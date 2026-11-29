सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हुड़दंग करने वालों पर शिकंजा, चारों जिलों में अभियान, 757 हुए गिरफ्तार
जयपुर पश्चिम जिले में 323, जयपुर पूर्व जिले में 201, दक्षिण जिले में 126 और उत्तर जिले में 107 असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया.
Published : November 29, 2026 at 1:18 PM IST
जयपुर : राजधानी जयपुर में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ जयपुर पुलिस ने मोर्चा खोल दिया है. पब्लिक प्लेस पर शराब पीने और हुड़दंग कर आमजन के लिए परेशानी खड़ी करने वालों पर जयपुर कमिश्नरेट के चारों जिलों में पुलिस ने एक्शन लिया है. इस कड़ी में शनिवार को राजधानी के चारों जिलों में 757 असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देशन में कार्रवाई की जा रही है.
चारों जिलों में एक साथ चला विशेष अभियान : पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि जयपुर पुलिस की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने और आमजन को सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चारों जिलों में एक साथ विशेष अभियान चलाया गया. अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने अपने-अपने क्षेत्रों में प्रभावी कार्रवाई करते हुए असामाजिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध 60 पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की.
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पश्चिम जिले में सर्वाधिक 323 गिरफ्तारियां : उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान जयपुर पश्चिम जिले में सर्वाधिक 323 असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया. वहीं, जयपुर पूर्व जिले में 201, दक्षिण जिले में 126 और उत्तर जिले में 107 असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया. इस प्रकार चारों जिलों में कुल 757 व्यक्तियों के विरुद्ध 60 पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई. उन्होंने बताया कि कमिश्नरेट के चारों जिलों में यह अभियान आगे भी जारी रहेगा.
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एक दिन पहले 529 असामाजिक तत्वों को पकड़ा : उन्होंने बताया कि इससे पहले जयपुर में शुक्रवार को भी इसी तरह अभियान चलाकर सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हुड़दंग करने और शहर की शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में 529 असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया. जयपुर पुलिस की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर शांति व्यवस्था भंग करने और आमजन को परेशान करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
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