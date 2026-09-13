ETV Bharat / state

Jaipur Nagar Nigam: वार्ड 62 में पुनर्मतदान, 110 मतदाताओं के वोट डालने के बाद आयोग ने कराया Fresh Poll

110 मतदाताओं के वोट डालने के बाद पुनर्मतदान का फैसला: 11 सितंबर को नगर निगम चुनाव के दौरान वार्ड 62 के भाग संख्या 23 के इस मतदान केंद्र पर मतदान हुआ था. मतदान के बाद सामने आया कि विलोपन सूची में शामिल 110 मतदाताओं ने भी वोट डाल दिया था. मामले की जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी की रिपोर्ट के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग तक पहुंची. आयोग ने मामले को गंभीर मानते हुए माना कि इस घटना से चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हुई है. इसके बाद राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 55 के तहत इस मतदान केंद्र पर फ्रेश पोल कराने के निर्देश जारी किए गए.

जयपुर: नगर निगम जयपुर के वार्ड संख्या 62 के भाग संख्या 23 में रविवार को पुनर्मतदान हो रहा है. सांगानेर के टीला वाला स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के कमरा नंबर 4 में शाम 6 बजे तक मतदान होगा. 11 सितंबर को हुए मतदान के दौरान यहां मतदाता सूची की विलोपन सूची में शामिल 110 लोगों ने वोट डाल दिया था. इसकी रिपोर्ट मिलने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने यहां दोबारा मतदान कराने का फैसला लिया था. इस बार मतदाताओं के मध्यमा उंगली पर अमिट स्याही लगाई जा रही है. खबर लिखे जाने तक 71.37 प्रतिशत मतदान हो चुका था.

शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग: पुनर्मतदान के लिए मतदान केंद्र पर सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ. शाम 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया चलेगी. मतदान केंद्र पर मतदाताओं की पहचान की जांच के बाद ही उन्हें वोट डालने की अनुमति दी गई. चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार इस बार केवल अधिकृत मतदाताओं को ही मतदान करने दिया गया. मतदान केंद्र के आसपास सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई है.

दोबारा वोट डालने को लेकर उत्साहित दिखे वोटर्स (ETV Bharat Jaipur)

बाएं हाथ की मध्यमा उंगली पर लगी स्याही: पुनर्मतदान में मतदाताओं की पहचान के लिए विशेष व्यवस्था की गई है. मतदान करने वाले मतदाताओं के बाएं हाथ की मध्यमा उंगली पर अमिट स्याही लगाई गई. आयोग के निर्देश के अनुसार यह निशान नाखून से लेकर उंगली के पहले पोर तक लगाया गया. यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि कोई मतदाता दोबारा मतदान न कर सके.

लाइन में खड़े मतदाता (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: जयपुर में कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग का डर! 150 प्रत्याशियों को एकजुट रखने की रणनीति, हो सकती है बाड़ाबंदी

11 सितंबर की EVM को सील कर सुरक्षित रखा गया: राज्य निर्वाचन आयोग ने पुनर्मतदान के निर्देश के साथ ही 11 सितंबर को हुए मूल मतदान में इस्तेमाल की गई EVM को सील कर सुरक्षित रखने के निर्देश दिए थे. वहीं, जरूरत के अनुसार पुनर्मतदान के लिए मतपत्र और टेंडर्ड मतपत्र नए सिरे से छपवाने की अनुमति भी दी गई थी. रविवार को मतदान पूरा होने के बाद मतदान दल द्वारा निर्धारित चुनावी प्रक्रिया के तहत EVM और अन्य मतदान सामग्री को सुरक्षित किया गया. रविवार को हुए पुनर्मतदान के साथ इस मतदान केंद्र पर चुनाव प्रक्रिया दोबारा पूरी कराई गई. अब पुनर्मतदान के बाद डाले गए मतों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुरक्षित रखा जाएगा और आगे की चुनावी प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

पढ़ें: कोटा नगर निगम चुनाव: पॉश कॉलोनियां वोटिंग में पिछड़ीं, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े वार्डों में बंपर मतदान, यहां जानिए पूरा एनालिसिस