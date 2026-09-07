ओवैसी के बयान पर भड़के बालमुकुंद आचार्य, बोले- राजस्थान में माहौल करने की कोशिश सफल नहीं होगी
ओवैसी के ‘खामियाजा भुगतने’ वाले बयान पर बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने तीखा पलटवार किया.
Published : September 7, 2026 at 4:49 PM IST
जयपुर: निकाय चुनाव के बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के जयपुर दौरे और सहारनपुर मस्जिद विवाद को लेकर दिए गए बयान पर हवामहल विधायक बालमुकुंद आचार्य ने तीखा हमला बोला है. ओवैसी के ‘खामियाजा भुगतना पड़ेगा’ वाले बयान पर सोमवार को भाजपा मुख्यालय पर मीडिया से बात करते हुए विधायक बालमुकुंद आचार्य ने आरोप लगाया कि ये वो लोग हैं, जो देश में रहकर देश विरोधी ताकतों का समर्थन करते हैं. ये इसी तरह की राजनीति करते हैं. ऐसे बयान चुनावी माहौल को प्रभावित करने और सामाजिक तनाव पैदा करने की कोशिश हैं. यहाँ दंगे भड़काने की कोशिश में वे लोग सफल नहीं होंगे. राजस्थान की जनता समझदार है और यहां इस तरह की राजनीति से न तो कोई लाभ मिलने वाला है और न ही कोई इसका असर होगा.
ओवैसी पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश का आरोप: बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि ओवैसी जयपुर क्यों आए, इसकी उन्हें जानकारी नहीं थी, लेकिन उनका आरोप है कि ऐसे नेताओं का मकसद एक खास वर्ग को राजनीतिक तौर पर प्रभावित करना होता है. उन्होंने कहा कि चुनाव के समय इस तरह के मुद्दे उठाकर माहौल में ‘बारूद’ फैलाने की कोशिश की जाती है. आचार्य ने कहा कि राजस्थान में लोग विकास और सामाजिक सौहार्द के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं. सहारनपुर मस्जिद मामले को लेकर आचार्य ने कहा कि किसी धार्मिक स्थल से जुड़े विवाद का फैसला राजनीतिक बयानबाजी से नहीं हो सकता. इसके लिए संबंधित विभाग, दस्तावेज, साक्ष्य और न्यायालय की प्रक्रिया होती है. उन्होंने अयोध्या विवाद का उदाहरण देते हुए कहा कि राम मंदिर का मामला भी न्यायिक प्रक्रिया से आगे बढ़ा और अदालत के फैसले के बाद ही मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ.
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राजस्थान में दंगे भड़काने की कोशिश सफल नहीं होगी: बालमुकुंद ने ओवैसी पर आरोप लगाया कि वे धार्मिक मुद्दों के जरिए एक समाज को लामबंद करने की राजनीति करते हैं. उन्होंने कहा कि राजस्थान में ऐसे प्रयासों को जनता स्वीकार नहीं करेगी. आचार्य के मुताबिक प्रदेश में सरकार विकास के एजेंडे पर काम कर रही है और किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है. निकाय चुनाव पर भी बालमुकुंद आचार्य ने भाजपा की जीत का दावा किया. उन्होंने कहा कि हवामहल विधानसभा क्षेत्र के 15 वार्डों में से भाजपा 11 वार्डों में जीत हासिल करेगी. आचार्य ने कहा कि पार्टी के सामने असली चेहरा 'कमल' है और कार्यकर्ताओं के साथ-साथ जनता में भी भाजपा को लेकर भारी उत्साह है. उन्होंने जयपुर नगर निगम में भाजपा के 125 से 130 सीटें जीतने का दावा किया.
ट्रिपल इंजन से विकास का दावा: आचार्य ने कहा कि केंद्र, राज्य और नगर निगम में भाजपा की सरकार होने पर स्थानीय विकास को गति मिलेगी. उन्होंने वार्ड स्तर पर समस्याओं के समाधान के लिए हर 15 दिन में कार्यकर्ताओं की बैठक, हर महीने विधायक और अधिकारियों के साथ बैठक और पार्षद कार्यालय में प्रतिदिन लोगों की समस्याएं सुनने की व्यवस्था का दावा किया. उन्होंने कहा कि शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर और मोबाइल ऐप की व्यवस्था भी की जाएगी. निकाय चुनाव के बीच बालमुकुंद आचार्य का ओवैसी पर यह हमला भाजपा के उस चुनावी नैरेटिव को मजबूत करता है, जिसमें पार्टी विकास, ट्रिपल इंजन सरकार और राष्ट्रवाद को मुख्य मुद्दा बना रही है.
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