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शराब के नशे में CMO को बम से उड़ाने की दी धमकी, पुलिस ने किया गिरफ्तार

तकनीकी विश्लेषण से किया पीछा : जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने बताया, मंगलवार 18 अगस्त को पीसीआर जयपुर के डायल 112 पर कॉल कर मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी थी. जिस नंबर से धमकीभरा कॉल किया गया, उसका तकनीकी विश्लेषण कर 39 वर्षीय लाला कोठारी को हिरासत में लिया. पूछताछ में उसने शराब के नशे में सीएमओ को बम से उड़ाने की धमकी देने की बात कबूल की. उसके खिलाफ विधायकपुरी थाने में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है.

सवाई माधोपुर का निवासी, जयपुर में किराए पर रहता : आरोपी देवली (सवाई माधोपुर) का रहने वाला है. वह जयपुर में प्रताप नगर इलाके की गणेश नगर कॉलोनी में रहता है. अशोक नगर एसीपी आदित्य पूनिया के सुपरविजन व थानाधिकारी महेश शर्मा के नेतृत्व में एएसआई हरिसिंह और कांस्टेबल आशाराम ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसे प्रताप नगर इलाके से दबोचा. उससे गहनता से पूछताछ की गई. इसके बाद विधायकपुरी थाने में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया.

जांच में नहीं मिली कोई संदिग्ध वस्तु : उन्होंने बताया कि जयपुर में पीसीआर डायल 112 नंबर पर सीएमओ को बम से उड़ाने की धमकीभरा कॉल आने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. मुख्यमंत्री कार्यालय में सघन जांच अभियान चलाकर चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई. बम निरोधक दस्ते, डॉग स्क्वॉड ने तलाशी अभियान चलाया. इस दौरान सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीमों को भी तैनात किया गया. हालांकि, जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर सभी ने राहत की सांस ली.