ETV Bharat / state

Special : गोबर से ग्लोबल कारोबार तक, जयपुर की गौशाला से विदेशों तक पहुंच रही जैविक खाद

गोबर से ग्लोबल कारोबार तक... ( ETV Bharat GFX )

जयपुर: आत्मनिर्भर भारत की दिशा में स्थानीय संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल अब रोजगार और निर्यात के नए मौके पैदा कर रहा है. इसी कड़ी में जयपुर की पिंजरापोल गौशाला में गाय के गोबर को आर्थिक संसाधन में बदलने की पहल की जा रही है. कभी बेकार समझकर फेंक दिया जाने वाला गोबर अब जैविक खाद और वर्मीकंपोस्ट के रूप में तैयार होकर अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच रहा है.

अखिल भारतीय गौसेवा सहयोग परिषद के सहयोग से विकसित इस मॉडल का मकसद गोबर का कारोबारी इस्तेमाल बढ़ाने के साथ गौशालाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है.