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CNG पंपों की कमी के बीच दिल्ली की तर्ज पर सुधार की मांग, लंबी कतार से रोजना दो चार होते हैं जयपुराइट्स

ऑटो चालक रईस के मुताबिक एक-एक घंटे तक पंप पर लाइन और जाम में उन्हें गैस लेने के लिए इंतजार करना पड़ता है. उनका कहना है कि ज्यादातर पेट्रोल पंप पर जाम की स्थिति रहती है. कैब संचालक करण बताते हैं कि घंटों तक लाइन में खड़े रहने के बाद उनका सीएनजी भरवाने का नंबर आता है और कई बार तो जब नंबर आता है, तब तक गैस खत्म हो जाती है. लंबी कतार के बीच पंपों की सीमित संख्या भी इसकी सबसे बड़ी वजह है. उनका कहना है कि अगर अजमेर रोड पर भांकरोटा से आगे निकल जाते हैं तो फिर दूदू में ही सीएनजी की व्यवस्था करीब 50 किलोमीटर चलने पर हो पाती है.

मांग बढ़ी, मौजूदा स्टेशन पड़ रहे कम : शहर में सीएनजी की रोजाना मांग करीब 1.50 लाख किलो बताई जा रही थी, जो अब बढ़कर करीब 1.75 से 2 लाख किलो प्रतिदिन तक पहुंचने का दबाव बना रही है. वाहनों की संख्या और खपत बढ़ने के मुकाबले सीएनजी नेटवर्क के विस्तार की रफ्तार कम रहने से मौजूदा स्टेशनों पर दबाव बढ़ गया है. जयपुर और आसपास के हाईवे क्षेत्र में करीब 53 सीएनजी पंप हैं. इनमें केवल 8 स्टेशन 24 घंटे निर्बाध सुविधा देने वाले हैं. चार स्टेशन पूरी तरह सीएनजी के लिए समर्पित हैं, जबकि बाकी पेट्रोल पंपों के साथ सीएनजी की सुविधा उपलब्ध कराते हैं. प्रमुख सीएनजी स्टेशनों पर स्थिति यह है कि वाहनों की कतारें कई बार एक से दो किलोमीटर तक पहुंच जाती हैं. ऐसे में वाहन चालकों को गैस भरवाने के लिए डेढ़ से दो घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है.

पेट्रोल की तुलना में सीएनजी करीब 16 रुपए सस्ती होती है. ऐसे में कम खर्च में सफर की उम्मीद के चलते बड़ी संख्या में लोग सीएनजी वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं. दूसरी तरफ सीएनजी पंपों पर लगने वाली लंबी कतारें इस सस्ते ईंधन के फायदे को कम कर रही हैं. मानसरोवर और गोपालपुरा मोड़ सहित शहर के कई इलाकों में सीएनजी भरवाने के लिए वाहन चालकों को डबल कतार में खड़ा होना पड़ रहा है और कई बार 20 से 50 मिनट तक इंतजार करना पड़ रहा है, जहां जयपुर में सीएनजी 97.5 रुपए प्रति किलो पर उपलब्ध है. पेट्रोल की कीमत 113 रुपए के करीब है.

जयपुर : पेट्रोल के मुकाबले सस्ता ईंधन और बेहतर माइलेज मिलने की उम्मीद में सीएनजी वाहनों का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जयपुर में सीएनजी भरवाना वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बनता जा रहा है. शहर में सीएनजी वाहनों की संख्या 50 हजार के पार पहुंच चुकी है, जबकि बढ़ती मांग के मुकाबले सीएनजी स्टेशनों का नेटवर्क और उनकी डिस्पेंसिंग क्षमता पर्याप्त नहीं दिखाई दे रही है.

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कई पंपों पर 4 से 6 घंटे तक ड्राई रहने की स्थिति : जयपुर में सीएनजी पंपों पर मांग का दबाव केवल लंबी कतारों तक सीमित नहीं है. कई बार किसी न किसी पंप पर 4 से 6 घंटे तक सीएनजी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति भी बन रही है, जैसे ही पंप पर गैस की आपूर्ति पहुंचती है, वहां वाहनों की लंबी कतार लग जाती है. जयपुर में दिल्ली और आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में पर्यटक भी आते हैं. इनमें कई वाहन सीएनजी से संचालित होते हैं और जयपुर पहुंचने के बाद स्थानीय वाहनों के साथ इन वाहनों को भी सीएनजी की जरूरत पड़ती है. इससे शहर के सीएनजी स्टेशनों पर अतिरिक्त दबाव बन रहा है.

मांग बढ़ने से स्टेशनों पर इंतजार बढ़ा (ETV Bharat GFX)

पंप पर लंबी कतारों के बीच सीएनजी भरवाने के लिए आने वाले सुनील कहते हैं कि इस तरह की परेशानी अक्सर होती है, जब लंबी लाइन में इंतजार करना होता है. बड़ी गाड़ियां हो या छोटी गाड़ी सीएनजी भरवाने के लिए जयपुर में सभी को मशक्कत करनी पड़ती है. उनका कहना है कि जिस तरह से गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है. सभी पंपों पर अब सीएनजी की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिस तरह से पेट्रोल-डीजल सुलभ है, उसी तरह से सीएनजी को भी मिलना चाहिए.

कतार में महंगी पड़ रही है यात्रा : सीएनजी का सबसे बड़ा फायदा इसकी अपेक्षाकृत कम कीमत और बेहतर माइलेज माना जाता है, लेकिन लंबी कतारों में खड़े रहने से वाहन चालकों का समय और कमाई दोनों प्रभावित हो रहे हैं. खास तौर पर ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए हर घंटे का इंतजार सीधे उनकी आय पर असर डालता है. डेढ़ घंटे तक सीएनजी भरवाने के लिए कतार में खड़े रहने का मतलब है कि इतने समय तक वाहन चालक सवारी नहीं कर पाता. इसके अलावा, यदि वाहन कतार में इंजन चालू रखकर खड़ा है तो ईंधन की बचत का फायदा भी कुछ हद तक कम हो जाता है.

पंपों पर लंबी कतार (ETV Bharat Jaipur)

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एक घंटे से कतार में इंतजार कर रहे ट्रांसपोर्टर रविन्द्र गोस्वामी का कहना है कि सीएनजी भरवाने के लिए आना ही परेशानी का सबब है. कई बार तो नंबर आने पर पंप में गैस आउट ऑफ स्टाक हो जाती है. वह कहते हैं कि दिल्ली की तर्ज पर गाड़ियां सभी जगह हैं, लेकिन वहां जैसी व्यवस्था यहां पर नहीं हैं. उन्होंने कहा कि वह राजस्थान सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि सभी पंपों पर सीएनजी की व्यवस्था को 24 घंटे सुनिश्चित किया जाए. साथ ही सभी पंपों पर गाड़ियों की बढ़ती संख्या के मुताबिक मशीनों की संख्या को भी बढ़ाना चाहिए.

सीएनजी नेटवर्क के विस्तार की रफ्तार कम (ETV Bharat Jaipur)

4 से 5 मिनट में टैंक भरने की प्रक्रिया : सीएनजी वाहन में गैस भरने की प्रक्रिया सामान्य परिस्थितियों में करीब 4 से 5 मिनट में पूरी हो सकती है, लेकिन सीमित डिस्पेंसिंग क्षमता और वाहनों की बड़ी संख्या के कारण पंप तक पहुंचने और अपनी बारी आने में काफी समय लग रहा है. एक मशीन से एक घंटे में करीब 12 से 15 वाहनों तक सेवा दिए जाने की क्षमता के मुकाबले यदि एक साथ बड़ी संख्या में वाहन पहुंचते हैं तो कतार लंबी होना स्वाभाविक है. ऐसे में समस्या केवल गैस की कीमत या उपलब्धता की नहीं, बल्कि डिस्पेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की भी है.

डिस्पेंसिंग क्षमता पर्याप्त नहीं (ETV Bharat Jaipur)

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सीएनजी गैस की बाजार में उपलब्धता को लेकर भांकरोटा के रघुनाथ सीएनजी स्टेशन के मैनेजर राकेश शर्मा का कहना है कि गैस की किल्लत से ज्यादा परेशानी डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम को लेकर है. उनका कहना है कि जयपुर में पंप और गैस की उपलब्धता के बीच गाड़ियों की अधिक संख्या के कारण यह मारामारी रहती है. यही कारण है कि अक्सर पंप ड्राई आउट हो जाते हैं. इसके अलावा डिस्ट्रिब्यूशन सेंटर पर अक्सर तकनीकी चुनौतियों के कारण सप्लाई में देरी से भी सीएनजी गाड़ी संचालकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में संबंधित कंपनी वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए गैस मुहैया करवाती है. उनका कहना है कि राजस्थान में लगातार सीएनजी वाली गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है. उनका कहना है कि दिल्ली की तर्ज पर प्रदेश में भी काम होना चाहिए. खास तौर पर रिमोट एरिया में संचालित पंपों के ऑनलाइन नहीं होने के कारण वितरण से जुड़ी परेशानी ज्यादा होती है.

पंपों की सीमित संख्या के कारण परेशानी (ETV Bharat Jaipur)

पाइपलाइन नेटवर्क की कमी भी बड़ी चुनौती : सीएनजी सप्लाई व्यवस्था में पाइपलाइन कनेक्टिविटी की कमी भी एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रही है. कई स्टेशन मदर स्टेशन से कैस्केड टैंकरों के जरिए सीएनजी की आपूर्ति पर निर्भर हैं. इस व्यवस्था में सप्लाई के लिए टैंकरों पर निर्भरता बढ़ जाती है. शहर में दिन के समय यातायात प्रतिबंध या नो-एंट्री जैसी व्यवस्थाओं के कारण गैस टैंकरों की आवाजाही प्रभावित होने पर पंप तक सप्लाई पहुंचने में भी समस्या पैदा हो सकती है. सीएनजी को पेट्रोल और डीजल के मुकाबले कम लागत वाले वैकल्पिक ईंधन के तौर पर देखा जाता है, लेकिन यदि वाहन चालकों को रोजाना गैस भरवाने के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़े तो इसके आर्थिक और पर्यावरणीय फायदे दोनों पर सवाल उठने लगे हैं.