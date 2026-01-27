नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को बीस साल की सजा
अभियुक्त पीड़िता को जबरदस्ती कमरे में ले गया और दुष्कर्म करने लगा. अब कोर्ट ने दी बड़ी सजा. जानिए पूरा मामला...
Published : January 27, 2026 at 8:22 PM IST
जयपुर: पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करते पकड़े गए अभियुक्त शाहरुख खान को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पीठासीन अधिकारी विकास कुमार खंडेलवाल ने अपने आदेश में कहा कि समाज में ऐसी घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही हैं. ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने 4 अक्टूबर, 2021 को विद्याधर नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उनके घर के पास रहने वाला अभियुक्त कुछ दिनों से उसकी बेटी को परेशान कर रहा है. बीती रात करीब दो बजे उसके घर का मेन गेट खटखटाया.
पढ़ें : नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म में फैसला, पॉक्सो कोर्ट ने दो दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई
जब पीड़िता ने गेट खोला तो सामने अभियुक्त था और वह उसे जबरदस्ती कमरे में ले गया और दुष्कर्म करने लगा. इस दौरान पीड़िता के शोर मचाने पर वह पहली मंजिल से नीचे आए और अभियुक्त को दुष्कर्म करते पकड़ कर पुलिस को जानकारी दी. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.
सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को घटना के बारे में दोहराते हुए कहा कि अभियुक्त उसका डेढ़ साल से पीछा कर रहा था. घटना की रात वह उसे जबरन कमरे में ले गया था और उसका मुंह दबाकर दुष्कर्म करने लगा. इस दौरान उसने अभियुक्त की पकड़ ढीली पड़ने पर उसने शोर मचाया तो उसके परिजन मौके पर आ गए और अभियुक्त को अपराध करते हुए पकड़ लिया.