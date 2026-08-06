ETV Bharat / state

धोखाधड़ी मामला: सुप्रीम कोर्ट बोला- जमानत से जुडे़ मामले में अत्यधिक गहराई में जाने से बचे हाईकोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर की 'नृसिंह ओरकेड' आवासीय योजना से जुड़े धोखाधड़ी मामले में आरोपी को जमानत देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया.

सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 6, 2026 at 7:48 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: सुप्रीम कोर्ट ने निजी खातेदारी की आवासीय योजना 'नृसिंह ओरकेड' को लेकर शहर के रामनगरिया पुलिस थाने में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को जमानत दे दी है. वहीं, राजस्थान हाईकोर्ट के गत 23 अप्रैल के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें हाईकोर्ट ने प्रार्थी को जमानत देने से इनकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रार्थी लंबे समय से न्यायिक हिरासत में है, उस पर लगाए आरोप के अपराध की ट्रायल मजिस्ट्रेट द्वारा होनी है. हमारा मानना है कि हाईकोर्ट ने अपीलार्थी पर लगाए गए आरोपों पर जरूरत से ज्यादा गहराई से विचार किया है, जिससे हाईकोर्ट को बचना चाहिए था, इसलिए अपीलार्थी को जमानत देना उचित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश श्यामलाल मीणा की एसएलपी को मंजूर करते हुए दिए.

अपीलार्थी के अधिवक्ता दीपक चौहान ने बताया कि आरोपी के पिता एवं दादी की कथित जिम्मेदारी उस पर नहीं डाली जा सकती, यदि किसी ने खरीदारों के साथ धोखा किया है तो वह हाउसिंग सोसायटी है, न कि खातेदार. मौजूदा मामले में जांच पूरी होकर चालान पेश हो चुका है, लेकिन आरोप तय नहीं हुए हैं. अपीलार्थी 4 नवंबर 2025 से न्यायिक हिरासत में है, उसे जमानत पर रिहा किया जाए. वहीं, राज्य सरकार व शिकायतकर्ता ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने फर्जी दस्तावेज तैयार किए हैं, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.

इसे भी पढ़ें- JJM घोटाले में जोशी सहित आधा दर्जन से अधिक आरोपियों की बेल पर फैसला सुरक्षित, कोर्ट ने RPSC को दिया ये निर्देश

मामले में अनुसार श्याम लाल मीणा के खिलाफ रामनगरिया पुलिस थाने में साल 2022 में धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र, जालसाजी और अन्य धाराओं के तहत दो एफआईआर दर्ज हुई थी. उस पर आरोप है कि उसके पिता एवं दादी सहित अन्य खातेदारों ने पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के जरिए भूमि एक हाउसिंग सोसायटी को बेची थी. हाउसिंग सोसायटी ने बाद में जमीन कई खरीदारों को बेच दी. खरीदारों का आरोप था कि जमीन की कीमत भुगतान करने पर भी उन्हें भूखंडों का कब्जा नहीं मिला है और आरोपी ने धोखाधडी के लिए जाली दस्तावेज बनाए.

वहीं, एक दूसरे मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यू सांगानेर रोड पर सोडाला से गुर्जर की थड़ी तक की 100 फीट चौड़ी रोड सहित यह स्थित विश्वा नगर की 30 फीट चौड़ी रोड पर अवैध निर्माण के मामले में जेडीए को दो महीने में अतिक्रमण हटाने को कहा है. इसके साथ ही अदालत ने जेडीए सचिव को कहा है कि वे दो माह बाद पालना रिपोर्ट पेश करें. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह व जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने यह आदेश गुरुवार को सुरेश चन्द रावत व अन्य की पीआईएल पर दिए.

इसे भी पढ़ें- हाईकोर्ट का सरकार को आदेश-आवारा श्वानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना रिपोर्ट एक सप्ताह में करें पेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने पांचना बांध से पानी छोड़ने के विवाद के मामले में दायर जनहित याचिका गुरुवार को निस्तारित कर दी. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह व जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने यह आदेश विधायक रामकेश मीणा व अन्य की जनहित याचिका पर दिया. सुनवाई के दौरान अदालती आदेश के पालन में जिला कलेक्टर का शपथ पत्र हुआ था. खंडपीठ ने जिला कलेक्टर के शपथ पत्र को रिकॉर्ड पर लेकर जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया.

पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने अदालती आदेश की पालना नहीं होने पर नाराजगी जताई थी. अदालत ने राज्य सरकार से पूछा था कि आदेश के बाद भी नहरों में पानी क्यों नहीं छोड़ा जा रहा? सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना के लिए राज्य सरकार ने 15 दिन का समय मांगा था, जिस पर अदालत ने राज्य सरकार को समय देते हुए कहा कि यदि नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया तो जिला कलक्टर और संबंधित अधिकारी पेश हो. आदेश की पालना में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने शपथ पत्र पेश कर दिया.

गौरतलब है कि पांचना बांध से 1987 से 2005 तक कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी छोड़ा जा रहा था, लेकिन बाद में राज्य सरकार ने नहरों में पानी छोड़ना बंद कर दिया. इस दौरान ही साल 2006 से नहरों के अंत में बसे कमांड एरिया के 35 गांवों के किसानों को सिंचाई का पानी नहीं मिला, जिस पर हाईकोर्ट ने साल 2020 और अप्रेल-मई 2026 में नहरों मे पानी छोड़ऩे का आदेश दिया था. आदेश की पालना नहीं होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार व जिला कलेक्टर को निर्देश दिए थे.

TAGGED:

NARSINGH ORCHARD JAIPUR
SHYAM LAL MEENA BAIL
रामनगरिया थाना धोखाधड़ी केस
राजस्थान हाईकोर्ट आदेश रद्द
SUPREME COURT BAIL ORDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.