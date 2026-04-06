ETV Bharat / state

महिला होमगार्ड प्रेमजाल में फंसाकर तैयार करती थी ड्रग पैडलर, पुलिस से बचने की बताती थी तरकीब, दो गिरफ्तार

जयपुर: राजधानी जयपुर में नशे की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शास्त्री नगर थाना पुलिस ने महिला सहित दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. पकड़ी गई महिला होमगार्ड है और प्रेमजाल में फंसाकर नए ड्रग पैडलर तैयार करती है. वह नए लड़कों को पुलिस से बचने की तरकीब भी सिखाती है और अपनी ऊंची पहुंच की धौंस दिखाती है.

जयपुर (उत्तर) डीसीपी करण शर्मा ने बताया कि पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से 150 ग्राम एमडी और 1.987 किलो गांजा जब्त किया है. नशे की सप्लाई के काम में ली जा रही एक स्कूटी भी पुलिस ने जब्त की है. उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में खोरा बीसल (जयपुर) निवासी मीनू गुप्ता और झोटवाड़ा (जयपुर) निवासी सिकंदर खान को गिरफ्तार किया है.

इसे भी पढ़ें- नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, लग्जरी कार से 4 क्विंटल गांजा जब्त, चूरू में पकड़ी अफीम

तीन थानों की टीम ने जुटाई जानकारी: डीसीपी करण शर्मा ने बताया कि नशे की खरीद-फरोख्त और तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शास्त्री नगर, संजय सर्किल और रामगंज थाने की एक विशेष टीम बनाई. इस टीम के जवानों ने होटल, चाय की थड़ियां और कैफे में और स्कूल-कॉलेज के पास नशीले पदार्थ बेचने वालों के बारे में जानकारी जुटाई. इस बीच टीम को मीनू गुप्ता के बारे में जानकारी मिली, जो होमगार्ड में कार्यरत है और मादक पदार्थ की तस्करी का रैकेट चलाती है. वह नए लड़कों को प्रेमजाल में फंसाकर ड्रग पैडलर बनाती है और पुलिस से बचने की तरकीब भी बताती है.

अलग-अलग जगह जाकर नशे की सप्लाई: डीसीपी ने बताया कि प्रोबेशनर आरपीएस विमला विश्नोई ने नशे की तस्करी के आरोप में सिकंदर को अंबाबाड़ी के पास द्रव्यवती नदी के पास से पकड़ा. उसके पास से 25 ग्राम एमडी और एक स्कूटी जब्त की गई. वहीं, अनुसंधान में मिली जानकारी के आधार पर सीआई दिलीप सिंह ने खोरा बीसल इलाके से महिला मीनू गुप्ता को गिरफ्तार किया.