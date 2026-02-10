ETV Bharat / state

नशा तस्करों पर जयपुर पुलिस का शिकंजा, अलग-अलग कार्रवाई में पांच गिरफ्तार

जयपुरः राजधानी जयपुर में युवाओं को नशे का आदी बनाने वाले नशा तस्करों और ड्रग पैडलर्स के खिलाफ जयपुर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है. नशे की तस्करी के खिलाफ जयपुर पुलिस के 'ऑपेरशन क्लीन स्वीप' के तहत कमिश्नरेट की स्पेशल टीम (सीएसटी) ने तीन अलग-अलग कार्रवाई करते हुए चरस, स्मैक और एमडी जब्त कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ में जुटी है. नशे की तस्करी के नेटवर्क की जड़ें खंगालने में भी पुलिस जुटी हुई है. स्पेशल कमिश्नर (ऑपेरशन) राहुल प्रकाश ने बताया कि सीएसटी ने आमेर, सांगानेर सदर और बगरू में कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से 1. 344 किलो चरस, 10.34 ग्राम स्मैक और 4.84 ग्राम एमडी, 28,870 रुपए नकद और एक बाइक भी बरामद की है.

मंदिर के पास चरस के साथ युवक गिरफ्तारः उन्होंने बताया कि सीएसटी को आमेर इलाके में दिल्ली हाइवे पर चिमनपुरा में प्राचीन चामुंडा माता मंदिर के पास मादक पदार्थ की तस्करी की जानकारी मिली थी. टीम ने 1.344 किलो चरस के साथ पहल सिंह नाम के युवक को गिरफ्तार किया है. वह नेपाल का रहने वाला है. फिलहाल, कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) में रहता है. उसके खिलाफ आमेर थाने में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.