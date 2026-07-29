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कांस्टेबल भर्ती में भाई की जगह डमी अभ्यर्थी बनकर दी परीक्षा, 6 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार

साल 2021 में दर्ज हुआ था कांस्टेबल भर्ती-2020 में डमी अभ्यर्थी से जुड़ा मामला.

Jaipur Police Action
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (सोर्स- जयपुर पुलिस)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 29, 2026 at 7:53 PM IST

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जयपुर: राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल भर्ती-2020 में अपने भाई की जगह डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा देने के आरोपी को करीब छह साल बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. जब उसने डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा दी, उस समय वह भिवाड़ी में कांस्टेबल के पद पर तैनात था. बाद में उसका ग्राम विकास अधिकारी के पद पर चयन हो गया. फिलहाल, वह ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत है.

फिलहाल, पुलिस उससे पूछताछ और अग्रिम अनुसंधान में जुटी है. जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि कांस्टेबल भर्ती-2020 में डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देने के मामले में आरोपी मनोज यादव को गिरफ्तार किया गया है. उसने अपने भाई की जगह डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा दी थी. इस संबंध में साल 2021 में मुकदमा दर्ज हुआ था.

डीसीपी राजर्षि राज ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी : उन्होंने बताया कि आरोपी ने साल 2020 में हुई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में अपने भाई की जगह डमी अभ्यर्थी बनकर लिखित परीक्षा दी थी. आरोपी मनोज यादव को सोडाला थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. साल 2020 में वह भिवाड़ी में कांस्टेबल के पद पर तैनात था. इसके बाद उसका ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में चयन हो गया. फिलहाल, वह ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत है. उसकी पोस्टिंग बुहाना (झुंझुनू) में थी. उन्होंने बताया कि आरोपी पुलिस कस्टडी में है. उससे पूछताछ जारी है. उसने किसी और भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा दी या नहीं. इसे लेकर भी पूछताछ जारी है.

पढ़ें : हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती : डमी अभ्यर्थी बन परीक्षा देने वाला चढ़ा एसओजी के हत्थे, तीन भर्तियों में भी डमी बनकर दी परीक्षा

लंबे समय से पेंडिंग था मुकदमा : डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा देने से जुड़े मामले में गिरफ्तारी से बचने और फिंगर प्रिंट मिटाने के लिए उसने अपने बाएं हाथ के अंगूठे को भी नुकसान पहुंचाया है. पुलिस अब पूरे मामले को लेकर आरोपी से पूछताछ और मामले में अग्रिम अनुसंधान कर रही है. उन्होंने बताया, सोडाला थानाधिकारी मनोज बेरवाल के नेतृत्व में एसआई जय कुमार, कांस्टेबल रामसिंह, लोकेश, इरफान, जयपाल और रविंद्र की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है. उन्होंने बताया कि यह मुकदमा लंबे समय से पेंडिंग था, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार किया गया है.

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