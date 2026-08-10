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नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 साल की सजा, दो मामलों में पूर्व में भी हो चुकी है सजा

आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आए दिन पीड़िता को बुलाता और दुष्कर्म करता.

POCSO COURT SENTENCES ACCUSED, PHYSICAL ABUSE A MINOR
जयपुर पॉक्सो कोर्ट का फैसला. (ETV Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 10, 2026 at 9:01 PM IST

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जयपुरः पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1, महानगर द्वितीय ने नाबालिग का अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त अजीत सिंह को बीस साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 2.20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अभियुक्त को पूर्व में भी दुष्कर्म के दो मामलों में सजा हो चुकी है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने अदालत को बताया कि पीड़िता के पिता ने 19 नवंबर, 2022 को करधनी थाने में पेश होकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी 16 साल की बेटी बीते दिन स्कूल जाने का कहकर गई थी और देर शाम वापस लौटी थी. पूछने पर बेटी ने बताया कि अभियुक्त उसे रास्ते में मिलकर बातचीत करता था.

पढ़ेंः Jaipur Pocso Court : दुष्कर्म प्रकरण में मध्य प्रदेश पुलिस के तत्कालीन AIG को उम्रकैद

बीते मई-जून माह में वह उसे बिंदायका के एक होटल में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बना लिया. इसके बाद वह वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आए दिन बुलाता और दुष्कर्म करता. अभियुक्त 18 नवंबर को भी उसे सिंधी कैंप के पास होटल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान पीड़िता ने घटना को लेकर अपने बयान दोहराए. वहीं, अभियोजन पक्ष की ओर से साल 2020 व 2021 में करधनी थाने में दर्ज एफआईआर का हवाला देते हुए बताया गया कि अभियुक्त इन दोनों मामलों में भी दुष्कर्म के अपराध में दंडित हो चुका है.

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नाबालिग से दुष्कर्म का मामला
JAIPUR POCSO COURT

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