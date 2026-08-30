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जयपुर के होटल में मिला युवक का शव, नशा मुक्ति केंद्र से भागकर आया था मृतक

जयपुर: राजधानी जयपुर में एक होटल में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई. वह नशा मुक्ति केंद्र से भागकर जयपुर आया था, जहां कमरे के बेड पर उसका शव मिला. शव के पास ही नशे का इंजेक्शन भी मिला है. यह मामला चित्रकूट थाना इलाके में अक्षरधाम मंदिर के पास स्थित एक होटल का है. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया. वहीं, एफएसएल टीम को बुलाकर मौके से साक्ष्य इकट्ठा किए गए हैं.

अजमेर का निवासी, जयपुर में किराए पर रहता: चित्रकूट थानाधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान अजमेर के मूल निवासी 30 वर्षीय विजेंद्र सिंह के रूप में हुई है, जो अपने पिता की मौत के बाद अपनी मां के साथ जयपुर में सिरसी रोड पर रहता था. वह चित्रकूट थाना इलाके में अक्षरधाम मंदिर के पास स्थित होटल में शनिवार शाम को कमरा लेकर ठहरा था. उसने एक दिन के लिए कमरा किराए पर लिया था और रविवार सुबह चेक आउट करने की बात कही थी.

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एक दिन के लिए लिया था कमरा किराए पर: प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोपहर करीब 12 बजे तक चेकआउट नहीं करने पर होटल स्टॉफ उसे बुलाने गया. इस दौरान वह बेड पर लेटा हुआ था. होटल स्टाफ वापस चला गया. इसके बाद होटल स्टाफ उसे दुबारा जगाने पहुंचा, तब उसकी मौत की जानकारी मिली. होटल स्टॉफ की सूचना पर चित्रकूट थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एसएफएल टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए. पुलिस को विजेंद्र के शव के पास इंजेक्शन भी पड़ा मिला है. उसके शव को कांवटिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है.