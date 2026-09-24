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न्यू सांगानेर रोड चौड़ीकरण का विरोध तेज: 200 से अधिक दुकानों पर मंडराया संकट, व्यापारियों ने दिया वन-वे का सुझाव

व्यापारियों ने प्रशासन से मांग की कि किसी भी स्थायी कार्रवाई से पहले विशेषज्ञों की राय लेकर अन्य विकल्पों का गंभीरता से परीक्षण किया जाए.

New Sanganer Road Widening Protest
विधायक गोपाल शर्मा को अपनी पीड़ा बताते स्थानीय लोग (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 24, 2026 at 7:52 AM IST

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जयपुर: सोडाला से गुर्जर की थड़ी तक करीब 2.3 किलोमीटर लंबी न्यू सांगानेर रोड को 160 फीट चौड़ा करने की प्रस्तावित योजना का विरोध तेज हो गया है. जेडीए की प्लानिंग में 200 से ज्यादा दुकानें प्रभावित श्रेणी में हैं, जिनमें कई 6 से 7 दशक पुरानी हैं. कई दुकानों के ऊपर लोगों के घर बने हुए हैं. हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद जेडीए को कोर्ट में रिपोर्ट पेश करनी है, इसी के चलते तोड़फोड़ का खतरा मंडरा रहा है. बुधवार को क्षेत्रीय विधायक गोपाल शर्मा प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे तो व्यापारियों और निवासियों ने दर्द साझा किया. व्यापारियों का कहना था कि तोड़फोड़ करने से पहले वन वे ट्रैफिक व्यवस्था सहित अन्य विकल्पों पर विचार कर लिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि विकास का विरोध नहीं है, लेकिन पहले मुआवजा और पुनर्वास नीति घोषित की जाए.

मकान और दुकानें टूटने की आशंका से न्यू सांगानेर रोड के सैकड़ों स्थानीय व्यापारी और निवासी चिंतित हैं. विधायक शर्मा बुधवार को प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे और लोगों की पीड़ा सुनी. व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों ने कहा कि वर्षों की मेहनत से खड़े किए गए प्रतिष्ठान और मकान इस कार्रवाई से प्रभावित होंगे, जिससे हजारों लोगों के रोजगार, आजीविका और आवास पर संकट खड़ा हो सकता है. लोगों ने विधायक से उनकी भावनाओं और समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का अनुरोध किया.

न्यू सांगानेर रोड चौड़ीकरण का विरोध तेज (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: कोर्ट की खबरें: न्यू सांगानेर रोड से वंदेमातरम सर्किल तक जेडीए 80 फीट चौड़ी रोड बनाए, अस्पतालों के लिए बुनियादी सुविधाओं पर सवाल

वन वे व्यवस्था को बताया बेहतर विकल्प: न्यू सांगानेर रोड को चौड़ी करने की कार्रवाई हाईकोर्ट के निर्देशों पर हो रही है. जेडीए को सड़क चौड़ी कर न्यायालय में रिपोर्ट पेश करनी है. ऐसे में व्यापारियों और स्थानीय निवासियों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं. स्थानीय निवासियों और व्यापारियों का कहना है कि यातायात दबाव कम करने के लिए केवल सड़क चौड़ीकरण ही एकमात्र उपाय नहीं है. न्यू सांगानेर रोड व्यापार मंडल के महामंत्री पंकज शर्मा ने सुझाव दिया कि न्यू सांगानेर रोड पर वन वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू कर यातायात का बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है. ट्रैफिक प्रबंधन और वैकल्पिक मार्गों का प्रभावी उपयोग किया जाए तो तोड़फोड़ की आवश्यकता नहीं रहेगी. व्यापारियों ने प्रशासन से मांग की कि किसी भी स्थायी कार्रवाई से पहले विशेषज्ञों की राय लेकर अन्य विकल्पों का गंभीरता से परीक्षण किया जाए.

New Sanganer Road Widening Protest
न्यू सांगानेर रोड चौड़ीकरण का विरोध (ETV Bharat Jaipur)

विकास का विरोध नहीं, लेकिन पुनर्वास और मुआवजा चाहिए: प्रभावित लोगों ने स्पष्ट किया कि वे विकास कार्यों के विरोधी नहीं हैं और शहर के बेहतर बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक परियोजनाओं का समर्थन करते हैं, लेकिन प्रभावित पक्षों के हितों का भी ध्यान रखा जाए. स्थानीय व्यापारी राजेंद्र साहू ने कहा कि यदि सड़क चौड़ीकरण के लिए दुकानों और मकानों को हटाना जरूरी हो तो सरकार को पहले प्रभावित परिवारों और व्यापारियों के लिए उचित मुआवजा और पुनर्वास योजना घोषित करनी चाहिए. इस रोड पर लोग दशकों से व्यापार कर रहे हैं. आवासीय परिसर है. इन्हें अचानक हटाने से कई परिवार आर्थिक संकट में आ जाएंगे. इसलिए विकास और मानवीय संवेदनाओं के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है. स्थानीय निवासी पूनम शर्मा ने कहा कि उनका मकान भी इस जद में आ रहा है, लेकिन वहां चौड़ी रोड है और जाम की भी कोई समस्या नहीं बनती, फिर भी कार्रवाई की प्लानिंग की जा रही है. उन्होंने कहा कि यदि कार्रवाई कर रहे हैं तो पहले मुआवजा दें.

New Sanganer Road Widening Protest
अतिक्रमण से कई जगह सिकुड़ गई न्यू सांगानेर रोड (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: अतिक्रमण हटाकर न्यू सांगानेर रोड से वंदेमातरम सर्किल तक बनाएं सौ फीट चौड़ी रोड- हाईकोर्ट

मुख्यमंत्री के नाम सौंपेंगे ज्ञापन: व्यापार मंडल अध्यक्ष रणजीत सोडाला ने बताया कि इसे लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा. ज्ञापन में सड़क चौड़ीकरण की वर्तमान योजना पर पुनर्विचार करने, व्यापारियों को राहत देने, वैकल्पिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करने और प्रभावित लोगों के लिए स्पष्ट मुआवजा एवं पुनर्वास नीति लागू करने की मांग रखी जाएगी. साथ ही सरकार से अनुरोध किया जाएगा कि मामले में संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए सभी पक्षों से संवाद स्थापित किया जाए. व्यापारियों ने प्रशासन से मांग की कि जिन दुकानों और संपत्तियों को प्रभावित बताया जा रहा है, उनके स्वामित्व और भूमि संबंधी दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच कराई जाए और कार्रवाई से पहले यह स्पष्ट किया जाए कि सड़क चौड़ीकरण के लिए वास्तव में कितनी जमीन की आवश्यकता है और किन आधारों पर संपत्तियों को हटाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी.

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