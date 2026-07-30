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जयपुर पुलिस का नशा तस्करों पर एक्शन, 10 दिन में 57 तस्कर दबोचे, बड़े तस्करों पर शिकंजा कसने की तैयारी

जयपुर: राजधानी जयपुर में तेजी से बढ़ रहे नशे के कारोबार पर पुलिस सख्ती से शिकंजा कसने में जुटी है. बीते कुछ दिनों में जयपुर के अलग-अलग इलाकों में पुलिस ने नशे के सौदागरों और लोगों को छोटी मात्रा में ड्रग सप्लाई करने वाले पैडलर्स पर सख्ती की है. बीते एक सप्ताह में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस एक्ट के तहत 57 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिनमें 57 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. अब पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ के आधार पर नशे की सामग्री की खरीद और बिक्री के नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाने में लगी है. अब खरीद-फरोख्त के नेटवर्क को लेकर पुख्ता कार्रवाई करने की कवायद में पुलिस जुटी है.

नकदी और मादक पदार्थ जब्त: स्पेशल कमिश्नर (ऑपरेशंस) ओमप्रकाश ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों और संगठित अपराध से जुड़े अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए 20 जुलाई एक खास मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत एनडीपीएस की धाराओं में 57 मुकदमे दर्ज कर 57 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इन कार्रवाइयों में स्मैक, गांजा, एमडी जैसे नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं. इसके साथ ही नशे की सामग्री से इकठ्ठा की गई धनराशि भी बरामद की गई है.

स्पेशल कमिश्नर (ऑपरेशंस) ओमप्रकाश (ETV Bharat Jaipur)

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संगठित अपराध से जुड़े 351 बदमाश चिह्नित: इसके साथ ही संगठित अपराध से जुड़े 351 बदमाशों को भी चिह्नित किया गया है. इनमें से 75 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है. उनका कहना है कि ऐसे अपराधियों को जमानत नहीं मिले, इसके भी प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा, इस बार के अभियान में एक खास बात यह है कि इसमें नशे के तस्करों की धरपकड़ के साथ ही खरीद-फरोख्त से जुड़े नेटवर्क की भी जड़ें खंगाली जा रही हैं.

मुख्य सरगनाओं तक पहुंचने की कवायद: स्पेशल कमिश्नर ने बताया कि जिन लोगों से नशे की सामग्री पकड़ी है. वे मादक पदार्थ कहां से लाते हैं और कहां सप्लाई करते हैं. इसे लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है. उनसे पूछताछ में सामने आए तथ्यों को अंकित किया जा रहा है, ताकि मुख्य तस्करों तक पहुंचकर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके. आने वाले समय में बड़े तस्करों की धरपकड़ के लिए भी अभियान चलाया जाएगा. उन्होंने बताया कि कई बार जानकारियां मिलती हैं कि पहले शराब तस्करी से जुड़े लोग अब मादक पदार्थों की तस्करी की तरफ शिफ्ट हुए हैं. इसे लेकर गहनता से पड़ताल की जा रही है.