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नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 साल की सजा, दो मामलों में पूर्व में भी हो चुकी है सजा

जयपुर पॉक्सो कोर्ट का फैसला. ( ETV Bharat jaipur )

जयपुरः पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1, महानगर द्वितीय ने नाबालिग का अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त अजीत सिंह को बीस साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 2.20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अभियुक्त को पूर्व में भी दुष्कर्म के दो मामलों में सजा हो चुकी है. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने अदालत को बताया कि पीड़िता के पिता ने 19 नवंबर, 2022 को करधनी थाने में पेश होकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी 16 साल की बेटी बीते दिन स्कूल जाने का कहकर गई थी और देर शाम वापस लौटी थी. पूछने पर बेटी ने बताया कि अभियुक्त उसे रास्ते में मिलकर बातचीत करता था.