नर (ऑपेरशन) राहुल प्रकाश ने बताया कि सीएसटी ने आमेर, सांगानेर सदर और बगरू में कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से 1. 344 किलो चरस, 10.34 ग्राम स्मैक और 4.84 ग्राम एमडी, 28,870 रुपए नकद और एक बाइक भी बरामद की है.
मंदिर के पास चरस के साथ युवक गिरफ्तारः उन्होंने बताया कि सीएसटी को आमेर इलाके में दिल्ली हाइवे पर चिमनपुरा में प्राचीन चामुंडा माता मंदिर के पास मादक पदार्थ की तस्करी की जानकारी मिली थी. टीम ने 1.344 किलो चरस के साथ पहल सिंह नाम के युवक को गिरफ्तार किया है. वह नेपाल का रहने वाला है. फिलहाल, कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) में रहता है. उसके खिलाफ आमेर थाने में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.
किराए के मकान में स्मैक का धंधाः उनका कहना है कि सीएसटी को सांगानेर सदर थाना इलाके में एक मकान में अवैध रूप से मादक पदार्थ की तस्करी करने की जानकारी मिली थी. इस पर टीम ने दबिश देकर मनीष कुमार सांसी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10.20 ग्राम स्मैक और 2,150 रुपए जब्त किए हैं. वह टोंक जिले के नासिरदा का रहने वाला है और फिलहाल, जयपुर के सांगानेर सदर थाना इलाके में किराए पर रहता है.
नर्सिंग कॉलेज के पास एमडी की तस्करीः उन्होंने बताया कि सीएसटी ने तीसरी कार्रवाई बगरू थाना इलाके में राजस्थान नर्सिंग कॉलेज के सामने की है. जहां एमडी की तस्करी के आरोप में तीन युवकों को गिरफ्तार कर 4.84 ग्राम एमडी, 7,370 रुपए की बेचान राशि और एक बाइक जब्त की है. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी रामनेर (अजमेर) निवासी महेंद्र कुमार चौधरी, मोहनपुरा (अजमेर) निवासी विनोद रैगर और ममणा (जयपुर ग्रामीण) निवासी गोविंद सिंह छापरिया के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में बगरू थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है.