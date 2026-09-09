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जयपुर निकाय चुनाव: युवाओं और बुजुर्गों में दिखा उत्साह, 87% से पार पहुंचा मतदान का आंकड़ा

जयपुर: जिले के दो नगर परिषदों और 16 नगर पालिकाओं में बुधवार को हुए चुनाव में लोगों में भारी उत्साह नजर आया. लोकतंत्र के इस उत्सव में आम जनता ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और उसी का नतीजा रहा कि जयपुर जिले के नगर निकाय चुनाव में मतदान का प्रतिशत 87 फीसदी के पार पहुंच गया. जयपुर जिले में कालाडेरा नगर पालिका में सबसे अधिक 89.91% और सबसे कम सांभर नगर पालिका में 80.66% मतदान हुआ.

खराब EVM को प्रशासन ने तुरंत बदला: जयपुर जिले के दो नगर परिषदों और 16 नगर पालिकाओं में मतदान के लिए 565 बूथ बनाए गए थे, जहां 1920 प्रत्याशी मैदान में थे. पोलिंग पार्टियों ने मंगलवार शाम को ही अपना मोर्चा संभाल लिया था. जैसे ही सुबह 7:00 बजे मॉकपोल के बाद मतदान शुरू हुआ, तो बूथों पर मतदाताओं की लंबी-लंबी कतारें नजर आने लगीं. महिला वोटर भी लोकतंत्र के इस उत्सव में भाग लेने से पीछे नहीं रहीं. मतदान प्रतिशत बढ़ाने में महिलाओं ने भी अपना पूरा योगदान दिया. जयपुर जिले में 3,90,378 में से 3,33,875 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. हालांकि शुरुआत में कुछ बूथों पर ईवीएम मशीनें खराब होने की शिकायतें भी आईं, लेकिन कर्मचारियों ने सूचना मिलते ही तुरंत ईवीएम मशीनें बदलकर मतदान को दोबारा सुचारू रूप से शुरू करवाया.

मतदाताओं का लाइन (ETV Bharat Jaipur)

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प्रथम चरण का मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण: प्रथम चरण के तहत जयपुर जिले के विभिन्न नगरीय निकाय क्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई. पहली बार मतदान करने वाले युवा मतदाताओं से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक ने लोकतंत्र के इस महापर्व में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग किया. जयपुर जिले में कुल 87.06 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. मतदान केन्द्रों पर दिनभर मतदाताओं की आवाजाही बनी रही और अनेक केन्द्रों पर मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक कतारों में खड़े होकर मतदान किया.

समय के साथ बढ़ती वोटिंग रफ्तार: मतदान के दौरान मतदाताओं की बढ़ती भागीदारी का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जयपुर जिले में सुबह 10:00 बजे तक 29.47 प्रतिशत, दोपहर 1:00 बजे तक 58.29 प्रतिशत, दोपहर 3:00 बजे तक 72.66 प्रतिशत तथा अन्तिम रूप से 87.03 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. मतदान केन्द्रों पर प्रशासन की ओर से मतदाताओं की सुविधा के लिए आवश्यक मूलभूत व्यवस्थाएं जैसे पेयजल और बैठने की जगह आदि का पूरा ध्यान रखा गया. साथ ही मतदान प्रक्रिया को सुगम बनाए रखने के लिए कार्मिकों ने पूरी तत्परता से कार्य किया.