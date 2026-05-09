नाहरगढ़ में 'भक्ति' के दोनों शावकों ने खोली आंखें, रखी जा रही विशेष निगरानी
शावकों की देखभाल के लिए नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क प्रशासन की ओर से तीन कर्मचारियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है.
Published : May 9, 2026 at 7:25 AM IST
जयपुर : नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में बाघिन 'भक्ति' के दोनों शावक स्वस्थ हैं. दोनों शावकों ने आंखें खोल ली हैं. शावकों को विशेष निगरानी मे रखा गया है. टाइगर सफारी नाहरगढ़ जैविक उद्यान की बाघिन 'भक्ति' ने 18 अप्रैल को दो शावकों को जन्म दिया था. बाघिन भक्ति के असामान्य व्यवहार, शावकों को दूध नहीं पिलाने और शावकों की नाजुक स्थिति को देखते हुए पशु चिकित्सा मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर दोनों शावकों को नियोनेटल केयर यूनिट वन्यजीव चिकित्सालय में गहन चिकित्सा निगरानी और हैंड रियरिंग के लिए शिफ्ट किया गया. वहां उनकी 24×7 मॉनिटरिंग और विशेष देखभाल की जा रही है.
नाहरगढ़ बायोलॉजिकल के उपनिदेशक डॉ. अरविंद माथुर ने बताया कि बाघिन भक्ति को वर्ष 2024 में वन्यजीव एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत पुणे जू से लाया गया था. वहीं, इसके नर पार्टनर बाघ 2024 में नागपुर चिड़ियाघर से लाकर एक जोड़ा बनाया गया था. टाइगर सफारी नाहरगढ़ जैविक उद्यान की बाघिन भक्ति ने 18 अप्रैल को दो शावकों को जन्म दिया था. शावकों का जन्म होने के काफी देर बाद तक बाघिन ने शावकों को दूध नहीं पिलाया था. शावकों को दूध नहीं पिलाने के कारण पशु चिकित्सकीय बोर्ड के निर्णय के अनुसार दोनों शावकों को मां से अलग किया गया.
नाहरगढ़ जैविक उद्यान से खुशखबरी…— Sanjay Sharma (@Sanjay4India1) May 8, 2026
बाघिन #भक्ति को वन्य जीव एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत ‘पुणे चिड़ियाघर’ से 2024 में लाया गया था एवं उसका जोड़ा #बाघ_गुलाब जो ‘नागपुर चिड़ियाघर’ से 2024 में लाया गया था।
टाइगर सफारी “नाहरगढ़ जैविक उद्यान” की बाघिन भक्ति ने दिनांक 18 अप्रैल 2026 को… pic.twitter.com/w6axD8tJAj
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24×7 मॉनिटरिंग और विशेष देखभाल : शावकों की नाजुक स्थिति को देखते हुए पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक पांच बत्ती की ओर से गठित मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर दोनों शावकों को नियोनेटल केयर यूनिट, वन्यजीव चिकित्सालय में गहन चिकित्सा निगरानी और हैंड रियरिंग के लिए शिफ्ट किया गया. वहां उनकी 24×7 मॉनिटरिंग और विशेष देखभाल की जा रही है. शावकों की देखभाल के लिए नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क प्रशासन की ओर से तीन कर्मचारियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है. कर्मचारी आठ-आठ घंटे की पारी में शावकों की निरंतर देखभाल और निगरानी की गई.
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वर्तमान में दोनों शावकों ने आंखें खोल ली हैं. उनका व्यवहार और गतिविधियां सामान्य पाई गई हैं. शावकों के विभिन्न चिकित्सा परीक्षण भी कराए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट सामान्य आई है. नियोनेटल केयर यूनिट में शिफ्ट किए जाने के बाद दोनों शावकों के वजन में निरंतर वृद्धि हो रही है और उनकी डाइट भी धीरे-धीरे बढ़ाई जा रही है. प्रतिदिन शावकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है. वन्यजीव चिकित्सकों की ओर से शावकों को आवश्यक विटामिन, मिनरल्स और अन्य दवाइयां दी जा रही हैं. साथ ही उनकी दैनिक गतिविधियों की लगातार सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी भी की जा रही है.
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