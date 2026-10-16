जयपुर में नगर निकाय चुनाव में ड्यूटी से नदारद होना पड़ा भारी, प्रशासन ने रोकी 2 कार्मिकों की सालाना वेतन बढ़ोतरी
जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने कहा- चुनाव जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
Published : October 16, 2026 at 6:57 PM IST
जयपुर: नगर निकाय चुनाव-2026 के दौरान प्रशिक्षण और मतदान दल रवानगी में लापरवाही बरतने पर 2 कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने बताया- प्रशिक्षण में बिना कारण अनुपस्थित रहने और हाजिरी लगाकर स्थल छोड़ने पर दोनों को सीसीए नियम-17 के तहत चार्जशीट देकर सुनवाई का मौका दिया गया था. जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर नियम-14 के तहत दोनों कर्मचारियों की दो साल की सैलरी बढ़ोतरी रोक दी गई है.
10 सितंबर को रवानगी से नदारद कार्मिकों पर भी होगी कार्रवाई: संदेश नायक ने बताया- नगर निगम चुनाव के लिए 10 सितंबर को भवानी निकेतन से हुई रवानगी के दौरान अनुपस्थित रहे कार्मिकों को भी सीसीए नियम-17 के तहत नोटिस देकर जवाब लिए गए थे. इन जवाबों की जांच अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जयपुर प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ से कराई जा रही है. जांच में जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर संबंधित कार्मिकों के खिलाफ भी सीसीए नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.
पढ़ें: Jaipur Panchayat Polls 2026: नाम वापसी के बाद मुकाबला साफ, जिला परिषद के लिए 154 और पंचायत समिति के लिए 417 प्रत्याशी मैदान
लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी: संदेश नायक ने कहा- जल्द ही पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू होगी. चुनाव जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अगर कोई कार्मिक अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 134(1) के तहत मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा.
पढ़ें: NIKAY CHUNAV 2026 : जयपुर में निषेधाज्ञा लागू , हथियार और राजनीतिक जुलूस पर रोक , जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश
पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम का दूसरा रेंडमाइजेशन पूरा: पंचायती राज आम चुनाव-2026 के तहत जयपुर जिले की 22 पंचायत समितियों के लिए शुक्रवार को ईवीएम मशीनों का द्वितीय रेंडमाइजेशन किया गया. यह प्रक्रिया जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक के निर्देशन में संपन्न हुई. जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले की 22 पंचायत समितियों के तहत आने वाली 597 ग्राम पंचायतों के 2094 बूथों के लिए 5115 बैलेट यूनिट और 5115 कंट्रोल यूनिट का रेंडमाइजेशन किया गया है. शनिवार को प्रथम चरण के मतदान के लिए भवानी निकेतन फार्मेसी कॉलेज परिसर में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ईवीएम की कमीशनिंग की जाएगी.
पढ़ें: पंचायत चुनाव 2026 : दूसरे चरण के टिकटों पर भाजपा का महामंथन, जीत के दावे के साथ उम्मीदवारों के चयन की कवाय
पंचायत चुनाव में चार चरणों में रहेगा सूखा दिवस: जिला कलेक्टर जयपुर संदेश नायक ने पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव के मद्देनजर जिले में विभिन्न चरणों में सूखा दिवस (ड्राई डे) घोषित किया है. इस दौरान संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों और उनके 5 किलोमीटर के दायरे में शराब की बिक्री, वितरण और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए प्रथम चरण में 20 अक्टूबर शाम 6 बजे से 22 अक्टूबर शाम 6 बजे तक, द्वितीय चरण में 26 अक्टूबर शाम 6 बजे से 28 अक्टूबर शाम 6 बजे तक, तृतीय चरण में 1 नवंबर शाम 6 बजे से 3 नवंबर शाम 6 बजे तक और चौथे चरण में 12 नवंबर शाम 6 बजे से 14 नवंबर शाम 6 बजे तक सूखा दिवस रहेगा.
इस दौरान आईएएस मृणाल कुमार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम राजीव द्विवेदी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी मेघराज सिंह मीणा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर पूर्व नरेंद्र कुमार वर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर दक्षिण युगांतर शर्मा, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे.
इसे भी पढ़ें. सियासत की पहली सीढ़ी: पंच-सरपंच बनकर निकले ये कांग्रेस नेता और बन गए राजस्थान की राजनीति के 'सिकंदर'