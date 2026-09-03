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नाहरगढ़ पार्क में टाइगर का हमला: महिला मजदूर की मौत के बाद कार्रवाई, 3 वनकर्मी APO, 1 सस्पेंड

इस मामले में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार कर्मचारियों को सस्पेंड और एपीओ कर दिया है.

नाहरगढ़ पार्क में टाइगर का हमला
नाहरगढ़ पार्क में टाइगर का हमला (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 3, 2026 at 8:03 PM IST

4 Min Read
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जयपुर: नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया, जहां टाइगर के हमले में एक महिला मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना के बाद वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार कर्मचारियों पर कारर्वाई की है. गुरुवार को प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरिजीत बनर्जी ने 3 वन कर्मियों को अग्रिम आदेश तक एपीओ कर दिया है. नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय गौरव कुमार, सहायक वनपाल प्रदीप कुमार और सहायक वनपाल सोनू मीणा को एपीओ किया गया है. वहीं, बुधवार को टाइगर का पिंजरा खोलने के आरोप में वनकर्मी हंसा कुमारी को सस्पेंड कर दिया गया था. बुधवार को टाइगर के हमले से महिला मजदूर की मौत हो गई थी.

इन्हें सौंपी गई अतिरिक्त जिम्मेदारी: वन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार तीन वन कर्मचारियों को एपीओ करने के साथ ही उनके स्थान पर व्यवस्था संभालने के लिए दूसरे अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है. क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय गश्ती दल प्रभारी रेंज जयपुर प्रादेशिक जोगेंद्र सिंह शेखावत को नाहरगढ़ जैविक उद्यान के क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है. इसके अलावा वनपाल सीताराम चौधरी को नाका प्रभारी और सहायक वनपाल राजाराम मीणा को एंक्लोजर प्रभारी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है.

वन विभाग का आदेश
वन विभाग का आदेश (ETV Bharat Jaipur)

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लापरवाही से हुआ हादसा: बुधवार सुबह रोजाना की तरह 7 महिला मजदूर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में टाइगर 'शिवाजी' के एंक्लोजर में घास काटने का काम कर रही थीं. इसी दौरान बिना मजदूरों को हटाए, अचानक पीछे से वन विभाग के कर्मचारी ने पिंजरे का गेट खोल दिया. गेट खुलते ही टाइगर सीधे डिस्प्ले एरिया में आ गया. अचानक टाइगर को सामने देख मौके पर हड़कंप मच गया और टाइगर महिलाओं के पीछे दौड़ा.

महिलाओं ने पेड़ों और जाल पर चढ़कर बचाई जान: अपनी जान बचाने के लिए महिलाओं ने एंक्लोजर में मौजूद पेड़ों और जाल पर चढ़ने का प्रयास किया. इस दौरान अन्य महिलाएं तो जाल पर चढ़कर बाहर की तरफ कूद गईं और एक महिला पेड़ पर चढ़ गई, जिससे 6 महिलाओं की जान बाल-बाल बच गई. लेकिन, टाइगर ने एक महिला मजदूर पर अटैक करके उसे नीचे गिरा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलते ही वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी मौके पर पहुंचे और तुरंत टाइगर को काबू करके वापस पिंजरे के अंदर बंद किया.

नाहरगढ़ पार्क में टाइगर का हमला
ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat Jaipur)

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आक्रोशित ग्रामीणों का धरना और समझौता: मामले की जानकारी मिलते ही आमेर थाना पुलिस और पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. घटना के विरोध में काफी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और आक्रोशित ग्रामीण धरने पर बैठ गए. काफी समझाइश और वन विभाग की ओर से कार्रवाई के आश्वासन के बाद प्रशासन और ग्रामीणों के बीच सहमति बनी. समझौते के तहत मृतका के परिवार को 10 लाख रुपये मुआवजा राशि, 2 आश्रितों को संविदा पर नौकरी, एक डेयरी बूथ का आवंटन, दोषी वन विभाग के कर्मचारी पर कानूनी कार्रवाई करने और एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव पत्र भेजने के आश्वासन पर धरना समाप्त किया गया.

वन विभाग का बड़ा एक्शन, 4 पर गिरी गाज: इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में वन विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं. बुधवार को ही टाइगर का पिंजरा खोलने के आरोप में महिला वनकर्मी हंसा कुमारी को सस्पेंड कर दिया गया. इसके बाद गुरुवार को प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरिजीत बनर्जी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 और वन कर्मियों को अग्रिम आदेश तक एपीओ कर दिया. एपीओ किए गए कर्मचारियों में नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय गौरव कुमार, सहायक वनपाल प्रदीप कुमार और सहायक वनपाल सोनू मीणा शामिल हैं.

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