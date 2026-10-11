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नवरात्र के पहले दिन ऑटो बाजार में रौनक, मोती डूंगरी गणेश मंदिर के बाहर लगी नई गाड़ियों की कतार

नए वाहनों की पूजा के लिए लगी लंबी कतारें ( Etv Bharat Jaipur )

जयपुर: नवरात्र स्थापना के साथ ही जयपुर सहित पूरे राजस्थान के ऑटोमोबाइल बाजार में रौनक लौट आई है. पहले दिन ही शोरूम में ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी. किसी ने परिवार के लिए नई कार ली तो किसी ने अपने रोजगार के लिए बाइक, स्कूटी और ऑटो खरीदा. नई गाड़ी की डिलीवरी लेते ही लोगों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी. शुभ मुहूर्त का वाहन घर ले जाने से पहले लोगों ने मोती डूंगरी गणेश मंदिर में आशीर्वाद लिया.

भगवान गणेश का आशीर्वाद लेकर अपनी नई सवारी को घर ले गए. मंदिर के बाहर नई चमचमाती दोपहिया और चौपहिया गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं. मान्यता है कि नवरात्र में खरीदा गया वाहन घर में सुख-समृद्धि लेकर आता है, इसलिए लोग इस शुभ घड़ी का बेसब्री से इंतजार करते हैं.