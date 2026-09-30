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जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में टाइगर व लॉयन सफारी फिर शुरू, बाघ के हमले से महिला की मौत के बाद से थी बंद

नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में टाइगर व लायन सफारी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में बाघ के हमले के बाद बंद टाइगर और लॉयन सफारी आज फिर से शुरू कर दी गई है. 2 सितंबर को बाघ के हमले में महिला की मौत हो गई थी. उसके बाद 4 सितंबर से इस सफारी को बंद कर दिया था. तब से ही बाघ 'शिवाजी' भी क्वॉरेंटाइन में था. इस दौरान बाघ के साथ लॉयन सफारी का संचालन भी प्रभावित हुआ. एक महीने तक सफारी के वाहन खड़े रहे. अब सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा के बाद पार्क में सफारी बहाल की गई है.