जमीन के फर्जी कागज बनाकर करोड़ों की धोखाधड़ी, आरोपी को पुलिस ने बेंगलुरू से दबोचा

जयपुर: जयपुर पुलिस ने जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाकर निवेश का झांसा देकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को बेंगलुरू से गिरफ्तार किया है. आरोपी के खिलाफ जयपुर के मुहाना थाने में धोखाधड़ी के दो और चित्रकूट थाने में एक मुकदमा दर्ज है. अब पुलिस उससे पूछताछ में जुटी है.

इन मामलों में अन्य आरोपियों और गिरफ्तार आरोपी के परिजनों की भूमिका को लेकर भी पड़ताल की जा रही है. जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि फर्जी जमीन दिखाकर और जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाकर धोखाधड़ी के आरोप में लविश जैन अजमेरा को गिरफ्तार किया है. वह मूलतः जयपुर में मुहाना थाना इलाके में अजमेरा फार्म का रहने वाला है. उन्होंने बताया कि 18 सितंबर 2025 को परिवादी अंकित कुमावत ने लविश जैन के खिलाफ मुहाना थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था. उसने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि आरोपी व उसके साथियों ने उसे लाखना रोड पर टोल प्लाजा के पास जमीन दिखाई. जमीन में इन्वेस्ट करने, कॉलोनी काटने और प्लॉट देने का झांसा देकर 82 लाख रुपए लिए. बाद में परिवादी को पता चला कि वह जमीन किसी और की है.