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पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से अश्लीलता करने वाले अभियुक्त को सुनाई 20 साल की सजा

कोर्ट ने आदेश में कहा अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.

COURT SENTENCES ACCUSED, OBSCENE ACTS AGAINST A MINOR
पॉक्सो कोर्ट का फैसला. (ETV Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 27, 2026 at 8:21 PM IST

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जयपुरः पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने स्कूल के शौचालय में घुसकर कक्षा-2 की छात्रा से अश्लीलता करने वाले अभियुक्त अनिल कुमार को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पीठासीन अधिकारी मीना अवस्थी ने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने लैंगिक हमले के साथ ही पीड़िता को भावनात्मक चोट भी पहुंचाई है. ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह राजावत ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने 11 अक्टूबर, 2025 को गांधी नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी कक्षा दो में पढ़ने वाली लड़की स्कूल गई थी. सुबह करीब दस बजे वह टॉयलेट के लिए गई तो अभियुक्त दीवार कूदकर बाथरूम में घुस गया.

पढ़ेंः करौली: नाबालिगा से अश्लील हरकत, पुलिस ने आरोपी मुफ्ती को हिरासत में लिया

यहां अभियुक्त ने पीड़िता के साथ अश्लीलता की. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान पीड़िता ने घटना दोहराते हुए बताया कि वह पानी पीने का कहकर बाथरूम से बाहर आ गई थी और स्कूल में अध्ययनरत अपने भाई को घटना की जानकारी दी थी. इसके बाद स्कूल के एक सर अभियुक्त को पकड़कर लाए थे और परिजनों को इसकी सूचना दी गई थी.

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