Special : गोबर से ग्लोबल कारोबार तक, जयपुर की गौशाला से विदेशों तक पहुंच रही जैविक खाद
ऑर्गेनिक खाद के जरिए रोजगार का नया मॉडल. जयपुर से अश्वनी पारीक की रिपोर्ट...
Published : November 10, 2026 at 5:59 PM IST
जयपुर: आत्मनिर्भर भारत की दिशा में स्थानीय संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल अब रोजगार और निर्यात के नए मौके पैदा कर रहा है. इसी कड़ी में जयपुर की पिंजरापोल गौशाला में गाय के गोबर को आर्थिक संसाधन में बदलने की पहल की जा रही है. कभी बेकार समझकर फेंक दिया जाने वाला गोबर अब जैविक खाद और वर्मीकंपोस्ट के रूप में तैयार होकर अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच रहा है.
अखिल भारतीय गौसेवा सहयोग परिषद के सहयोग से विकसित इस मॉडल का मकसद गोबर का कारोबारी इस्तेमाल बढ़ाने के साथ गौशालाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है.
इस पहल को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने की शुरुआत साल 2022 में कुवैत को गोबर से बनी खाद की पहली खेप भेजने से हुई. परिषद के संयोजक अतुल गुप्ता के मुताबिक, पहली खेप में 142 मीट्रिक टन गोबर का निर्यात किया गया था. इसके बाद इस कारोबार का विस्तार ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और खाड़ी देशों तक हुआ. गुप्ता का दावा है कि साल 2022 से अब तक देश से गोबर और उससे तैयार खाद का करीब 8,000 करोड़ रुपये का निर्यात हो चुका है.
हर महीने एक हजार टन निर्यात का दावा : पिंजरापोल गौशाला में गोबर के प्रसंस्करण और खाद निर्माण के लिए व्यवस्थित उत्पादन के इंतजाम किए गए हैं. अतुल गुप्ता के मुताबिक, यहां हर महीने करीब एक हजार टन यानी रोजाना 30 टन से ज्यादा खाद का निर्यात किया जा रहा है.
फिलहाल, गौशाला का फोकस घरेलू बिक्री के बजाय अंतरराष्ट्रीय बाजार पर है. शारजाह और दुबई के माध्यम से खाड़ी देशों के बाजारों तक भी उत्पाद पहुंचाए जा रहे हैं. उनके मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोपीय देशों में भी इस खाद की मांग बढ़ रही है. परिषद करीब 70 देशों तक अपने कारोबार का नेटवर्क विकसित करने की दिशा में काम कर रही है.
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गोबर से रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल : इस पहल की अहमियत सिर्फ निर्यात तक सीमित नहीं है. इसके जरिए ग्रामीण परिवारों, पशुपालकों और गौशालाओं के लिए आय के नए स्रोत विकसित करने की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं. अतुल गुप्ता के मुताबिक, साल 2022 से अब तक करीब एक लाख लोगों को गोबर आधारित खाद और उत्पाद तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जा चुका है. इसका इरादा लोगों को छोटे स्तर पर उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है.
गुप्ता के अनुसार, वर्तमान में कई क्षेत्रों में कच्चा और गीला गोबर डेढ़ से दो रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है. इससे जाहिर है कि उचित प्रसंस्करण, गुणवत्ता और बाजार उपलब्ध होने पर पशुपालकों के लिए गोबर अतिरिक्त आय का माध्यम बन सकता है.
वर्मीकंपोस्ट से मिट्टी की सेहत सुधारने की कोशिश : गौशाला में गोबर से सामान्य जैविक खाद तैयार करने के साथ वर्मीकंपोस्ट उत्पादन पर भी काम किया जा रहा है. इस प्रक्रिया में विशेष प्रजाति के केंचुओं, खास तौर पर Eisenia Fetida की मदद से जैविक कचरे और गोबर को पोषक तत्वों से भरपूर खाद में बदला जाता है. इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैशियम और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व मौजूद होते हैं. हालांकि, इनकी वास्तविक मात्रा इस्तेमाल किए गए कच्चे माल और प्रसंस्करण की गुणवत्ता पर निर्भर करती है. इसलिए किसी एक निश्चित पोषक तत्व प्रतिशत को सभी वर्मीकंपोस्ट पर लागू नहीं किया जा सकता.
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इस खाद को देश के किसानों तक भी पहुंचाया जा रहा है. इसका मकस रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के साथ मिट्टी में जैविक पदार्थों की मात्रा और उसकी गुणवत्ता सुधारना है. लगातार रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल और मिट्टी की उर्वरता को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच जैविक खाद और वर्मीकंपोस्ट की उपयोगिता महत्वपूर्ण हो जाती है.
उर्वरक आयात पर निर्भरता कम करने का विकल्प : भारत में खेती के लिए यूरिया और डीएपी जैसे उर्वरकों की बड़ी जरूरत है. इनकी आपूर्ति और कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार और वैश्विक परिस्थितियों से भी प्रभावित होती हैं. युद्ध और भू-राजनीतिक तनाव के कारण उर्वरकों की सप्लाई चेन प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है.
ऐसे में देश में उपलब्ध जैविक संसाधनों से खाद तैयार करना कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प हो सकता है. हालांकि, गोबर आधारित खाद को यूरिया और डीएपी का तत्काल पूर्ण विकल्प नहीं माना जा सकता. इसका बेहतर उपयोग रासायनिक उर्वरकों के संतुलित इस्तेमाल और मिट्टी की सेहत सुधारने की व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में किया जा सकता है.
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गौशालाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की पहल : गौशालाओं के सामने पशुओं के चारे, रखरखाव और चिकित्सा जैसी व्यवस्थाओं के लिए लगातार संसाधन जुटाने की चुनौती रहती है. ऐसे में गोबर का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण कर खाद और अन्य उत्पाद तैयार करना आय का एक अतिरिक्त स्रोत बन सकता है. पिंजरापोल गौशाला में विकसित मॉडल के जरिए अन्य गौशालाओं और ग्रामीण उद्यमियों को भी प्रशिक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है.
इससे स्थानीय स्तर पर उत्पादन, पैकेजिंग, परिवहन और विपणन से जुड़े रोजगार विकसित होने की संभावनाएं हैं. कुल मिलाकर, जयपुर की पिंजरापोल गौशाला की यह पहल गोबर को वेस्ट से वेल्थ में बदलने की दिशा में एक अहम प्रयोग है. यह मॉडल एक बात जरूर जाहिर करता है कि ग्रामीण भारत के पारंपरिक संसाधनों को आधुनिक तकनीक और बाजार से जोड़कर रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक आत्मनिर्भरता के नए रास्ते खोले जा सकते हैं.