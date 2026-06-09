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28 साल पहले डकैती, आधार कार्ड में नाम बदल काट रहा था फरारी...जयपुर पुलिस ने गाजियाबाद से पकड़ा

आखिर 28 साल बाद धरा गया आरोपी भीम ( Photo Source: Jaipur Police )

जयपुर: 'कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं' और 'अपराधी कितना भी शातिर हो पुलिस कभी न कभी उसे पकड़ ही लेती है', जैसे डायलॉग हमने बॉलीवुड फिल्मों में कई बार सुने हैं, लेकिन जयपुर की बगरू थाना पुलिस ने डकैती के एक मामले में यह साबित कर दिया है. 28 साल पहले बगरू में चाय-सिगरेट के गोदाम में डकैती की वारदात में शामिल एक बदमाश लगातार पुलिस से बचता हुआ फरारी काट रहा था. पुलिस के चंगुल से बचने के लिए उसने अपने आधार कार्ड में नाम भी बदलवाया, लेकिन कोई तरकीब काम नहीं आई और आखिर 28 साल बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गया. तकनीकी आधार पर सर्च किया डाटा: जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर जघन्य अपराधों में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए प्रदेशव्यापी अभियान चलाया जा रहा है. बगरू थाने में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए थानाधिकारी राजेंद्र गोदारा के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई. इस टीम ने वांछित अपराधियों की तलाश के लिए तकनीकी आधार पर बदमाशों का डाटा सर्च किया. पढ़ें:ऑपरेशन दानव-2.0: अलवर में जानलेवा हमले के आरोपी पोरस को CID ने हरियाणा से पकड़ा, 10 हजार रुपये का इनामी