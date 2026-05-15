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PM Appeals to Indians : जवाहरात व्यापारी बोले- पूरा कारोबार विदेशों पर निर्भर, दौरे नहीं करेंगे तो आर्थिक नुकसान होगा

हांगकांग, सिंगापुर, बैंकॉक और भी कई देशों में नगीनों के एक्सपो लगते हैं. हम विदेश दौरे करके अपना माल नहीं बेचेंगे तो हमारे काम का बट्टा बैठ जाएगा, क्योंकि यहां रहने वाले लोगों के बैंकॉक, हांगकांग और दूसरे देशों में ऑफिस भी हैं और यहां से वहां कारोबार होता है. हालांकि, हम भारत में भी कारोबार करते हैं, लेकिन यहां नाम मात्र का है. पूरा कारोबार विदेशों पर निर्भर है. यहां से बड़े-बड़े कंटेनर में जवाहरात का तैयार माल विदेशों में जाता है. हम प्रधानमंत्री की अपील को फॉलो करेंगे तो हमारा कारोबार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा.

पहाड़गंज में जवाहरात कारोबारी रफीक खान का कहना है कि प्रधानमंत्री की बात पर अमल किया जाए तो इससे हमारे काम पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारा पूरा कारोबार ही यूरोप, अमेरिका, मध्य एशिया और एशिया के अन्य देशों पर निर्भर है. पहाड़गंज में 3000 की आबादी है और अधिकांश लोग नगीनों की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. उसके बाद विदेश में माल को एक्सपोर्ट किया जाता है.

राजधानी जयपुर के मशहूर पहाड़गंज इलाके के जवाहरात कारोबारी भी प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद अपने कारोबार को लेकर चिंतित हैं. पहाड़गंज इलाके में 90 फीसदी लोगों की रोजी-रोटी का जरिया जवाहरात व्यवसाय ही है. यहां हर घर में नगीनों की मैन्युफैक्चरिंग होती है. उसके बाद यहां से यूरोप और एशिया के अलग-अलग देशों में तैयार माल एक्सपोर्ट किया जाता है. प्रधानमंत्री मोदी की विदेश दौरे नहीं करने की अपील के बाद ईटीवी भारत की टीम ने पहाड़गंज के जवाहरात व्यवसाइयों से जाना कि उनके काम पर क्या असर पड़ेगा.

कई ऐसे व्यापार हैं जो इस अपील के बाद आर्थिक तौर पर प्रभावित होंगे. वहीं, जवाहरात व्यवसाय के मामले में पूरी दुनिया में मशहूर राजधानी जयपुर के जवाहरात कारोबारी भी पीएम मोदी की इस अपील से खुश नहीं हैं. जवाहरात व्यापारियों का कहना है कि जवाहरात का पूरा कारोबार ही यूरोप और एशिया के देशों पर निर्भर करता है. ऐसे में अगर विदेश दौरे नहीं करेंगे तो उन्हें बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा.

जयपुर: वैश्विक मंदी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से विदेश के दौरे कम करने और सोना नहीं खरीदने की सलाह को लेकर देश भर में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. विपक्षी पार्टियां जहां इसे मोदी सरकार की नाकामी बता रही हैं तो वहीं अलग-अलग व्यापार से जुड़े लोग भी इस अपील के पक्ष में नहीं हैं. लोगों का कहना है कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री की इस अपील से व्यापारियों को आर्थिक नुकसान होगा.

साल भर इंतजार करते हैं एक्सपो का : कारोबारी शरीफ खान का कहना है कि जवाहरात का पूरा व्यवसाय ही विदेशों पर निर्भर है. प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद हमारे काम पर सौ फीसदी फर्क पड़ेगा, क्योंकि न तो हम विदेश के दौरे करेंगे और न विदेशी हमारे यहां आएंगे तो फिर हमारा कारोबार कैसे चलेगा. पहाड़गंज में रहने वाले 90 फीसदी लोगों का व्यापार पूरी तरह से यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया के दूसरे देशों के साथ है.

अलग-अलग किस्म के रत्न और जवाहरात (ETV Bharat Jaipur)

प्रधानमंत्री ने अपील की है कि विदेश दौरे नहीं करना है और हम विदेश दौरे पर नहीं जाएंगे तो हमें नुकसान होगा, क्योंकि हांगकांग, बैंकाक, सिंगापुर और कई अन्य देशों में जवाहरात के बड़े-बड़े एक्सपो लगते हैं. जहां पर हम लोग जाकर अपने माल की प्रदर्शनी करते हैं और वहां पर हमारा व्यापार होता है. हम अपना माल विदेश में जाकर नहीं बेचेंगे तो हमें करोड़ों का नुकसान होगा.

केंद्र सरकार की नीतियां व्यापार के अनुकूल नहीं : कारोबारी राहिल खान का कहना है कि प्रधानमंत्री की नीतियां ऐसी हैं कि वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं. वे जनता को मना कर रहे हैं कि विदेश दौरे न करें और सबसे ज्यादा दौरे विदेश के प्रधानमंत्री करते हैं. उन्हें कहना यह चाहिए था कि जनता घबराए नहीं, वो जनता के साथ खड़े हैं. उल्टा उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारी जनता पर डाल दी है.

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राहिल खान का कहना है कि केंद्र सरकार की नीतियां बिजनेस के अनुकूल नहीं हैं. प्रधानमंत्री ने जो अपील की है उसका सीधा असर हमारे कारोबार पर पड़ रहा है. हम जवाहरात के बिजनेस डील करने के लिए बार-बार विदेश दौरे पर जाते हैं. जब विदेश नहीं जाएंगे तो फिर हमारा व्यापार कैसे होगा. उन्होंने कहा कि पहाड़गंज में नगीनों की मैन्युफैक्चरिंग होती है. कच्चा माल तैयार होता है. एक-एक व्यापारी के नीचे 50-50 लोग काम करते हैं. अब जब व्यापार नहीं होगा तो उन 50 लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा. उनकी तनख्वाह देने तक के लाले पड़ जाएंगे.

पहाड़गंज इलाका जहां रत्न व्यवसाय से जुड़े लोग रहते हैं (ETV Bharat Jaipur)

राहिल खान ने कहा कि देश में फिर से कोरोना जैसी स्थिति लग रही है. कोरोना में भी यही हालत बना रहे थे. उन्होंने कहा कि हमारा कारोबार तो पहले ही रूस और यूक्रेन और इजरायल-ईरान युद्ध के चलते प्रभावित हो रहा था, लेकिन अब जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपील की है उससे भी और ज्यादा प्रभाव हमारे कारोबार पर पड़ेगा.

विदेश जाना बंद कर देंगे तो व्यापार कैसे करेंगे ? : जवाहरात कारोबारी आदिल खान का कहना है कि प्रधानमंत्री की अपील का सीधा असर हमारे कारोबार पर पढ़ने वाला है, क्योंकि पहाड़गंज जवाहरात के मामले में दुनिया भर में मशहूर है. दुनिया भर से बड़े-बड़े व्यापारी पहाड़गंज माल खरीदने भी आते हैं और पहाड़गंज के लोग अपना माल बेचने विदेश जाते हैं. यहां रहने वाले व्यापारियों का तो पूरा कारोबार ही विदेशों पर निर्भर है.

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हम विदेश नहीं जाएंगे और अपना माल वहां नहीं बेचेंगे तो हमें करोड़ का नुकसान होगा, क्योंकि हमारे साथ में पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काम करती है, जिसमें सैकड़ों लोग काम करते हैं. उनके रोजगार पर भी संकट पैदा हो जाएगा. उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद से ही व्यापार ठीक नहीं चल रहा है. बिजनेस उस गति से नहीं चल रहा है, जिस गति से चलना चाहिए था. अब ऐसी चीज सामने आ रही है कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की किल्लत हो रही है, उसका भी असर हमारे कारोबार पर पड़ रहा है.

हमारी तो केंद्र सरकार को सलाह है कि कोई दूसरा रास्ता निकाला जाए, जिससे कि हमारे व्यापार पर कोई फर्क नहीं पड़े, क्योंकि जवाहरात व्यवसाय पहले ही मंदा चल रहा है. प्रधानमंत्री की अपील के बाद तो यह लगभग मरणासन्न अवस्था में आ जाएगा.