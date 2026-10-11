नवरात्र के पहले दिन ऑटो बाजार में रौनक, मोती डूंगरी गणेश मंदिर के बाहर लगी नई गाड़ियों की कतार
शुभ मुहूर्त का वाहन घर ले जाने से पहले लोगों ने मोती डूंगरी गणेश मंदिर में आशीर्वाद लिया.
Published : October 11, 2026 at 6:24 PM IST
जयपुर: नवरात्र स्थापना के साथ ही जयपुर सहित पूरे राजस्थान के ऑटोमोबाइल बाजार में रौनक लौट आई है. पहले दिन ही शोरूम में ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी. किसी ने परिवार के लिए नई कार ली तो किसी ने अपने रोजगार के लिए बाइक, स्कूटी और ऑटो खरीदा. नई गाड़ी की डिलीवरी लेते ही लोगों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी. शुभ मुहूर्त का वाहन घर ले जाने से पहले लोगों ने मोती डूंगरी गणेश मंदिर में आशीर्वाद लिया.
भगवान गणेश का आशीर्वाद लेकर अपनी नई सवारी को घर ले गए. मंदिर के बाहर नई चमचमाती दोपहिया और चौपहिया गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं. मान्यता है कि नवरात्र में खरीदा गया वाहन घर में सुख-समृद्धि लेकर आता है, इसलिए लोग इस शुभ घड़ी का बेसब्री से इंतजार करते हैं.
एक दिन में बिकीं 1100 कारें और 5000 से ज्यादा दोपहिया-तिपहिया वाहन: ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े राजन सिंह ने बताया कि एक ही दिन में प्रदेश में करीब 1100 कारों की बिक्री हुई है. इसके साथ ही 5000 से ज्यादा तिपहिया और दोपहिया वाहन बिके हैं. इनमें से ज्यादातर वाहन प्री-बुक थे. ग्राहकों ने पहले से ही नवरात्र के पहले दिन गाड़ी लेने की बुकिंग करा रखी थी.
नवरात्र स्थापना के साथ ही शुरू हुए त्योहारी सीजन में जयपुर सहित पूरे राज्य में नई गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ी है. उन्होंने उम्मीद जताई कि बिक्री का यही ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा. अनुमान है कि नवरात्र के 9 दिनों में प्रदेशभर में 10 से 11 हजार नई कारें बिक सकती हैं.
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परिवार की जरूरत से रोजगार तक के लिए खरीदारी: जयपुर के रहने वाले सुखबीर सिंह ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे के लिए दोपहिया वाहन खरीदा है. यह वाहन उसके कॉलेज और रोजमर्रा के कामों में काफी मददगार साबित होगा. वहीं, नई कार लेकर मंदिर पहुंचे भव्यांश शर्मा ने कहा कि नवरात्र का पहला दिन खरीदारी के लिए बहुत शुभ माना जाता है. इसी वजह से उन्होंने कुछ दिन पहले ही कार की बुकिंग करा दी थी. आज डिलीवरी मिलते ही वे सबसे पहले भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने मोती डूंगरी मंदिर आए हैं. इसी तरह रोजगार के लिए तिपहिया वाहन खरीदने वाले मुकेश मेहरा ने बताया कि नवरात्र का शुभ अवसर देखकर उन्होंने नया ऑटो खरीदा है. उम्मीद है कि इससे उनका रोजगार अच्छा चलेगा और आमदनी बढ़ेगी.
अब धनतेरस-दिवाली पर टिकी ऑटो बाजार की नजर: नवरात्र के पहले दिन मिली बंपर बिक्री से ऑटो बाजार में उत्साह है. ग्राहकों को लुभाने के लिए डीलर्स ने भी पूरी तैयारी की है. कंपनियां एक्सचेंज बोनस, आकर्षक उपहार और आसान फाइनेंस के ऑफर दे रही हैं. त्योहारी सीजन की इस शानदार शुरुआत के बाद कंपनियों और लोकल डीलर्स को आने वाले दिनों में और ज्यादा कारोबार की उम्मीद है. अब सबकी नजर धनतेरस और दीपावली पर टिकी है. परंपरागत रूप से इन दोनों दिन वाहन खरीदना बेहद शुभ माना जाता है. ऐसे में ऑफर्स और शुभ मुहूर्त के चलते बाजार में यह रौनक आगे भी बनी रहने की पूरी उम्मीद है.
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