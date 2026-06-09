28 साल पहले डकैती, आधार कार्ड में नाम बदल काट रहा था फरारी...जयपुर पुलिस ने गाजियाबाद से पकड़ा

28 साल पहले डकैती, आधार कार्ड में नाम बदल काट रहा था फरारी...जयपुर पुलिस ने गाजियाबाद से पकड़ा
चाय-सिगरेट के गोदाम में डकैती का आरोपी पुलिस से बचते हुए काट रहा था फरारी.
Published : June 9, 2026 at 8:30 PM IST
जयपुर: 'कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं' और 'अपराधी कितना भी शातिर हो पुलिस कभी न कभी उसे पकड़ ही लेती है', जैसे डायलॉग हमने बॉलीवुड फिल्मों में कई बार सुने हैं, लेकिन जयपुर की बगरू थाना पुलिस ने डकैती के एक मामले में यह साबित कर दिया है. 28 साल पहले बगरू में चाय-सिगरेट के गोदाम में डकैती की वारदात में शामिल एक बदमाश लगातार पुलिस से बचता हुआ फरारी काट रहा था. पुलिस के चंगुल से बचने के लिए उसने अपने आधार कार्ड में नाम भी बदलवाया, लेकिन कोई तरकीब काम नहीं आई और आखिर 28 साल बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गया.
तकनीकी आधार पर सर्च किया डाटा: जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर जघन्य अपराधों में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए प्रदेशव्यापी अभियान चलाया जा रहा है. बगरू थाने में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए थानाधिकारी राजेंद्र गोदारा के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई. इस टीम ने वांछित अपराधियों की तलाश के लिए तकनीकी आधार पर बदमाशों का डाटा सर्च किया.
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मेरठ पुलिस ने 2015 में किया था गिरफ्तार: इस दौरान सामने आया कि साल 1998 में डकैती के मामले में वांछित आरोपी भीष्म उर्फ भीम निवासी बस्ती पुरसाल (गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश) को साल 2015 में उत्तर प्रदेश के मेरठ में सदर बाजार थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इस जानकारी के आधार पर विशेष टीम को गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) भेजा, जहां उसे काफी तलाश किया, लेकिन आरोपी ने साजिश के तहत आधार कार्ड में अपना नाम बदलकर भूपेंद्र कर लिया था.
एसपी ने घोषित किया था एक हजार रुपए इनाम: आरोपी ने आधार कार्ड पर अपने पिता का नाम अंकित नहीं करवा रखा था और फरारी काट रहा था. उसे हिरासत में लेकर पुलिस टीम ने पूछताछ की और तकनीकी आधार पर प्राप्त रिकॉर्ड से उसके रिकॉर्ड का मिलान किया गया. इससे हकीकत सामने आ गई. तस्दीक के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. उस पर साल 2003 में जयपुर ग्रामीण एसपी ने एक हजार रुपए का इनाम घोषित किया था.
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