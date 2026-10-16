ETV Bharat / state

जयपुर में नगर निकाय चुनाव में ड्यूटी से नदारद होना पड़ा भारी, प्रशासन ने रोकी 2 कार्मिकों की सालाना वेतन बढ़ोतरी

पंचायत चुनाव के लिए EVM मशीनों का रेंडमाइजेशन किया गया ( Etv Bharat Jaipur )

जयपुर: नगर निकाय चुनाव-2026 के दौरान प्रशिक्षण और मतदान दल रवानगी में लापरवाही बरतने पर 2 कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने बताया- प्रशिक्षण में बिना कारण अनुपस्थित रहने और हाजिरी लगाकर स्थल छोड़ने पर दोनों को सीसीए नियम-17 के तहत चार्जशीट देकर सुनवाई का मौका दिया गया था. जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर नियम-14 के तहत दोनों कर्मचारियों की दो साल की सैलरी बढ़ोतरी रोक दी गई है.