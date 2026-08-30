जयपुर के होटल में मिला युवक का शव, नशा मुक्ति केंद्र से भागकर आया था मृतक
30 वर्षीय युवक का शव होटल के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में नशे के इंजेक्शन के साथ मिला.
Published : August 30, 2026 at 5:19 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर में एक होटल में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई. वह नशा मुक्ति केंद्र से भागकर जयपुर आया था, जहां कमरे के बेड पर उसका शव मिला. शव के पास ही नशे का इंजेक्शन भी मिला है. यह मामला चित्रकूट थाना इलाके में अक्षरधाम मंदिर के पास स्थित एक होटल का है. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया. वहीं, एफएसएल टीम को बुलाकर मौके से साक्ष्य इकट्ठा किए गए हैं.
अजमेर का निवासी, जयपुर में किराए पर रहता: चित्रकूट थानाधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान अजमेर के मूल निवासी 30 वर्षीय विजेंद्र सिंह के रूप में हुई है, जो अपने पिता की मौत के बाद अपनी मां के साथ जयपुर में सिरसी रोड पर रहता था. वह चित्रकूट थाना इलाके में अक्षरधाम मंदिर के पास स्थित होटल में शनिवार शाम को कमरा लेकर ठहरा था. उसने एक दिन के लिए कमरा किराए पर लिया था और रविवार सुबह चेक आउट करने की बात कही थी.
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एक दिन के लिए लिया था कमरा किराए पर: प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोपहर करीब 12 बजे तक चेकआउट नहीं करने पर होटल स्टॉफ उसे बुलाने गया. इस दौरान वह बेड पर लेटा हुआ था. होटल स्टाफ वापस चला गया. इसके बाद होटल स्टाफ उसे दुबारा जगाने पहुंचा, तब उसकी मौत की जानकारी मिली. होटल स्टॉफ की सूचना पर चित्रकूट थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एसएफएल टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए. पुलिस को विजेंद्र के शव के पास इंजेक्शन भी पड़ा मिला है. उसके शव को कांवटिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है.
नशे के ओवरडोज से मौत की आशंका: पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि विजेंद्र नशे का आदी था. नशे की लत छुड़वाने के लिए पिछले करीब 3 महीने पहले विजेंद्र को झुंझुनू के नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाया गया था. इस बीच शनिवार को मौका मिला और वह नशा मुक्ति केंद्र से भागकर जयपुर आ गया. यहां वह होटल में कमरा किराए पर लेकर रुका. प्रारंभिक तौर पर नशे के ओवरडोज से मौत होने की जानकारी सामने आ रही है.
इधर, तालकटोरे में मिला युवती का शव: जयपुर के तालकटोरा तालाब में रविवार सुबह युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई. जांच में सामने आया कि वह दो दिन पहले घर से निकली थी. प्रारंभिक तौर पर उसके खुदकुशी करने की बात सामने आई है. नाहरगढ़ थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को सवाई मानसिंह अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. परिजनों ने खुदकुशी के लिए उकसाने की शिकायत दी है. नाहरगढ़ थानाधिकारी भंवर सिंह के अनुसार, शव की पहचान गणगौरी बाजार निवासी 25 वर्षीय कशिश कंवर के रूप में हुई है. वह 28 की रात को घर छोड़कर गई थी. परिजनों ने अफेयर में खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप एक युवक पर लगाया है.
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