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जयपुर में ऑनलाइन सट्टेबाजी गैंग का भंडाफोड़, दो शातिर गिरफ्तार, तीन डायरी में मिला करोड़ों का हिसाब

आरोपियों से जब्त सामान ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी जयपुर में ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस नेटवर्क के जरिए लोगों से रकम इकठ्ठा कर आर्थिक अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा था. दोनों आरोपी ऑनलाइन आईडी लेकर सट्टेबाजी का नेटवर्क चला रहे थे. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डिजिटल माध्यम से लोगों को सट्टेबाजी के लिए प्रेरित करते थे. जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि काशीपुरा (भीलवाड़ा) हाल वैशाली नगर (जयपुर) निवासी अंकित मेहता और देवली (टोंक) हाल वैशाली नगर (जयपुर) निवासी सिद्धार्थ संभव को गिरफ्तार किया गया है. 12 मोबाइल, तीन आईपैड, सात एटीएम कार्ड जब्त: उन्होंने बताया कि आरोपी वैशाली नगर में स्थित हनुमान नगर के एक अपार्टमेंट के फ्लैट से सट्टेबाजी और अवैध गेमिंग का नेटवर्क चला रहे थे. उनके पास तीन डायरियां मिली हैं, जिनमें करोड़ों रुपए की सट्टेबाजी का हिसाब मिला है. उनके कब्जे से 12 मोबाइल, एक लैपटॉप, तीन आईपैड, चार वाईफाई राउटर, सात एटीएम कार्ड, दो चेकबुक, दो पासपोर्ट और हिसाब की तीन डायरियां मिली है. उनके कब्जे से मिले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भी जांच जारी है. इसे भी पढ़ें- जयपुर पुलिस ने पकड़ा ऑनलाइन सट्टेबाजी गिरोह, सरगना समेत 5 गिरफ्तार, 50 से ज्यादा बैंक खाते मिले