महिला होमगार्ड प्रेमजाल में फंसाकर तैयार करती थी ड्रग पैडलर, पुलिस से बचने की बताती थी तरकीब, दो गिरफ्तार
पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से 150 ग्राम एमडी और 1.987 किलो गांजा जब्त किया है.
Published : April 6, 2026 at 3:19 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर में नशे की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शास्त्री नगर थाना पुलिस ने महिला सहित दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. पकड़ी गई महिला होमगार्ड है और प्रेमजाल में फंसाकर नए ड्रग पैडलर तैयार करती है. वह नए लड़कों को पुलिस से बचने की तरकीब भी सिखाती है और अपनी ऊंची पहुंच की धौंस दिखाती है.
जयपुर (उत्तर) डीसीपी करण शर्मा ने बताया कि पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से 150 ग्राम एमडी और 1.987 किलो गांजा जब्त किया है. नशे की सप्लाई के काम में ली जा रही एक स्कूटी भी पुलिस ने जब्त की है. उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में खोरा बीसल (जयपुर) निवासी मीनू गुप्ता और झोटवाड़ा (जयपुर) निवासी सिकंदर खान को गिरफ्तार किया है.
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तीन थानों की टीम ने जुटाई जानकारी: डीसीपी करण शर्मा ने बताया कि नशे की खरीद-फरोख्त और तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शास्त्री नगर, संजय सर्किल और रामगंज थाने की एक विशेष टीम बनाई. इस टीम के जवानों ने होटल, चाय की थड़ियां और कैफे में और स्कूल-कॉलेज के पास नशीले पदार्थ बेचने वालों के बारे में जानकारी जुटाई. इस बीच टीम को मीनू गुप्ता के बारे में जानकारी मिली, जो होमगार्ड में कार्यरत है और मादक पदार्थ की तस्करी का रैकेट चलाती है. वह नए लड़कों को प्रेमजाल में फंसाकर ड्रग पैडलर बनाती है और पुलिस से बचने की तरकीब भी बताती है.
अलग-अलग जगह जाकर नशे की सप्लाई: डीसीपी ने बताया कि प्रोबेशनर आरपीएस विमला विश्नोई ने नशे की तस्करी के आरोप में सिकंदर को अंबाबाड़ी के पास द्रव्यवती नदी के पास से पकड़ा. उसके पास से 25 ग्राम एमडी और एक स्कूटी जब्त की गई. वहीं, अनुसंधान में मिली जानकारी के आधार पर सीआई दिलीप सिंह ने खोरा बीसल इलाके से महिला मीनू गुप्ता को गिरफ्तार किया.
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पुलिस ने उसके कब्जे से 125 ग्राम एमडी और करीब 1.987 किलो गांजा जब्त किया गया है. डीसीपी करण शर्मा ने जानकारी दी कि जांच पड़ताल में सामने आया है कि इस नेटवर्क से जुड़े पैडलर अलग-अलग जगहों पर जाकर ग्राहकों को नशे की सप्लाई करते हैं. पुलिस आगे की जांच में जुटी है और जल्द ही इससे जुड़े और लोगों को पकड़ा जाएगा.
पूरा भरोसा होने के बाद देती टास्क: पड़ताल में सामने आया है कि आरोपी महिला पहले लड़कों से जान-पहचान बनाती. इसके बाद चिकनी-चुपड़ी बातों में फंसाती, लेकिन पूरी तरह भरोसे में लेने के बाद ही उसे ड्रग सप्लाई का काम सौंपती. आरोपी महिला लड़कों को पुलिस से बचने के तरीके भी बताती. वह अपने पैडलर्स को अलग-अलग जगहों पर मादक पदार्थ की सप्लाई का टास्क देती और काम पूरा होने तक उन पर निगरानी भी रखती. फिलहाल, पुलिस पूछताछ में जुटी है कि उसके नेटवर्क से कितने लड़के जुड़े हुए थे, उन पर भी पुलिस शिकंजा कसेगी.
स्कूल-कॉलेज के पास और पॉश इलाके में सप्लाई: पड़ताल में यह भी सामने आया है कि इस गिरोह का टारगेट स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के-लड़कियां होती हैं. स्कूल-कॉलेज के आसपास चाय की थड़ियों और कैफे के आसपास ये ग्राहकों की तलाश करते हैं. इसके अलावा पॉश इलाकों में स्थित कैफे के आसपास भी ग्राहकों की तलाश करते हैं. इसके साथ ही शास्त्री नगर और खोरा बीसल इलाके में अलग-अलग जगह पर भी सप्लाई करने की बात सामने आई है. फैक्ट्री एरिया में भी ये मादक पदार्थ सप्लाई करते.
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