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सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हुड़दंग करने वालों पर शिकंजा, चारों जिलों में अभियान, 757 हुए गिरफ्तार

पुलिस कमिश्नरेट, जयपुर. ( ईटीवी भारत, जयपुर. )

जयपुर : राजधानी जयपुर में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ जयपुर पुलिस ने मोर्चा खोल दिया है. पब्लिक प्लेस पर शराब पीने और हुड़दंग कर आमजन के लिए परेशानी खड़ी करने वालों पर जयपुर कमिश्नरेट के चारों जिलों में पुलिस ने एक्शन लिया है. इस कड़ी में शनिवार को राजधानी के चारों जिलों में 757 असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देशन में कार्रवाई की जा रही है.